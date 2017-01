17:20Afghanistan: uccisi 5 diplomatici Eau

(ANSA) - DUBAI, 11 GEN - Cinque diplomatici degli Emirati Arabi Uniti (Eau) sono morti nell'attentato di martedì a Kandahar, in Afghanistan: lo hanno reso noto le autorità dello Stato della Penisola Arabica.

17:07Afghanistan: attentati Kabul, 51 i morti

(ANSA) - KABUL, 11 GEN - Il bilancio del duplice attentato compiuto martedì pomeriggio dai talebani nelle vicinanze del Parlamento afghano a Kabul è salito a 51 morti, per il decesso di molti dei feriti che erano in gravi condizioni. Lo ha reso noto Tv Tolo. L'emittente, citando non meglio precisati 'funzionari', ha anche aggiunto che le vittime sono quasi tutte civili, fra cui molte donne e bambini, e che i feriti sono circa 150. L'ufficio stampa parlamentare aveva già confermato che almeno 36 dipendenti del segretariato dell'organismo sono deceduti nell'attacco.

17:00Judo: Basile punta al Mondiale

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - "Il mondiale per me è l'obiettivo primario, non ho altri traguardi da raggiungere quest'anno". Lo ha detto il judoka olimpionico Fabio Basile, oggi ospite dello stand di Gaelle Paris a Pitti Immagine Uomo. "I miei avversari vogliono battere me - ha affermato l'oro di Rio - perché sono il più forte al mondo quindi per me sarà molto più difficile. Invece di dare il 110%, io dovrò dare adesso il 150-160%. Mi aspetto quindi un Mondiale molto difficile". Basile sostiene di non essere cambiato dopo il trionfo olimpico, ma di avere guadagnato "un'autostima dentro che è di gran lunga superiore a prima dell'Olimpiade", e ora pensa anche alla partecipazione a un reality, anche se "ancora non riesco ad ufficializzare la cosa". Di certo, annuncia, "ci saranno tantissime novità dal punto di vista mediatico nel 2017, però soprattutto voglio vincere tantissimo nel judo perché il judo mi ha dato tantissimo fino ad adesso e sarà sempre la mia priorità".

16:57Tillerson, ‘Russia pericolo, giusta preoccupazione Nato’

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - La Russia rappresenta un pericolo e gli alleati della Nato sono giustamente preoccupati: cosi' Rex Tillerson, ex Ceo della Exxon Mobil nominato da Donald Trump segretario di stato, nel discorso introduttivo preparato in vista della sua audizione in Senato e diffuso dal transition team del presidente eletto.

16:55Turchia: estremisti curdi Tak rivendicano attacco Smirne

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il gruppo estremista curdo Tak (Falconi per la liberazione del Kurdistan), nato da una costola del Pkk, ha rivendicato l'assalto di giovedì scorso al tribunale di Smirne, sulla costa egea della Turchia, in cui 2 persone sono rimaste uccise, oltre a 2 assalitori. Lo riporta la Cnn Turk. Le autorità di Ankara avevano attribuito la responsabilità al Pkk, da cui però il Tak si dichiara autonomo. Nell'ultimo mese, il gruppo aveva già rivendicato l'attacco allo stadio del Besiktas a Istanbul, che ha provocato 44 morti, e quello a Kayseri, nell'Anatolia centrale, in cui sono rimasti uccisi 14 soldati.

16:53Maltempo:Emiliano, stato emergenza Puglia, stanziati 1,5mln

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato oggi il decreto con cui ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale per il maltempo che ha colpito la Puglia, con un primo stanziamento di 1,5 milioni di euro. Lo rende noto un comunicato della Regione in cui si precisa che "qualora fosse necessario l'intervento dello Stato per la gravità dell'evento, con successivi atti saranno assunte le necessarie iniziative per richiederlo tramite il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale". E' stato lo stesso Emiliano ad assumere il coordinamento istituzionale delle attività "finalizzate a superare l'emergenza, con l'obiettivo di favorire l'esecuzione degli interventi necessari e predisporre la ricognizione del fabbisogno delle risorse finanziarie".

16:52Iran: Khamenei presiede commemorazione di Rafsanjani

(ANSA) - TEHERAN, 11 GEN - La Guida suprema dell'Iran, ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ha presieduto una cerimonia commemorativa dell'ex presidente iraniano, ayatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, morto domenica scorsa a 82 anni in seguito a un attacco cardiaco. Alla cerimonia, che si è tenuta alla moschea dell'Imam Khomeini situata nel centro di Teheran, hanno preso parte i componenti della famiglia di Rafsanjani, il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, i componenti del governo, i vertici del Parlamento e tutti i dirigenti civili e militari del Paese. Nel corso della cerimonia è stato ricordato il ruolo di Rafsanjani, religioso considerato "pilastro della Rivoluzione islamica" del 1979, sia come leader politico, sia come presidente del Parlamento, presidente dell'Iran e, infine, come presidente del 'Consiglio per il discernimento' che ha ricoperto fino alla scomparsa.