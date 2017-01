00:34Basket: Serie A, Cantu’-Milano 79-85

(ANSA) - DESIO, 10 GEN - Milano si aggiudica il derby fuori casa contro Cantu' che tiene testa per venti minuti poi cede nel secondo tempo: 79-85 (parziali: 25-24; 45-41; 55-69) il punteggio finale. Comincia bene Milano che si porta avanti con i tiri dalla lunga distanza di Simon e Dragic. Il punteggio segna 6-13 al 5'. Ma Cantu' sta in partita. Darden va a segno da tre, poi ruba palla e va tutto solo a canestro. Cantu' approfitta della distrazione difensiva di Milano e grazie all'esordiente Calathes - che piazza 7 punti sul finale di quarto - riaggancia gli avversari e li sorpassa di 1 punto (25-24). La seconda frazione vede continuare la striscia positiva di Calathes che piazza subito una tripla. Cantu' sporca le linee di passaggio a Milano. Nell'ultima frazione Cantu' prova a recuperare lo svantaggio ma le energie sono in calo e Repesa puo' contare su cambi efficienti.

00:27Coppa Italia:Napoli batte Spezia 3-1 e si qualifica a quarti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Napoli batte 3-1 (1-1) lo Spezia al San Paolo e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Azzurri subito in vantaggio (3' pt) con Zielinski per poi essere raggiunti al 35' pt da Piccolo. La squadra di Sarri ripassa in vantaggio all'inizio della ripresa con un uno-due firmato da Giaccherini e Gabbiadini (10' e 12' st) e la qualificazione è in cassaforte. Esordio nel Napoli al 35' st per il nuovo attaccante Pavoletti, arrivato dal Genoa

23:51Dakar: Barreda vince 8/a tappa moto e Loeb torna al comando

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Lo spagnolo Joan Barreda ha vinto su moto Honda l'ottava tappa della Dakar, la Uyuni-Salta modificata per il maltempo che ha reso tratti del percorso impraticabili. La corsa originariamente di 492 km cronometrati verrà sospesa dopo il CP1 al km 174. Al secondo posto l'austriaco Matthias Walkner su Ktm che ha preceduto l'inglese Sam Sunderland (Ktm) sempre al comando della generale. Tra le auto trionfa Sebastien Loeb che distacca Peterhansel di oltre tre minuti tornando al comando della generale con un vantaggio di 1'38''.

23:19Sci: cdm, slalom Flachau,vince Hansdotter e azzurre indietro

(ANSA) - FLACHAU (AUSTRIA), 10 GEN - La svedese Frida Hansdotter - 31 anni e quarto successo in carriera - ha vinto lo slalom speciale notturno di cdm di Flachau in 1.51.40. Seconda la norvegese Nina Loeseth in 1.51.98. Terzo posto ex aequo per la statunitense Mikaela Shiffrin e la svizzera Wendy Holdener in 1.52.18. Ancora una prova modesta per le italiane in questa disciplina. Uscita per un errore Irene Curtoni, solo due azzurre sono rimaste in classifica: la trentina Chiara Costazza 12/a in 1.54.24 e l'altoatesina Manuela Moelgg 16/a in 1.54.84. La coppa del mondo donne si sposta ora di pochi km nella vicina Altenmarkt- Zauchensee: sabato discesa e domenica combinata tra supergigante e slalom.

22:11Maltempo: nevica su A2 Calabria, Catanzaro e Cosenza

(ANSA) - CATANZARO, 10 GEN - Deboli nevicate sono in corso sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - la ex Sa-Rc - tra Padula Buonabitacolo e Sibari e tra Cosenza e Falerna. Lo segnala l'Anas specificando che il traffico è consentito ai soli veicoli leggeri dotati di catene o pneumatici invernali. I mezzi pesanti vengono deviati agli svincoli di Padula in direzione sud e Sibari, Tarsia e Falerna in direzione Nord. Leggera nevicata anche su Catanzaro che ha imbiancato le auto ed i tetti ma, al momento, non sta creando particolari disagi. Precipitazioni più intense nelle zone collinari intorno al capoluogo calabrese. E' nevicato anche nel centro storico di Rossano, sulla fascia ionica cosentina. In serata ha cominciato a nevicare anche a Cosenza e sul suo hinterland. Diversi i comuni in cui domani resteranno chiuse le scuole, di ogni ordine e grado, a cominciare, proprio da Catanzaro, Cosenza ed anche Crotone, ma anche a Rende, Castrovillari, Saracena, Gizzeria e Serrastretta.

21:56Tennis: Alemanno, Roma rischia perdere Internazionali

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Roma rischia di perdere un appuntamento importantissimo come gli Internazionali di tennis: ci auguriamo davvero che l'amministrazione capitolina, guidata da Virginia Raggi, faccia tutto il possibile per scongiurare questo rischio. I segnali di un possibile addio degli Internazionali a Roma, tuttavia, sono preoccupanti". Lo sostiene, in una nota, l'ex sindaco Gianni Alemanno di Azione Nazionale. "Possibile che la Raggi e i 5 Stelle - conclude - non trovino di meglio da fare che annientare tutto quello che di positivo esiste a Roma?". Le parole di Alemanno arrivano dopo che ieri il presidente della federtennis Amgelo Binaghi era tornato sull'ipotesi di spostare gli Internazionali d'Italia da Roma a Milano accennando a colloqui sul tema con il comune meneghino.

21:53Cade in vasca cemento, morta imprenditrice ditta trevigiana

(ANSA) - VAZZOLA (TREVISO), 10 OTT - Una imprenditrice di 52 anni di Cimadolmo (Treviso), Emanuela Viezzer, è morta oggi pomeriggio nell'azienda di Vazzola di cui era contitolare dopo essere caduta all'interno di una tramoggia utilizzata per la miscelazione del cemento. Le modalità dell'incidente non sono ancora state chiarite. Subito soccorsa, la donna è spirata poco dopo l'intervento dei medici del Suem, che hanno tentato senza successo le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. (ANSA).