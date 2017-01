19:53Capo Cia attacca Trump, ‘ci ignora e mette Usa a rischio’

(ANSA) - NEW YORK, 9 GEN - Il numero uno della Cia, John Brennan, ha attaccato Donald Trump accusandolo di ignorare la comunità dell'intelligence mettendo il Paese "in grande rischio e pericolo". "La nuova amministrazione deve prendere atto che questo è un mondo pieno di sfide e pericoloso e l'intelligence può aiutare a tenere il Paese sicuro e a proteggere gli interessi legati alla sicurezza nazionale".

19:53Malati a terra: sospesi dirigenti sanitari ospedale

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 9 GEN - Il direttore sanitario dell'ospedale di Nola (Napoli), Andrea De Stefano, il responsabile del pronto soccorso, Andrea Manzi, ed il responsabile della medicina d'urgenza, Felice Avella, sono stati sospesi dal servizio in attesa dell'esito delle indagini interne per verificare le eventuali responsabilità della situazione che ha portato a sistemare due malati sul pavimento per prestare loro i primi soccorsi. Lo ha annunciato la responsabile dell'Asl Napoli 3 Sud, Antonietta Costantini.

19:47Calcio: Palermo, svanisce ipotesi De Zerbi bis

(ANSA) - PALERMO, 9 GEN - Il progetto di Maurizio Zamparini non ha convinto del tutto Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano, convocato dal patron, ha preferito declinare l'invito a tornare sulla panchina del Palermo. Gli acquisti chiesti da De Zerbi non rientrano tra i piani della società e quindi la squadra rimane per il momento a Eugenio Corini, ma l'allenatore - già sfiduciato dalla dirigenza - potrebbe essere mandato via a breve. Il presidente starebbe infatti pensando di richiamare Davide Ballardini, andato via dopo i contrasti sul mercato.

19:45Federcalcio Londra propone, coming out collettivo giocatori

(ANSA) - LONDRA, 9 GEN - Per combattere l'omofobia nel mondo del calcio l'ultima idea è organizzare un multiplo coming-out per i giocatori in estate, prima dell'inizio della nuova stagione. La proposta, seria nelle intenzioni ma incerta (almeno per il momento) nella sua realizzazione, arriva dal presidente della Federcalcio inglese, Greg Clarke, dopo essersi consultato nelle ultime settimane con numerosi calciatori omosessuali. In un'intervista al quotidiano 'Times', Clarke ha spiegato perché solo un anno fa aveva consigliato ai calciatori gay di non uscire allo scoperto, convinto che i tempi non fossero ancora maturi. Una soluzione potrebbe allora essere un coming out collettivo per tutelare maggiormente la privacy del singolo.

19:23Comando Nazionale Antigolpe in Venezuela

(ANSA) - CARACAS, 9 GEN - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato la creazione di un Comando Nazionale Antigolpe, che sarà coordinato dal suo vice Tarek El Aissami - nominato la settimana scorsa - e la cui missione sarà quella di combattere contro "i settori golpisti e terroristi" che cercano di "destabilizzare la rivoluzione". "Oligarchi, tremate ed arrendetevi, perché è arrivato il Comando Antigolpe", ha proclamato Maduro durante il suo consueto programma televisivo settimanale, nel quale ha annunciato che, oltre a El Aissami, il nuovo organismo sarà composto dal ministro dell'Interno, Nestor Reverol, il suo collega della Difesa, generale Vladimir Padrino Lopez, il capo dei servizi segreti, Gustavo Gonzalez Lopez e il numero due del partito chavista, Diosdado Cabello. Il Comando, ha spiegato, "si dedicherà, 24 ore al giorno, a prendere le misure preventive, legali e correttive che siano necessarie contro tutti i settori golpisti e terroristi a livello politico, economico e in tutte le aree".

19:18Consigliere Umbria su Fb, siamo vicini a contatto Ufo

(ANSA) - PERUGIA, 9 GEN - "Esistono un milione di rapporti, nel mondo, su avvistamenti di Ufo: 200.000 sono molto attendibili. Nel 2017-2020 l'annuncio dei Governi? Prepariamoci a questa evoluzione cosmica ed etico tecnologica". E poi: "Siamo vicini al contatto, ci sono molti segnali". A scriverlo sul suo profilo Facebook è Claudio Ricci, ingegnere (nel settore trasporti) e consigliere regionale umbro del centro destra, già candidato alla presidenza della Regione nel 2015 ed ex sindaco di Assisi. Un post al quale hanno subito fatto seguito numerosi commenti. "Mi sono solo limitato a dare dati di pubblica conoscenza ed ognuno poi è libero di interpretare queste situazioni nel modo che ritiene più adeguato" ha spiegato Ricci. "Scientificamente - ha aggiunto - si è cominciato a prendere atto di questo fenomeno, con fonti istituzionali, militari e governative che oggi affrontano il problema e quindi non si può più far finta che il tema sia inseribile nelle stranezze di qualche appassionato di settore".

19:14Tv: chiesta condanna ‘iena’ Luigi Pelazza

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - La condanna a tre mesi di carcere è stata chiesta dalla pubblica accusa in tribunale a Torino per Luigi Pelazza, uno dei volti della popolare trasmissione tv 'Le Iene', processato per concorso in sostituzione di persona. La vicenda è legata a un video girato con una telecamera nascosta in una comunità per persone affette da disagio mentale. Pelazza, interrogato in aula il 20 giugno 2016, spiegò che il servizio era stato effettuato da un collega (giudicato con il rito abbreviato) e che lui si era limitato a fare il volto narrante di alcuni passaggi. Le immagini mostravano l'incontro fra una donna e la figlia, ospite della comunità. L'altra imputata è una parente della madre: anche per lei sono stati chiesti tre mesi di reclusione. (ANSA).