19:13Bollettino del Gemelli, per Gentiloni ottimo decorso

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ieri è stato sottoposto all'impianto di uno stent sulla base degli esami del sangue e di una TAC che avevano rilevato una ostruzione di un ramo coronarico distale. "Il pieno successo dell'intervento è confermato questo pomeriggio dall'ottimo decorso clinico" del premier "ricoverato in Unità Coronarica del Gemelli'', spiega il bollettino del Policlinico Gemelli. L'intervento è stato eseguito dal Prof. Filippo Crea, Direttore del Polo di Scienze Cardiovascolari e dalla sua equipe.

19:12Trump, non sono ricattabile

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Donald Trump non teme di essere ricattato dalla Russia: "Fuori dagli Stati Uniti ho sempre tenuto comportamenti ineccepibili", ha sottolineato, negando che ci siano anche accordi e affari con Mosca. "Non vedo l'ora di giurare da presidente", ha detto ancora.

19:08Jobs act: Lorenzin, nessuna conseguenza su governo

(ANSA) - ROMA, 11 GEN- "Assolutamente no, non ha niente a che vedere con la durata del governo che è impegnato fuori dal Palazzo a far fronte alle priorità del paese e in Parlamento a fare la legge elettorale". Così, a margine del question time alla Camera, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin nega, parlando con i giornalisti, una relazione tra il referendum sui due quesiti del jobs act ammessi dalla Consulta e la vita dell'esecutivo.

19:07Trump, penso ci sia la Russia dietro gli hacker

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - "Penso che dietro l'hackeraggio della campagna presidenziale americana ci sia la Russia": lo ha detto Donald Trump. "A Putin piace Trump? E' una cosa positiva. Non so che relazioni avrò con Putin, ma spero siano positive", ha aggiunto.

19:07Sfregiata con acido a Rimini: Miss Romagna, fu a Miss Italia

(ANSA) - RIMINI, 11 GEN - Una vita dedicata agli animali e a tutto ciò che attiene la sfera dello spettacolo: canto, ballo, sfilate, conduzioni televisive su emittenti locali e nazionali. Di queste passioni Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido, ha fatto le sue professioni. La giovane donna lavora infatti al delfinario di Rimini come addestratrice e speaker. Nel 2007, Gessica era stata proclamata Miss Romagna e aveva conquistato la finale al concorso Miss Italia. Dopo questa esperienza è decollata una carriera nel mondo dello spettacolo: la 28enne ha preso parte a programmi Rai e Mediaset come cantante, ballerina e presentatrice. Anche un'altra finalista di Miss Italia, la 23enne di Macerata Rosaria Aprea, alcuni mesi fa è stata vittima di violenza: il fidanzato l'aveva picchiata al punto da ridurla in fin di vita.

19:06Presidio Forza nuova all’Arco della pace a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Sabato prossimo Forza Nuova potrà tenere una manifestazione "in forma statica" (cioè senza corteo) all'Arco della Pace. Il via libera definitivo è arrivato oggi durante una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza, convocata per valutare "la situazione dell'ordine pubblico". Più o meno nelle stesse ore si svolgerà anche un presidio di protesta contro la manifestazione di Forza Nuova organizzato dal comitato permanente antifascista (di cui fa parte l'Anpi) in piazza Fontana. "A cura della Questura - spiega un comunicato della prefettura - sarà disposta un' adeguata pianificazione dei servizi di Ordine pubblico finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni nel rispetto della legge".

19:05Isis: a Venezia a giudizio Meriem,è andata in Siria nel 2015

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - E' stata rinviata a giudizio con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale Meriem Rehaily, la giovane studentessa marocchina scomparsa dopo essersi allontanata di casa nel padovano nel luglio del 2015 per raccogliere il richiamo del jihad. La giovane avrebbe raggiunto la Siria dove si ritiene si sia arruolata nell'esercito del califfato. Il rinvio a giudizio, con la fissazione per il 16 maggio prossimo dell'udienza, è stato deciso dal Gip di Venezia su istanza della procura a conclusione dell'inchiesta. Nei suoi confronti la procura antiterrorismo di Venezia aveva chiesto e ottenuto nel giugno scorso l'emissione di un mandato di arresto per terrorismo.