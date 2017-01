01:22Genero Trump consigliere commercio e Mo

(ANSA) - WASHINGTON, 9 GEN - La nomina di Jared Kushner, genero di Donald Trump, come suo consigliere senior alla Casa Bianca si basa sul parere legale che la norma anti nepotismo non si applica alla Casa Bianca. Lo rende noto l'avvocato di Kushner. Kushner, riferisce il Transition team diventerà suo consigliere senior alla Casa Bianca e lavorerà sugli accordi commerciali e il Medio Oriente. In vista della nomina Kushner si dimetterà dalla posizione di Ceo di molte sue società e da editore del New York Observer, liberandosi anche di un ''significativo numero di asset'', tra cui Thrive capital, 666Fifth avenue e vari investimenti all'estero. Kushner inoltre, aggiunge una fonte del transition team, si asterrà dal partecipare a questioni che potrebbero avere un effetto diretto sui suoi restanti interessi finanziari. Nessun incarico alla Casa Bianca invece per la figlia del presidente Ivanka moglie di Kushner: si concentrerà sulla sistemazione dei figli a scuola, precisa una fonte del transition team.

01:18Dakar: 7/a tappa, auto conferma Peterhansel, Brabec in moto

(ANSA) - UYUNI (BOLIVIA), 9 GEN - L'americano Ricky Brabec, su Honda, ha vinto la prova delle moto della 7/a tappa del raid Dakar, svoltasi in Bolivia lungo 161 km. da La Paz a Uyuni, dopo che il percorso originale era stato modificato per via delle condizioni meteo. Al secondo posto l'altra Honda del portoghese Paulo Goncalves, staccato di 1'44''. Il britannico Sam Sunderland (Ktm) mantiene il controllo della classifica generale dove ha guadagnato sul più diretto inseguitore, il cileno Pablo Quintanilla, oggi nono. Nelle auto successo di giornata del campione uscente e leader della classifica Stephane Peterhansel, che al volante di una Peugeot si è imposto in un'ora 54'08''. Al secondo l'altra Peugeot di Sebastien Loeb, a 48'', mentre terzo si è piazzato Giniel de Villiers su Toyota. In classifica generale Peterhansel ha 1'57'' di vantaggio su Loeb.

00:13Pugilato: torna Fragomeni, qui per qualcosa d’importante

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - "Sabato tornerò sul ring. Rientro perché mi è ritornata la voglia che avevo da ragazzino. Voglio vedere se sono ancora competitivo, e se dovesse andare bene penserò a qualcosa di più importante. Dopo l'Isola dei Famosi ho dovuto riprendere chili perché nella mia categoria devi essere in forma per prendere pugni da gente di 90 kg". Così Giacobbe Fragomeni, che sabato tornerà a combattere sul ring del Teatro della Luna di Assago, affrontando l'ungherese Tamas Polster. "Cosa mi ha spinto a tornare a 47 anni? Voglio vedere se sono ancora competitivo - dice -. L'ultimo match fatto, quando ho perso l'Europeo dei massimi leggeri contro Chakhkiev, mi ha lasciato l'amaro in bocca perché avrei potuto fare di più, ma non sto a piangere sul latte versato. Sabato voglio vedere se riesco ancora a dare qualcosa, ho sempre messo alla prova me stesso e mi piacciono le sfide. Voglio provare a essere il più vecchio pugile italiano a vincere qualcosa di importante, come Foreman che tornò ad essere campione del mondo a 49 anni".

00:02Fifa: Cristiano Ronaldo, 2016 anno migliore mia carriera

(ANSA) - ZURIGO, 9 GEN - "Stupefacente, veramente stupefacente". Cosi' ha reagito Cristiano Ronaldo in zona mista dopo aver ricevuto dalla Fifa il premio "The Best" quale miglior giocatore del 2016. Anche se il portoghese colleziona i riconoscimenti individuali, "il 'Best' è organizzato per la prima volta, quindi è nuovo anche per me. Sono veramente felice, ho vissuto una serata fantastica", ha detto CR7. Poi ha ammesso: "a essere onesto, ero fiducioso e pensavo di potermi aggiudicare il premio. Quando lavori sodo durante l'anno e poi vinci trofei collettivi ed individuali, provi un sentimento fantastico". Il portoghese, che già durante il gala aveva ringraziato famiglia, tecnici e compagni, e che oggi a Zurigo era insieme alla nuova fidanzata Georgina Rodriguez ha quindi ribadito che "quella del 2016 e' stata un'annata veramente stupefacente, da sogno, piena di emozioni fortissime. L'anno migliore della mia carriera? Penso di sì".

21:52Malati a terra:vescovo,colpa non medici ma istituzioni

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - "Le colpe partono dai vertici delle istituzioni e del sistema sanitario, che non vedono le enormi difficoltà dell'ospedale di Nola nel rispondere con pochi mezzi a una platea di circa 500mila cittadini. La politica non agisca, a danno avvenuto, con soluzioni buone solo a strappare un titolo di giornale". Così il vescovo di Nola, Beniamino Depalma, che dopo le polemiche sui malati curati per terra ha visitato l' ospedale cittadino. "Sono vescovo qui da 17 anni e da 17 anni la politica fa le stesse promesse: reparti nuovi, personale, barelle. Poco o pochissimo è stato realizzato. Sono state necessarie immagini pubblicate sui social network per risvegliare le coscienze della politica nazionale e regionale. Tuttavia, non intendo partecipare al triste gioco della criminalizzazione dei medici di questa struttura di Pronto soccorso. Li ho visti salvare troppe vite umane per arrivare alla conclusione che sia loro la colpa delle scene che abbiamo visto", ricorda monsignor Depalma.

21:48Tenta di strangolare la moglie poi si uccide

(ANSA) - MANTOVA, 9 GEN - Un uomo ha tentato di strangolare la moglie durante un litigio e, quando si è reso conto che la donna con il cellulare stava chiamando i carabinieri, si è ucciso impiccandosi alla ringhiera della scala della sua abitazione. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio a Pegognaga, nel Mantovano. La coppia stava per separarsi e i litigi erano all'ordine del giorno. L'uomo, un 60enne muratore in pensione, ha atteso che la moglie, coetanea, rientrasse dal lavoro. I due hanno cominciato a litigare e il marito, che non accettava la fine del matrimonio, si è scagliato con veemenza contro la consorte tentando di strangolarla. La donna si è divincolata ed è riuscita a scappare. Quando il muratore ha visto che stava telefonando, non ha retto al senso di colpa e si è suicidato. Quando i militari sono arrivati nella villetta hanno trovato il pensionato ormai privo di vita. La moglie, sotto shock, è stata medicata all'ospedale per le ecchimosi sul collo.

21:36Fifa: Ranieri miglior allenatore dell’anno

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - E' Claudio Ranieri il vincitore del premio di 'allenatore dell'anno' assegnato dalla Fifa a Zurigo. A leggere il nome del vincitore nel corso del Gala è stato Diego Maradona. "Sono pazzo di felicità, in Inghilterra è successo qualcosa di incredibile", ha commentato Ranieri al momento di ricevere il riconoscimento. Il premio di miglior calciatore è andato, come atteso, a Cristiano Ronaldo, e lo ha consegnato il n.1 della Fifa, Gianni Infantino. La Federazione ha deciso di assegnare all'Atletico Nacional di Medellin il premio Fair Play. Motivo della decisione è stata la richiesta, fatta dal club colombiano immediatamente dopo il tragico incidente aereo del 29 novembre scorso, di assegnare alla Chapecoense la vittoria nella Coppa Sudamericana.