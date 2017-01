21:52Malati a terra:vescovo,colpa non medici ma istituzioni

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - "Le colpe partono dai vertici delle istituzioni e del sistema sanitario, che non vedono le enormi difficoltà dell'ospedale di Nola nel rispondere con pochi mezzi a una platea di circa 500mila cittadini. La politica non agisca, a danno avvenuto, con soluzioni buone solo a strappare un titolo di giornale". Così il vescovo di Nola, Beniamino Depalma, che dopo le polemiche sui malati curati per terra ha visitato l' ospedale cittadino. "Sono vescovo qui da 17 anni e da 17 anni la politica fa le stesse promesse: reparti nuovi, personale, barelle. Poco o pochissimo è stato realizzato. Sono state necessarie immagini pubblicate sui social network per risvegliare le coscienze della politica nazionale e regionale. Tuttavia, non intendo partecipare al triste gioco della criminalizzazione dei medici di questa struttura di Pronto soccorso. Li ho visti salvare troppe vite umane per arrivare alla conclusione che sia loro la colpa delle scene che abbiamo visto", ricorda monsignor Depalma.

21:48Tenta di strangolare la moglie poi si uccide

(ANSA) - MANTOVA, 9 GEN - Un uomo ha tentato di strangolare la moglie durante un litigio e, quando si è reso conto che la donna con il cellulare stava chiamando i carabinieri, si è ucciso impiccandosi alla ringhiera della scala della sua abitazione. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio a Pegognaga, nel Mantovano. La coppia stava per separarsi e i litigi erano all'ordine del giorno. L'uomo, un 60enne muratore in pensione, ha atteso che la moglie, coetanea, rientrasse dal lavoro. I due hanno cominciato a litigare e il marito, che non accettava la fine del matrimonio, si è scagliato con veemenza contro la consorte tentando di strangolarla. La donna si è divincolata ed è riuscita a scappare. Quando il muratore ha visto che stava telefonando, non ha retto al senso di colpa e si è suicidato. Quando i militari sono arrivati nella villetta hanno trovato il pensionato ormai privo di vita. La moglie, sotto shock, è stata medicata all'ospedale per le ecchimosi sul collo.

21:36Fifa: Ranieri miglior allenatore dell’anno

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - E' Claudio Ranieri il vincitore del premio di 'allenatore dell'anno' assegnato dalla Fifa a Zurigo. A leggere il nome del vincitore nel corso del Gala è stato Diego Maradona. "Sono pazzo di felicità, in Inghilterra è successo qualcosa di incredibile", ha commentato Ranieri al momento di ricevere il riconoscimento. Il premio di miglior calciatore è andato, come atteso, a Cristiano Ronaldo, e lo ha consegnato il n.1 della Fifa, Gianni Infantino. La Federazione ha deciso di assegnare all'Atletico Nacional di Medellin il premio Fair Play. Motivo della decisione è stata la richiesta, fatta dal club colombiano immediatamente dopo il tragico incidente aereo del 29 novembre scorso, di assegnare alla Chapecoense la vittoria nella Coppa Sudamericana.

21:28Maltempo: nuova nevicata a Lecce

(ANSA) - BARI, 9 GEN - Nuova nevicata in serata a Lecce e in alcuni altri Comuni del Salento. Al termine di una riunione in prefettura, tutti i sindaci salentini sono stati invitati a chiudere gli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche per la giornata di mercoledì 11 gennaio. Al momento in Salento non vi sono particolari criticità sulle strade, dove restano operativi i mezzi spargisale. Rimane ancora difficoltosa la circolazione su alcuni tratti della Maglie-Otranto, della Maglie-Leuca, della provinciale 367 sulle rampe. Sono inoltre chiuse al traffico la litoranea Santa Caterina-Sant'Isidoro, la Veglie-Cerfeda Monteruga e, per la città capoluogo, il ponte di Viale Japigia. (ANSA).

21:04Processo promotore, rinvio e scoppia la rabbia dei truffati

(ANSA) - FERRARA, 9 GEN - Ennesimo rinvio al processo per il "buco" di 12 milioni dell'ex broker ferrarese di Mediolanum, Raffaele Mazzoni. Oggi si aspettava la sentenza, attesa ormai da 6 mesi, e rinviata per la terza volta, ma è saltata per un disguido tra procura di Ferrara e procura generale per l'applicazione all'udienza odierna, del pm Nicola Proto che aveva condotto inchiesta e processo e chiesto 9 anni di carcere (quasi un anno fa) ma trasferito dalla primavera a Bologna. Proto non era in aula, il pm in aula non conosceva il processo e pertanto il tutto è stato rinviato al 19 gennaio prossimo. Innescando le reazioni di quasi un centinaio di risparmiatori, parti civili: "No", "Basta", "Non ne possiamo più", "Aspettiamo da 4 anni", "Io no resto in aula me ne vado", "Vergogna". Il giudice Landolfi ha spiegato ai tanti risparmiatori in aula (oltre un centinaio) le ragioni dell'ennesimo rinvio, primo tra tutti che le repliche dell'accusa erano tutte favore delle parti civili, dei risparmiatori. (ANSA).

20:54Calcio: Collegio garanzia Coni conferma Sassuolo-Pescara 0-3

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Sassuolo contro la vittoria per 0-3 a tavolino assegnata al Pescara dal giudice sportivo dopo l'incontro di campionato del 28 agosto scorso. Il Sassuolo era stato sanzionato "per la non osservanza di quanto previsto dalla normativa federale che impone, ai fini della utilizzabilita' di un calciatore, l'inserimento dello stesso nell'ambito della cosiddetta "lista dei 25", da comunicarsi alla Lega entro le ore 12 del giorno precedente la gara". Questo non sarebbe avvenuto con il giocatore Antonino Ragusa, entrato al posto di Politano al 20' della ripresa della gara, finita 2-1 per gli emiliani. Il Sassuolo, dopo la decisione del giudice sportivo, aveva fatto ricorso alla Corte sportiva d'appello della Figc, senza successo e quindi al Collegio di Garanzia, con lo stesso risultato negativo.

20:53Libia: riapre l’ambasciata italiana a Tripoli

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Riapre l'ambasciata italiana a Tripoli. Lo riferiscono fonti della Farnesina spiegando che "domani è previsto che l'ambasciatore designato presenti le sue credenziali al governo libico". L'ambasciata italiana, aggiungono le stesse fonti, "sarà la prima ad operare in modo continuativo" nella capitale libica.