12:31Maltempo: Puglia ancora stretta nella morsa del freddo

(ANSA) - BARI, 11 GEN - La Puglia è ancora stretta nella morsa del gelo: questa notte ha nevicato ancora a Bari, a Lecce, nei Comuni della Murgia, del Tarantino e del Subappennino dauno. Bari si è svegliata con le strade innevate e i pochi centimetri di neve si stanno trasformando in ghiaccio: al momento comunque le strade sono transitabili. Nel capoluogo pugliese funzionano i mezzi pubblici e le scuole. A Lecce, invece, così come in numerosi altri Comuni della Puglia, le scuole rimarranno chiuse anche oggi. Nelle campagne si sta procedendo alla raccolta dei prodotti ortofrutticoli nel tentativo di salvare almeno parte delle produzioni bruciate dalla neve. I prezzi degli ortaggi, nei mercati, sono raddoppiati; danni ingenti anche nel settore zootecnico. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha trascorso la seconda notte consecutiva a Santeramo in Colle (Bari) per seguire sul posto gli interventi. Nel Tarantino in aiuto per spalare la neve è intervenuta con propri mezzi e attrezzature la Marina militare. (ANSA).

12:28Maltempo: sole e gelo in Veneto, -23,6 a Dolina Campoluzzo

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - Sole e gelo in Veneto, con punte delle temperature minime in montagna che hanno toccato -23,6 gradi ai 1.768 metri d'altitudine di Dolina Campoluzzo, sull'Altopiano di Asiago, -12,2 a Cortina e -15,6 ad Asiago. A Belluno, secondo i dati registrati dalle centraline del centro meteo, la minima è stata di -11 gradi. In pianura, dove le minime sono tutte sottto lo zero e sotto la media stagionale, si passa dai -8 gradi di Vicenza e Treviso ai -7 di Rovigo, ai -6 di Padova, ai -5 di Venezia e e ai -3 di Verona. Le previsioni indicano un arrivo della nuvolosità, accompagnata da lievi precipitazioni nevose o pioggia, dal pomeriggio di domani. (ANSA).

12:21Ruby ter: processo Karima tra 6 mesi, 2 ragazze parti civili

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Si aprirà effettivamente solo tra 6 mesi, il 3 luglio, il processo 'Ruby ter' a carico di Karima El Mahroug e altre 22 persone, tra cui il suo ex legale Luca Giuliante, la senatrice Maria Rosaria Rossi e alcune delle donne ospiti delle feste 'hot' ad Arcore. Lo ha stabilito oggi la decima sezione penale di Milano nella prima udienza di smistamento, spiegando che il collegio è già oberato di processi in corso. Udienza, quella di oggi, nella quale, tra l'altro, oltre a due delle imputate, Lisa Barizonte e Raissa Skorkina, si sono presentate anche Ambra Battilana e Chiara Danese, le due ragazze già parti civili nel processo 'Ruby bis' e che, tramite il loro legale, hanno annunciato che entreranno per chiedere i danni anche in questo processo perché la loro vita "è stata rovinata". Il legale di Ruby, invece, l'avvocato Paola Boccardi, ha spiegato che probabilmente Karima "renderà interrogatorio". Per il 28 gennaio, intanto, dovrebbe arrivare la decisione sul rinvio a giudizio o meno di Silvio Berlusconi.

12:06Calcio: Genoa, Perin a Roma per l’intervento al crociato

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Non vedo l'ora di operarmi per iniziare a fare la fisioterapia". Lo ha detto Mattia Perin, portiere del Genoa e nel giro della Nazionale, arrivato in mattinata a Villa Stuart, a Roma, dove oggi sarà operato per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro patita domenica nella gara contro la Roma. Perin, che aveva subìto un altro brutto infortunio lo scorso aprile, dovrà stare fermo almeno cinque mesi. Prima di entrare nella clinica, ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni: "Mi hanno fatto piacere tutti gli attestati di stima".

11:57Maltempo: Calabria centrosettentrionale sotto la neve

(ANSA) - CATANZARO, 11 GEN - Calabria centro-settentrionale sotto la neve. Dalla serata di ieri le precipitazioni hanno interessato le province di Catanzaro e Cosenza con accumuli più consistenti sui rilievi. Nel capoluogo disagi soprattutto per la circolazione nei quartieri a nord. Forti nevicate nella Presila Catanzarese dove il manto ha superato anche i 20 centimetri. Molti gli automobilisti in panne. A Gimigliano due persone bisognose di dialisi sono state soccorse e portate in ospedale. Neve anche nell'area urbana di Cosenza e problemi nella zona alta di Corigliano. Interventi anche in molti comuni montani per raggiungere contrade isolate. La sala operativa della Protezione civile che sta lavorando con l'ausilio associazioni di volontariato non segnala, al momento, particolari criticità. "Le condizioni meteo sono in graduale miglioramento - spiega il responsabile regionale Carlo Tansi - il pericolo nella prossima notte è costituito dalle gelate". Obbligo catene a bordo sull'autostrada Salerno Reggio. (ANSA).

11:51Trump:’spiato a Mosca per Miss Universo’

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - L'intelligence russa avrebbe raccolto materiale compromettente sul presidente eletto Donald Trump anche in tempi non sospetti, ovvero quando l'immobiliarista newyorchese era in visita a Mosca nel novembre del 2013 in occasione dell'edizione di quell'anno del concorso Miss Universo e nel corso di una sua visita precedente nel Paese. Lo riferiscono diversi media internazionali precisando che si tratta di informazioni non verificate e non verificabili.

11:46Sfregiata con acido a Rimini dall’ex compagno

(ANSA) - RIMINI, 11 GEN - Sfregiata con l'acido dal suo ex compagno: una riminese di 28 anni è ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena e rischia di perdere la vista. La donna è stata aggredita ieri sera dall'ex, originario di Capo Verde, rintracciato stamani dalla Polizia di Stato. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri. In agosto l'uomo si era reso autore di altri maltrattamenti e a suo carico era stato aperto un fascicolo sfociato in un provvedimento di ammonimento del questore di Rimini Maurizio Improta. (ANSA).