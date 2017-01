07:30L’ addio di Obama, ‘non tradire i valori dell’ America

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - "Yes we Can!". Barack Obama, al suo ultimo discorso si commuove e suggella con il suo iconico slogan il discorso di addio alla presidenza, pronunciato a Chicago davanti a 20 mila persone in delirio. "Oggi l'America è migliore", rivendica, e ricorda i cambiamenti degli ultimi otto anni, dalla legalizzazione delle nozze gay al salvataggio dell'industria dell'auto. "E' stato un onore servire gli americani, non mi fermero'", aggiunge, e afferma che il futuro del Paese dipende dalla salvaguardia di quei principi di liberta', uguaglianza, democrazia che furono dei padri fondatori, e che in questa fase soprattutto la minaccia del terrorismo rischia di intaccare. Forte l'appello contro ogni discriminazione, in particolare quelle contro i musulmani in America, ma anche quelle nei confronti di tutte le minoranze, a partire da quella afroamericana. Ovazioni per il presidente uscente e lunghi applausi alla first lady Michelle.

06:37007 a Trump, ‘Mosca ha materiale per ricattarlo’

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - Informazioni classificate presentate la scorsa settimana dai vertici degli 007 Usa al presidente Barack Obama e al presidente eletto Donald Trump parlano di presunto materiale in possesso dei russi con informazioni compromettenti per il tycoon, che sarebbe quindi a rischio ricatto. Lo rivelano diversi media americani, tra cui il New York Times che definisce di natura "volgare" alcune delle informazioni. Il presidente eletto nega tutto con un tweet: "Notizie false. Una vera e propria caccia alle streghe politica". Il presidente eletto nega tutto con un tweet: "Notizie false. Una vera e propria caccia alle streghe politica". Al momento nessuna delle fonti ufficiali americane - tra 007, Fbi e Casa Bianca - ha commentato la vicenda.

06:18Pena morte a killer Charleston, prima per crimine odio

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - Dylann Roof, il 22enne bianco autore del massacro nella chiesa della comunità afroamericana a Charleston, in South Carolina, dove aprì il fuoco il 17 giugno 2015 uccidendo 9 persone, è stato condannato a morte. E' la prima condanna federale alla massima pena per un crimine legato a odio razziale. Per circa tre ore la giuria è rimasta riunita prima di deliberare e la sentenza giunge dopo una serie di deposizioni dell'imputato che non ha mostrato alcun rimorso o segnale di pentimento. Al contrario, Dylann Roof ha insistito ancora oggi davanti ai giudici sui suoi intenti dichiarati all'arresto: ripristinare la segregazione o innescare una guerra razziale. Roof ha anche respinto con forza ipotesi di eventuali turbe psicologiche e non ha mai chiesto perdono o clemenza.

00:34Basket: Serie A, Cantu’-Milano 79-85

(ANSA) - DESIO, 10 GEN - Milano si aggiudica il derby fuori casa contro Cantu' che tiene testa per venti minuti poi cede nel secondo tempo: 79-85 (parziali: 25-24; 45-41; 55-69) il punteggio finale. Comincia bene Milano che si porta avanti con i tiri dalla lunga distanza di Simon e Dragic. Il punteggio segna 6-13 al 5'. Ma Cantu' sta in partita. Darden va a segno da tre, poi ruba palla e va tutto solo a canestro. Cantu' approfitta della distrazione difensiva di Milano e grazie all'esordiente Calathes - che piazza 7 punti sul finale di quarto - riaggancia gli avversari e li sorpassa di 1 punto (25-24). La seconda frazione vede continuare la striscia positiva di Calathes che piazza subito una tripla. Cantu' sporca le linee di passaggio a Milano. Nell'ultima frazione Cantu' prova a recuperare lo svantaggio ma le energie sono in calo e Repesa puo' contare su cambi efficienti.

00:27Coppa Italia:Napoli batte Spezia 3-1 e si qualifica a quarti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Napoli batte 3-1 (1-1) lo Spezia al San Paolo e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Azzurri subito in vantaggio (3' pt) con Zielinski per poi essere raggiunti al 35' pt da Piccolo. La squadra di Sarri ripassa in vantaggio all'inizio della ripresa con un uno-due firmato da Giaccherini e Gabbiadini (10' e 12' st) e la qualificazione è in cassaforte. Esordio nel Napoli al 35' st per il nuovo attaccante Pavoletti, arrivato dal Genoa

23:51Dakar: Barreda vince 8/a tappa moto e Loeb torna al comando

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Lo spagnolo Joan Barreda ha vinto su moto Honda l'ottava tappa della Dakar, la Uyuni-Salta modificata per il maltempo che ha reso tratti del percorso impraticabili. La corsa originariamente di 492 km cronometrati verrà sospesa dopo il CP1 al km 174. Al secondo posto l'austriaco Matthias Walkner su Ktm che ha preceduto l'inglese Sam Sunderland (Ktm) sempre al comando della generale. Tra le auto trionfa Sebastien Loeb che distacca Peterhansel di oltre tre minuti tornando al comando della generale con un vantaggio di 1'38''.

23:19Sci: cdm, slalom Flachau,vince Hansdotter e azzurre indietro

(ANSA) - FLACHAU (AUSTRIA), 10 GEN - La svedese Frida Hansdotter - 31 anni e quarto successo in carriera - ha vinto lo slalom speciale notturno di cdm di Flachau in 1.51.40. Seconda la norvegese Nina Loeseth in 1.51.98. Terzo posto ex aequo per la statunitense Mikaela Shiffrin e la svizzera Wendy Holdener in 1.52.18. Ancora una prova modesta per le italiane in questa disciplina. Uscita per un errore Irene Curtoni, solo due azzurre sono rimaste in classifica: la trentina Chiara Costazza 12/a in 1.54.24 e l'altoatesina Manuela Moelgg 16/a in 1.54.84. La coppa del mondo donne si sposta ora di pochi km nella vicina Altenmarkt- Zauchensee: sabato discesa e domenica combinata tra supergigante e slalom.