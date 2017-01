Pubblicato il 09 gennaio 2017 da ansa

ROMA. – C’è stata anche una nota vintage al Ces, il salone dell’elettronica di consumo che ha chiuso i battenti poche ore fa a Las Vegas, in Nevada, con un record di 175mila presenze. Tra automobili che si guidano da sole, realtà virtuale e robot tuttofare, sui 240mila metri quadrati di superficie espositiva hanno fatto capolino gadget che strizzano l’occhio al passato: juke-box che non si vedevano da un quarto di secolo, console da gioco anni ’90 e ritorni dal sapore delle riesumazioni, come le pellicole Kodak.

Dopo 25 anni l’azienda americana Crosley ha presentato un jukebox per vinili che si vanta di essere l’unico attualmente in produzione. Può ospitare settanta dischi 45 giri da selezionare con i classici pulsantoni rossi, ma a differenza del juke-box di Happy Days ha un cuore hi-tech e grazie al Bluetooth può riprodurre anche la musica digitale che sta nell’iPod.

Il prodotto è in linea con la rinascita del mercato del vinile – le vendite nel 2016 sono salite del 26% negli Usa e di oltre il 50% nel Regno Unito – ma non è facile da portare a casa e non solo per le dimensioni. In primavera saranno in vendita solo 16 esemplari ad un prezzo che sfiora i 12mila dollari.

In una mostra inondata da orologi e bracciali ‘intelligenti’, la ventata vintage è stata portata da Fossil con tre smartwatch ibridi: sembrano orologi analogici ma nascondono un’anima smart che dialoga con lo smartphone e monitora l’attività fisica. Look tradizionale e interno tecnologico contraddistinguono anche la PowerShot G9 X Mark II, una fotocamera digitale di Canon.

Ma in campo fotografico la vera novità che porta indietro il calendario è Kodak con il suo annuncio a sorpresa: tornerà a produrre la pellicola Ektachrome, lanciata negli anni Quaranta. Quella di Kodak non è l’unica resurrezione. Il Ces ha testimoniato il ritorno degli smartphone di Nokia e BlackBerry. Delle due aziende storiche, però, i telefonini hanno solo il marchio, il cui utilizzo è stato dato in licenza ad altre società.

Pensata per gli amanti del mondo Apple è la versione in miniatura di uno dei primissimi computer dell’azienda, quando la Mela era ancora iridata. Il W3 Stand di Elago è un supporto per Apple Watch che riproduce un Macintosh 128K. Ai nostalgici del Game Boy è invece dedicato il Super Retro Boy, che arriverà nei negozi in estate e consentirà di rispolverare i giochi tipici della vecchia console portatile di Nintendo.

(di Laura Giannoni/ANSA)