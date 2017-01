14:35Calcio: Milan e Cagliari, scambio prestiti Gabriel-Storari

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Milan e Cagliari hanno definito lo scambio di prestiti fra i portieri Gabriel e Marco Storari, che si prepara a vivere una terza parentesi rossonera dopo quelle del 2007 e del 2009. Dopo la cena di ieri fra l'ad del Milan, Adriano Galliani, e il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, in mattinata le società hanno trovato un'intesa, che sarà ufficializzata nelle prossime ore. Storari, 40 anni appena compiuti, è atteso nel pomeriggio a Milano per sostenere le visite mediche, mentre è pronto a trasferirsi in Sardegna Gabriel, brasiliano classe '92 che nelle ultime due stagioni è stato in prestito prima al Carpi e poi al Napoli.

14:31Calcio: Allegri “Atalanta è finale, teniamo a Coppa Italia”

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - "Domani per noi è una finale: se non l'affronteremo nel verso giusto, verremo eliminati". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, domani allo Stadium. "Domani entriamo nella competizione e dobbiamo puntare ad arrivare in fondo - aggiunge l'allenatore bianconero - non sarà facile, troviamo l'Atalanta ai quarti e il turno successivo sarà comunque difficile". L'allenatore bianconero si è poi soffermato sui bergamaschi, sorpresa del campionato: "Una squadra che sta bene, indipendentemente dagli interpreti e dal modulo, come dimostrato col Pescara. Non sarà semplice, rischiamo i supplementari e questo dobbiamo evitarlo, perché domenica abbiamo una sfida difficile a Firenze. Risparmiare energie sarebbe importante". "Domani va in campo la migliore formazione per la partita, non ci sarà grandissimo turn over anche perché dietro siamo contati", dice Allegri, che deve fare a meno di Chiellini squalificato.

14:30Meredith: Corte, revisione Guede inammissibile

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - La Corte d'appello di Firenze ha dichiarato "inammissibile" la richiesta di revisione presentata dall'ivoriano Rudy Guede, condannato per l'omicidio di Meredith Kercher a 16 anni. La Corte ha condannato Guede al pagamento delle spese processuali. La decisione all'udienza di oggi dopo circa un'ora di camera di consiglio.

14:23Scassinata la cassaforte della Villa Reale di Monza

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Oltre quarantamila euro sono stati rubati questa notte dalla cassaforte della biglietteria della Villa Reale di Monza, oltre agli incassi del bookstore al suo interno. Per aprire la cassaforte, i ladri avrebbero utilizzato una sostanza corrosiva. L'allarme è stato dato questa mattina. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Monza, unitamente al Nucleo di Polizia Scientifica che sta ancora effettuando i rilievi. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza interne alla villa.(ANSA).

14:19Calcio: Allegri,alla Juve solo giocatori che migliorino rosa

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - "Sul mercato non mi aspetto niente perché non avevo chiesto niente. Alla Juve bisogna prendere giocatori per migliorare la qualità tecnica della rosa e, se c'è la possibilità, la società lo ha sempre fatto". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla così della finestra di mercato. "Non serve fare numero - aggiunge - preferisco portare su due ragazzi della Primavera e cominciare a farli lavorare con la squadra...". Un discorso a parte merita Evra, che non verrà convocata anche per la Coppa Italia. "La situazione è quella di due giorni fa - dice Allegri -. Gli ho parlato e lui è stato molto chiaro con noi e con me. Si è preso del tempo per decidere se andare via o rimanere, c'è tempo fino al 31 gennaio...".

14:16Fifa: Allegri, “tante 48 squadre ai mondiali, vedremo…”

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - "Da allenatore 48 squadre sono tante, se fossi ct direi che va bene". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così la decisione della Fifa di aumentare dal 2026 il numero delle squadre partecipanti alla fase finale del Mondiale. "Vedremo come verrà strutturato - aggiunge il tecnico bianconero -. Il calcio si sta globalizzando, è venuta fuori la Cina, la Russia, si stanno cercando formule per aumentare introiti. Il calcio è diventato business e show, bisogna adeguarsi".

14:11Thailandia: scarcerati i due italiani, saranno espulsi

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - Sono stati scarcerati i due giovani italiani arrestati in Thailandia per aver avere strappato alcune bandiere nazionali. Tobias Gamper e Ian Gerstgrasser sono stati processati stamani e condannati ad una pena pecuniaria. Come ha riferito il senatore Svp Karl Zeller, che è in contatto con la Farnesina, i due ragazzi sono ancora sotto sorveglianza della polizia. Si sta predisponendo il loro trasferimento nella capitale Bangkok, da dove saranno espulsi.