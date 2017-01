22:11Maltempo: nevica su A2 Calabria, Catanzaro e Cosenza

(ANSA) - CATANZARO, 10 GEN - Deboli nevicate sono in corso sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - la ex Sa-Rc - tra Padula Buonabitacolo e Sibari e tra Cosenza e Falerna. Lo segnala l'Anas specificando che il traffico è consentito ai soli veicoli leggeri dotati di catene o pneumatici invernali. I mezzi pesanti vengono deviati agli svincoli di Padula in direzione sud e Sibari, Tarsia e Falerna in direzione Nord. Leggera nevicata anche su Catanzaro che ha imbiancato le auto ed i tetti ma, al momento, non sta creando particolari disagi. Precipitazioni più intense nelle zone collinari intorno al capoluogo calabrese. E' nevicato anche nel centro storico di Rossano, sulla fascia ionica cosentina. In serata ha cominciato a nevicare anche a Cosenza e sul suo hinterland. Diversi i comuni in cui domani resteranno chiuse le scuole, di ogni ordine e grado, a cominciare, proprio da Catanzaro, Cosenza ed anche Crotone, ma anche a Rende, Castrovillari, Saracena, Gizzeria e Serrastretta.

21:56Tennis: Alemanno, Roma rischia perdere Internazionali

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Roma rischia di perdere un appuntamento importantissimo come gli Internazionali di tennis: ci auguriamo davvero che l'amministrazione capitolina, guidata da Virginia Raggi, faccia tutto il possibile per scongiurare questo rischio. I segnali di un possibile addio degli Internazionali a Roma, tuttavia, sono preoccupanti". Lo sostiene, in una nota, l'ex sindaco Gianni Alemanno di Azione Nazionale. "Possibile che la Raggi e i 5 Stelle - conclude - non trovino di meglio da fare che annientare tutto quello che di positivo esiste a Roma?". Le parole di Alemanno arrivano dopo che ieri il presidente della federtennis Amgelo Binaghi era tornato sull'ipotesi di spostare gli Internazionali d'Italia da Roma a Milano accennando a colloqui sul tema con il comune meneghino.

21:53Cade in vasca cemento, morta imprenditrice ditta trevigiana

(ANSA) - VAZZOLA (TREVISO), 10 OTT - Una imprenditrice di 52 anni di Cimadolmo (Treviso), Emanuela Viezzer, è morta oggi pomeriggio nell'azienda di Vazzola di cui era contitolare dopo essere caduta all'interno di una tramoggia utilizzata per la miscelazione del cemento. Le modalità dell'incidente non sono ancora state chiarite. Subito soccorsa, la donna è spirata poco dopo l'intervento dei medici del Suem, che hanno tentato senza successo le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. (ANSA).

21:26F1: Mercedes saluta Lowe, in arrivo ex dt Ferrari Allison

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'ufficialità di Valtteri Bottas affianco a Lewis Hamilton tarda ad arrivare e la Mercedes, nel frattempo, saluta Paddy Lowe, direttore esecutivo del team di Brackley nelle ultime tre stagioni. A confermare l'uscita del tecnico inglese, ampiamente attesa, è stato lo stesso team tedesco: "Dopo tre anni pieni di successi, Paddy Lowe lascerà il team entrando nel periodo di gardening leave. Nel breve periodo il reparto progettazione continuerà a essere diretto da Aldo Costa, Mark Ellis (direttore performance), Rob Thomas e Geoff Willis". A sostituire Lowe, secondo varie indiscrezioni, dovrebbe arrivare l'ex direttore tecnico della Ferrari James Allison che l'anno scorso lasciò Maranello a stagione in corso di comune accordo con la scuderia del Cavallino. Una decisione, quella di Allison, sulla quale pesò anche la perdita della moglie nel marzo 2016 a causa di una meningite fulminante. L'ex dt della Rossa dovrebbe sbarcare in Mercedes non appena sarà terminato il periodo di 'gardening leave'.

21:08Avaria a passaggio a livello, treno passa con sbarre alzate

(ANSA) - BITONTO (BARI), 10 GEN - A causa di un guasto ad un passaggio a livello, un treno di Ferrotramviaria, la stessa azienda coinvolta nel disastro ferroviario del 12 luglio scorso sulla tratta Andria-Corato (23 morti e 50 feriti), è passato con il passaggio a livello aperto a Bitonto, nel Barese, il 9 gennaio scorso. Del guasto era a conoscenza la società ferroviaria, che in una nota spiega di aver adottato il protocollo previsto in caso di avarie di questo tipo. "Il passaggio a livello in questione - spiegano da Ferrotramviaria - è dotato di un dispositivo che blocca la marcia del treno in caso di ingombro dei binari. Nel pieno rispetto delle normative, prima di impegnare il passaggio a livello il treno si è fermato. Una volta accertate le condizioni di piena transitabilità (come si evince dalla foto della colonna di autovetture ferme, in attesa) il treno ha ripreso la marcia 'a vista' (cioè con velocità inferiore ai 4 km/h) in situazione di perfetta sicurezza". (ANSA).

21:07Grillo, Verhofstadt meschino, piegato a establishment

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Verhofstadt, che oggi si propone come negoziatore per la Brexit, dovrebbe solo vergognarsi, perché da meschino si è piegato alle pressioni dell'establishment". Così Beppe Grillo sul suo blog dove annuncia il rientro nell'Efdd. "Fallito l'accordo con il gruppo ALDE, abbiamo rispettato la volontà espressa dalla rete applicando la seconda scelta più votata dai certificati: rimanere nel gruppo Efdd" annuncia. "Nel primo pomeriggio io e Davide Casaleggio abbiamo avuto una Skype call con Nigel Farage, ex leader della delegazione inglese Ukip e presidente del gruppo Efdd. Abbiamo rinnovato l'accordo, rinunciando alla carica della co-presidenza che fino ad oggi è stata occupata da David Borrelli". Scrive Beppe Grillo nell'incipit di un lungo post sul suo blog nel quale annuncia, tra l'altro, il nuovo responsabile della comunicazione del M5S al parlamento Europeo: Cristina Belotti.

21:05Amb. Libia a Roma plaude a riapertura ambasciata a Tripoli

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "La riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli dimostra la priorità data al Mediterraneo, riguardo alle sfide comuni per la sicurezza, da entrambi i Paesi". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore libico in Italia, Ahmed Safar, aggiungendo che questo "sottolinea anche la priorità data dalla politica estera italiana alla stabilità della Libia, nel momento in cui l'Italia si insedia al Consiglio di sicurezza dell'Onu e si prepara a guidare il G7". "Inoltre la riapertura dell'ambasciata sarà utile non solo alle relazioni bilaterali tra i due Paesi, ma - ha sottolineato - fungerà anche da catalizzatore per gli altri Paesi che vorranno riaprire le loro missioni" in Libia.