17:34Calcio: Baggio, viva i 10, grande Totti e Dybala è il futuro

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - "Tanti giocatori stanno facendo bene con la maglia numero 10". Parola di un grande '10' della storia come Roberto Baggio, che oggi a Pitti Immagine Uomo, dove è testimonial di Diadora, è tornato a parlare di calcio. "Voglio fare un plauso sicuramente a Totti - ha detto - perché non è facile arrivare alla sua età e essere ancora determinante come lui. Dybala? Credo sia il futuro, è un talento grandissimo, ha grandissimi margini di miglioramento". E Bernardeschi? "credo abbia grande talento, dice Codino. Ovviamente ci vogliono campionati, esperienze, serve anche pazienza, perché le qualità ce le ha tutte". Per lo scudetto Baggio vede favorita la Juventus "non si vincono 5 scudetti per caso. La Juve "ha una grandissima società e organizzazione alla sua base, e questo mette in condizione i giocatori di esprimersi al massimo". Ma sia la Roma di Spalletti che il Napoli di Sarri "esprimono un buon calcio. Sono molto divertenti, stanno facendo bene attraverso un gioco che non tutti offrono".

17:21Uomo si arrampica su impalcatura esterna tribunale Milano

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Un uomo è salito su un'impalcatura esterna del tribunale di Milano, sul lato di via Freguglia, e minaccia di gettarsi giù. Sul posto sono già intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno gonfiato sotto l'impalcatura un grosso materasso. Sul posto è presente anche la polizia. L'uomo ha gridato: "Sono 12 anni che la giustizia se la prende con me e non mi lascia in pace". Stando a quanto ricostruito per ora dalle forze dell'ordine, l'uomo è salito ad un'altezza di una quindicina di metri arrampicandosi dall'esterno sul ponteggio che si trova sul lato di via Freguglia. Non si sa ancora se l'uomo, che indossa uno zaino e che ha un cappuccio di una felpa sulla testa anche per ripararsi dal freddo, sia un indagato o un imputato in qualche procedimento aperto in tribunale.

17:15Gentiloni, indisponibili a guerra fredda con Russia

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Cercheremo con la presidenza del G7 di impostare sul binario giusto i rapporti con la Russia, fermi sui nostri principi, leali con i nostri alleati e non disponibili al rilancio di logiche di guerra fredda". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, in conferenza stampa con il presidente francese Francois Hollande. "Per molti anni abbiamo detto che siamo contro una logica da nuova guerra fredda. Non possiamo che sostenere queste parole, soprattutto viste le comuni minacce che affrontiamo oggi, come quella del terrorismo". Così, in un'intervista telefonica all'ANSA, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accolto le dichiarazioni del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni

17:13Migranti: Gabrielli, su Cie confusione, non sono Guantanamo

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Sui Cie si è fatta confusione. Nessuno vuole creare delle Guantanamo: semplicemente si vuole applicare la legge che prevede l'espulsione degli irregolari. E le espulsioni non si fanno in 48 ore, a volte neanche in tre mesi: bisogna identificare la persona, che deve essere riconosciuta dallo Stato che se la riprende e per far questo passa del tempo". Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in audizione alla Commissione d'inchiesta sulle periferie. "Mediamente - ha ricordato Gabrielli - viene rimpatriato il 50% delle persone che si trovano nei Cie, proprio perché il riconoscimento dello Stato estero è una precondizione. Quando sento parlare di espulsioni di massa, dico: come? Dove? Bisogna misurarsi con la realtà".

17:07Hollande, celebrazioni Ue a Roma aprano nuova pagina

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - "Con la cerimonia di Roma per i 60 anni dei Trattati possiamo celebrare una pagina di storia o creare una nuova tappa di questa storia. Noi vogliamo aprire una nuova pagina per l'avvenire dell'Europa". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'Eliseo.

17:05Manager uccisa:in mano vittima capello maschile,da bulbo Dna

(ANSA) - BERGAMO, 10 GEN - Verrà esaminato a partire da oggi il capello appartenente a un uomo e trovato su una mano di Daniela Roveri, la manager di 48 anni uccisa il 20 dicembre scorso nell'androne del suo palazzo di Colognola a Bergamo. Il capello è comunque dotato di bulbo capillare, dal quale potrà essere estrapolato il Dna. L'accertamento genetico è in programma oggi nei laboratori del Gabinetto regionale della polizia scientifica a Milano.

17:04M5s: Toninelli, accordo con Alde tecnico, lasciava autonomia

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "L'accordo Alde-M5S era tecnico, non politico. Il Movimento 5 Stelle avrebbe conservato la propria autonomia e il proprio programma per cambiare l'Europa, gettando anzi le basi per un nuovo gruppo europeo chiamato Movimento per la Democrazia Diretta. Il nostro percorso non si ferma! Dritti sulla nostra strada!". Lo sostiene il deputato M5s Danilo Toninelli che commenta il fallito accordo tra M5s e Alde su Fb.