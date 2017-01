20:07Boldrini, prematuro parlare di mia candidatura

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Laura Boldrini "conferma di essere molto interessata alla ricostruzione di un'area politica progressista, ma non c'è stata nessuna interlocuzione nè con Matteo Renzi nè con Giuliano Pisapia in merito a sue possibili future candidature". E' quanto si apprende in ambienti della presidenza della Camera, in cui si chiarisce che "al momento", parlare di una candidatura della presidente della Camera Boldrini "è prematuro ed inopportuno". "Anche perchè - viene spiegato da fonti della Presidenza della Camera - da un lato c'è prima da sviluppare un confronto sul programma, tema su cui in questa legislatura il centrosinistra ha messo in luce profonde divisioni interne. Ma pure perchè non è ancora chiaro quale sarà la nuova legge elettorale, e se essa sarà tale da spingere verso coalizioni anche nell'area progressista". E dunque, è stato chiarito, "al momento, parlare di una candidatura di Boldrini è prematuro ed inopportuno".

20:07Picchia la convivente di 20 anni, arrestato nel Pavese

(ANSA) PAVIA, 10 GEN - I carabinieri hanno arrestato a Villanterio (Pavia) un 36enne, residente in paese, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari dell'Arma sono intervenuti nella sua abitazione durante una violenta lite: l'uomo, al culmine dell'ennesimo litigio, ha aggredito la convivente ventenne colpendola ripetutamente, tanto da provocarle lesioni per oltre venti giorni di prognosi. E' stato arrestato in flagranza di reato e richiuso nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.

20:05Strage Viareggio: il 31/1 l’ultima udienza per la sentenza

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 GEN - Sarà pronunciata martedì 31 gennaio la sentenza al processo sul disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a Viareggio in cui persero la vita 32 persone. Lo ha stabilito il collegio giudicante: presidente Gerardo Boragine, giudici a latere Nidia Genovese e Valeria Marino. Sono 33 le persone imputate, a vario titolo, per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo, incendio colposo e lesioni colpose. Per loro i pm Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino hanno chiesto pene dai 5 ai 16 anni. Tra gli imputati ci sono gli ex vertici delle Ferrovie dello Stato (per l'ad Mauro Moretti l'accusa ha chiesto 16 anni, 15 per l'ex ad di Rfi, Michele Mario Elia), della Gatx, proprietaria del carro deragliato, di Junghental, azienda responsabile della manutenzione dei carri cisterna e Cima Riparazioni, l'azienda che ha montato l'assile per i pm corroso sul carro. Il giudice, dopo oltre cento udienze alle quali non sono mancati i familiari delle 32 vittime, ha fissato la data per la sentenza.

20:00Calcio: Gagliardini domani a Milano per visite mediche

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Roberto Gagliardini sara' domani a Milano per sostenere le visite mediche prima di diventare ufficialmente un calciatore dell'Inter. Oggi pomeriggio vertice fra le parti con esito positivo.

19:53Paziente sedata e abusata sessualmente, arrestato infermiere

(ANSA) - PADOVA, 10 GEN - Un infermiere che aveva sedato una paziente per poi molestarla sessualmente, con palpeggiamenti delle parti intime e scatti fotografici, è stato sorpreso e arrestato in flagranza dai carabinieri del Nas di Padova. L'uomo, un romeno di 41 anni, infermiere presso un reparto dell'Azienda Ospedaliera, è accusato di violenza sessuale aggravata. I carabinieri hanno avviato le indagini dopo la segnalazione fatta dall'Ospedale alla Procura su presunte somministrazioni di farmaci a base di stupefacente in maniera errata, o al di fuori di terapie in atto, nei confronti di donne ricoverate in quel reparto. Il sospetto è che l'infermiere possa aver usato la stessa modalità anche verso altre pazienti, somministrando senza prescrizione o autorizzazione dei medici, farmaci a base di benzodiazepine, per poi abusare delle ricoverate. (ANSA).

19:44Maltempo: Italia nella morsa del gelo, neve arriva al Nord

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Non si allenta la morsa del gelo sull'Italia, come del resto su tante parti d'Europa. E se per domani alcuni siti meteo prevedono rialzi delle temperature, nel fine settimana o al massimo all'inizio della prossima si annuncia una nuova ondata di freddo polare. Intanto il Nord, finora soleggiato, vede arrivare la neve, mentre al Centro-Sud continuano i disagi causati dalla neve e dal ghiaccio: Comuni isolati, scuole chiuse o aperte ma con gli alunni all'addiaccio, problemi idrici causati dal gelo. La Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di nevicate, localmente fino al livello del mare, su Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, sopra i 200-400 metri sulla Calabria e sopra 600-800 metri sulla Sicilia. Da stasera sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale accompagnate da forti raffiche di vento e locali grandinate, sulla Sicilia. Le temperature molto basse determineranno ancora diffuse gelate.

19:42Maltempo: caldaia rotta, a casa 700 studenti di liceo Pavia

(ANSA) - PAVIA, 10 GEN - Oltre 700 studenti del liceo scientifico 'Torquato Taramelli' di Pavia sono rimasti a casa oggi, perchè, per il secondo giorno, le aule erano al freddo a causa di una caldaia rotta già prima delle vacanze natalizie. Il preside Dario Codegoni aveva segnalato alla Provincia (l'ente competente) con ripetute e-mail inviate dal 23 dicembre al 1 gennaio, il guasto, ricevendo risposta soltanto il 3 gennaio. Ieri al rientro delle vacanze, il guasto quindi non era ancora stato riparato, ma gli studenti hanno resistito ugualmente al freddo. Oggi invece in massa hanno deciso di non andare a scuola e il preside ha già annunciato che la loro assenza sarà giustificata.