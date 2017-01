11:03Tennis: Murray n.1 del mondo, Lorenzi primo azzurro è 41mo

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Paolo Lorenzi si conferma numero uno azzurro nella nuova classifica mondiale del tennis pubblicata dall'Atp: il 35enne senese fa un passo indietro e si assesta al numero 41. Alle sue spalle guadagnano due posizioni sia Fabio Fognini, numero 47, che Andreas Seppi, numero 85, quest'ultimo fermo ai box in attesa di rientrare a Melbourne per gli Australian Open. La top-ten mondiale è sempre guidata da Andy Murray, alla decima settimana in vetta al ranking. Alle sue spalle c'è Novak Djokovic, che si è ripetuto a Doha (superando proprio Murray in finale) sul quale lo scozzese ha leggermente incrementato il vantaggio, ora salito a 780 punti. Unica variazione il sorpasso del francese Gael Monfils che si è ripreso la sesta poltrona (best ranking eguagliato) scalzando il croato Marin Cilic.

11:02Nave portacontainer finisce sugli scogli in Calabria

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 10 GEN - La nave portacontainer Maersk Gustav, 99 mila tonnellate di stazza e 300 metri di lunghezza, è andata ad impattare stanotte contro alcuni scogli davanti a Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Nessun danno viene segnalato per l'equipaggio. La nave, che era diretta nel porto di Gioia Tauro, è stata disincagliata grazie all'intervento di due rimorchiatori giunti dallo scalo calabrese. La Maersk Gustav ha potuto proseguire autonomamente verso la propria destinazione. All'arrivo in porto sull'imbarcazione effettuati tutti i controlli necessari allo scopo di verificare gli eventuali danni allo scafo. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 3 di stamani, ha avviato le indagini la Capitaneria di Gioia Tauro. In particolare si dovrà capire come mai la nave, dopo avere superato lo Stretto di Messina, abbia virato andando ad impattare sugli scogli. Secondo quanto si è appreso non si esclude l'errore umano.(ANSA).

11:01Finti matrimoni per permesso soggiorno, arresti

(ANSA) - SAVONA, 10 GEN - I carabinieri stanno eseguendo una quarantina di perquisizioni in tutta Italia e 15 custodie cautelari, 5 in carcere e 10 ai domiciliari nei confronti di un gruppo di persone che offrivano a 'aspiranti mariti' extracomunitari in cerca di un permesso di soggiorno definitivo in Italia la possibilità di sposarsi per ottenere così il 'ricongiungimento familiare'. Nel 'pacchetto completo' dell' offerta del costo di 10/12 mila euro era compreso costo del viaggio, sposa compiacente, pubblicazioni e cerimonia con rito civile con tanto di testimoni, amici, parenti finti e fotografo. Tutto questo, oltre a garantire il regolare ingresso in Italia permetteva di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno definitivo e quindi la libera circolazione non solo in territorio italiano ma anche la possibilità di circolare tra i vari Paesi europei. L'indagine del Nucleo investigativo dei carabinieri di Savona è nata a seguito di alcuni matrimoni sospetti registrati negli uffici di stato civile di alcuni Comuni savonesi. (ANSA).

10:54Tennis: Sydney, Vinci si ferma al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Roberta Vinci si ferma al secondo turno dell'"Apia International Sydney", torneo Wta Premier con un montepremi di 776.000 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Australian Open. La 33enne tarantina, numero 18 del ranking mondiale e nona testa di serie, è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3, in un'ora e 19 minuti, dalla ceca Barbora Strycova (20), che si è così aggiudicata la quarta sfida consecutiva con la pugliese portando sul 4 a 4 il bilancio nei precedenti. Ai quarti la Strycova affronterà la danese Caroline Wozniacki, numero 20 del ranking e 10 del seeding. Esce di scena al secondo turno (esordio per per lei essendo esentata dal primo) anche la prima favorita del seeding, la tedesca Angelique Kerber, numero uno della classifica mondiale, sgambettata dalla 19enne russa Darya Kasatkina (26).

10:53Thailandia: bilancio alluvioni monsoniche sale a 21 morti

(ANSA) - BANGKOK, 10 GEN - E' salito a 21 morti il bilancio delle alluvioni che nell'ultima settimana hanno colpito il sud della Thailandia, in quello che il primo ministro Prayuth Chan-ocha ha definito "le peggiori precipitazioni in oltre trent'anni" per il Paese. Inondazioni causate dalle intense e incessanti piogge monsoniche hanno interrotto importanti vie di comunicazione tra ieri e oggi. In particolare, l'unica autostrada che porta verso il sud della Thailandia è stata tagliata in due nella provincia di Prachuap Khiri Khan, interrompendo anche l'unica linea ferroviaria. Disagi continuano per circa 700mila persone, a causa di ponti crollati, la temporanea chiusura di alcuni aeroporti regionali, l'interruzione della fornitura di energia elettrica e un livello dell'acqua che in alcune aree ha raggiunto il tetto delle case.

10:51Cinema: Jolie e Pitt raggiungono accordo, giudice privato

(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 10 GEN - Angelina Jolie e Brad Pitt affermano di aver raggiunto un accordo per gestire il loro divorzio in forma privata e lavoreranno insieme per riunificare la loro famiglia. Gli attori hanno rilasciato una dichiarazione congiunta ieri sera, affermando che terranno riservati i futuri dettagli del loro divorzio utilizzando un giudice privato. Nel loro comunicato si legge: "Le parti e i loro difensori hanno firmato accordi per preservare il diritto alla privacy dei loro figli e della famiglia, mantenendo tutti i documenti del tribunale riservati e ingaggiando un giudice privato per prendere le decisioni legali necessarie a facilitare la risoluzione rapida di eventuali questioni in sospeso. I genitori si impegnano ad agire come un fronte unito per effettuare un recupero e una riunificazione". Jolie e Pitt sono stati insieme per 12 anni e sposati per due; Angelina ha chiesto il divorzio lo scorso settembre.

10:47Kardashian: media, tra arrestati anche suo autista

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Tra le 16 persone arrestate ieri nell'ambito dell'inchiesta sulla maxi rapina a Kim Kardashian c'e' anche l'autista che lo scorso ottobre l'ha portata in giro per Parigi prima che venisse derubata: lo riporta Sky News, che cita una fonte non meglio identificata. La polizia, prosegue l'emittente, sta cercando di stabilire adesso se lo chauffeur ha passato le informazioni sugli spostamenti della star dei social alla banda.