15:05Maltempo: codice giallo per neve in Lunigiana e Garfagnana

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Codice giallo di attenzione emesso dal Centro funzionale della Regione Toscana per possibili deboli nevicate dalla serata di oggi, mercoledì, fino alla prima mattina di domani in Lunigiana e Garfagnana fino ai fondovalle. Sono probabili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale, si legge in un comunicato stampa. Potrebbero verificarsi temporanei problemi alla circolazione stradale con interruzioni localizzate della viabilità, ritardi nei collegamenti terrestri, ferroviari ed aerei. Sono inoltre possibili localizzati problemi alle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con temporanei blackout, così come occasionali cadute di rami e rotture di alberi.

14:30Papa: udienza è gratis, chi vi chiede soldi è delinquente

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 11 GEN - Il Papa non vuole che "furboni" e "delinquenti" vendano biglietti per le udienze in Vaticano. "Devo dirvi una cosa che non vorrei dirla, ma devo dirla, - ha detto nell'udienza generale in Aula Paolo VI - per entrare alle udienze ci sono i biglietti di entrata, è scritto nei biglietti: in una, due, tre, quattro, cinque e sei lingue si dice 'il biglietto è del tutto gratuito', per entrare in udienza sia in aula che in piazza non si deve pagare, è gratuita, è una visita che si fa al Papa, ma ho saputo che ci sono dei furboni che fanno pagare i biglietti. Se qualcuno vi dice che per andare in udienza dal Papa c'è bisogno di pagare qualcosa, ti stanno truffando, stai attento, stai attenta, questo è un reato, quell'uomo e quella donna è una delinquente". L'insolito appello anti-bagarini si armonizza con il tema dell'udienza di oggi: la condanna degli idoli, tra cui il denaro. Per spiegare l'attaccamento agli idoli e alle false speranze, Papa Francesco ha citato il film "Miracolo a Milano".

14:09Salvini, pronti ad accogliere europarlamentari M5s

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GEN - "So che nelle prossime ore" al Parlamento europeo 'si chiude' per gli spostamenti dai gruppi quindi si tratta di aspettare qualche ora. Siamo pronti ad accogliere chi lascia M5S, non solo qui, ma anche a livello nazionale, regionale e locale, a patto che ci sia condivisione sulle nostre battaglie su euro, Europa, immigrazione". Così il leader della Lega Nord Matteo Salvini in una conferenza stampa a Bruxelles. "Non siamo qui a chiedere niente a nessuno. Se qualcuno vuole fare una battaglia seria sull'euro e su questa Europa da noi ha le porte aperte - ha aggiunto -. So che anche a livello nazionale e a livello locale tanti esponenti sono stati scottati da queste capriole e ci hanno chiesto incontri e noi incontriamo tutti".

14:05Lavoro:65enne presunto autore minacce su Fb a figlio Poletti

(ANSA) - FORLI', 11 GEN - E' un pensionato 65enne, residente a Milano, il presunto autore delle minacce e delle frasi diffamatorie pubblicate su Facebook nei confronti di Manuel Poletti, il figlio del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura della repubblica di Forlì, affidate al sostituto procuratore Lucia Spirito, i carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna, affiancati dai loro colleghi milanesi, hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del 65enne, indagato per l'ipotesi di reato di minacce e diffamazione. Dalla perquisizione è emerso che il profilo Facebook usato per pubblicare i post minatori e diffamatori è in uso all'uomo. Tutto il materiale informatico trovato è stato sequestrato e messo a disposizione della sezione informatica dei carabinieri di Milano per le necessarie analisi.

14:01Scuole al freddo: studenti Imperia e Spezia fuori da aule

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Studenti della Spezia e di Imperia sul piede di guerra per le temperature rigide in aula. Stamani i ragazzi di almeno cinque istituti superiori della Spezia si sono rifiutati di entrare in aule dove la temperatura non arrivava a 13°. Una delegazione di studenti ha chiesto un incontro con il sindaco e presidente della Provincia Massimo Federici. Se il problema non sarà risolto per lunedì gli studenti hanno organizzato un corteo di protesta. Analoga situazione a Imperia dove quarantacinque studenti della succursale del Liceo Artistico non sono entrati a scuola per lo stesso motivo. Aule fredde anche per la vetustà della struttura e per alcuni vetri rotti 'protetti' da sacchi della spazzatura. Anche in questo caso i rappresentanti degli studenti chiedono "un riscontro da parte delle autorità competenti. In mancanza di garanzie, domani manifesteremo davanti alla Provincia".

14:01Pugilato: Pacquiao torna sul ring il 23 aprile

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Manny Pacquiao vuole aggiungere un altro combattimento alla sua già lunga carriera (59 vittorie, sei pareggi e due sconfitte) e il 23 aprile matterà in palio la corona mondiale dei welter contro l'australiano Jeff Horn. Ancora da stabilire la sede, ha fatto sapere Dean Lonergan, direttore del promoter, la Duco Events. Potrebbe essere nell'australiana Brisbane, in Medio Oriente o negli Stati Uniti. Pacquiao, 38 anni, ha riconquistato il titolo lo scorso novembre, battendo sul ring di Las Vegas il detentore, l'americano Jessie Vargas.

13:58Maltempo: studenti al freddo in scuole del cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GEN - Temperature rigide anche in Sardegna e classi al freddo in alcune scuole di Quartu, nel cagliaritano. La denuncia arriva da Fratelli d'Italia-An. "Nell'istituto primario di via Cimabue - ha spiegato Nicola Puddu, rappresentante locale del partito - i problemi legati al riscaldamento hanno costretto insegnanti e alunni a svolgere le lezioni imbottiti di giubbotti e guanti. Alcuni bambini hanno persino manifestato malesseri a causa del freddo". Ma il caso non è isolato: Fdi-An segnala disagi anche nella Direzione didattica 5 circolo di via dei Nasturzi e nella scuola dell'infanzia di via Allegri. "Da anni - sottolinea Puddu - ritorna questo problema e da anni si rimarca che le caldaie non hanno regolare manutenzione e diverse sarebbero fuori norma. La politica dei 'faremo', delle promesse non mantenute, non è più ammissibile e si ripercuote sul vivere sociale, sulla cittadinanza". (ANSA).