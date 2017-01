21:10Supercarcere Guantanamo ‘compie’ 15 anni

(ANSA) - NEW YORK, 11 GENN - Quindici anni fa apriva il super carcere anti terrorismo di Guantanamo sull'isola di Cuba. Era il gennaio del 2002 quando sotto l'amministrazione George W. Bush, i primi sospetti terroristi cominciavano ad affollare le celle allora a cielo aperto dei campi detentivi. Nel suo picco la struttura ha ospitato fino a 800 detenuti la maggior parte dei quali non e' mai stata formalmente accusata e molti dei quali sono stati sottoposti a torture durante gli interrogatori. Secondo i media, dal 2002 sono morti nove prigionieri e di questi si ritiene che sette si siano suicidati. Nel carcere, inoltre, sono stati rinchiusi anche una quindicina di minori. Attualmente ancora 55 persone rimangono in cella e prima di lasciare la presidenza, Obama ha dato il via libera al trasferimento di 19 detenuti. Dal canto suo il neo eletto presidente Donald Trump ha più volte detto che non ha nessuna intenzione di chiudere la struttura.

21:10Calcio: Coppa Italia, Fiorentina ai quarti di finale

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - La Fiorentina si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo per 1-0 (rigore di Bernardeschi al 91') sul Chievo. Buon inizio dei padroni di casa con Zarate, gli ospiti replicano con Inglese e Floro Flores. Alla fine del primo tempo il Chievo rimane in 10 per l'espulsione (doppia ammonizione) di Radovanovic. Subito dopo Bernardeschi coglie la traversa. Al 71' torna la parità numerica: nella Fiorentina viene espulso Zarate per un duro intervento su Bastien. Occasione Chievo al 75' con Castro che colpisce di testa indisturbato in piena area ma non riesce a imprimere sufficiente forza al pallone. E quando i supplementari sembrano inevitabili arriva il rigore che decide la gara, concesso dall'arbitro Celi per fallo di Gobbi su Bernardeschi. Nei quarti i viola affronteranno in trasferta il Napoli il 24 gennaio.

20:43Calcio: Zamparini, Palermo barca naufragata

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - "Per Corini è importante il supporto della squadra, ma adesso ci vogliono le dimostrazioni sul campo in risposta alle parole. La vedo molto male quest'anno, a prescindere dell'allenatore. Ballardini dopo tre domeniche è voluto andar via, De Zerbi fa 8 sconfitte di fila e perde in Coppa Italia; per un presidente non è semplice prendere decisioni e aumentare i costi della gestione, non sempre si fanno scelte razionali e si cerca di cambiare la situazione in tutti i modi". Così Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, commenta ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'ennesimo momento difficile dei rosanero. "Difficile mettere a galla una barca naufragata - ha detto - ha preso un iceberg: Corini non c'entra, è tutta la stagione che è così. Sia nella squadra che nella conduzione ci sono delle difficoltà. Al Wolfsburg mi ha detto un amico che l'anno prima si sono salvati per poco e l'anno dopo con la stessa rosa ma con un allenatore diverso hanno vinto lo scudetto, vediamo cosa succede a Palermo".

20:36Calcio: Premier League, Makelele viceallenatore Swansea

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il pericolante Swansea ha deciso di rinforzare la guida tecnica per cercare di restare in Premier League ed ha ingaggiato l'ex nazionale francese Claude Makelele quale vice manager. Darà una mano a Paul Clement, arrivato la scorsa settimana al capezzale della squadra gallese, penultima in classifica, che dovrà affrontare nel prossimo turno, sabato, l'Arsenal di Arsene Wenger. Makelele, 44 anni, e Clement, si conoscono da tempo. Avevano lavorato insieme al Chelsea nel 2007-08, quando Makelele ancora giocava e Clement era il vice di Avram Grant. In seguito si erano ritrovati al Paris Saint Germain, collaborando per oltre 18 mesi tra il 2012 e il 2013 nello staff di Carlo Ancelotti. In seguito Makelele era finito sulla panchina del Bastia, in Ligue1, ma venne esonerato dopo soli sei mesi con appena due vittorie all'attivo e poi divenne direttore tecnico del Monaco, sempre in Francia, lasciando il posto lo scorso giugno.

20:31Maltempo: Molise chiede dichiarazione stato emergenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 GEN - Il Molise chiede alla presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza. Lo comunica il presidente della Giunta regionale Paolo di Laura Frattura. "Oggi in Giunta abbiamo deliberato la richiesta diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - spiega -. Un intervento e un sostegno da parte dello Stato centrale si rendono, a nostro avviso, necessari per affrontare tutte le serie conseguenze del maltempo che dallo scorso 5 Gennaio continua a colpire il Molise con nevicate di straordinaria portata". Per il presidente della Regione, "i caratteri di eccezionalità degli ultimi eventi meteorologici, individuati e segnalati nella puntuale relazione stilata dal nostro Servizio di protezione civile, ci sono tutti per ottenere, come ci auguriamo, il riconoscimento dello stato di emergenza". "Quanto alla stima dei danni procederemo non appena superate le fasi più critiche di questa pesante ondata di maltempo ancora in corso", conclude Paolo Frattura.

20:29Aggressione con machete:appello riduce condanne ai 3 giovani

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Sono state ridotte le pene ai tre giovani di origine salvadoregna, appartenenti alla gang MS13, imputati nel processo d'appello a Milano per il tentato omicidio, l'11 giugno 2015 a colpi di machete, del capotreno Carlo Di Napoli alla stazione di Villapizzone, nel capoluogo lombardo. I giudici della Corte d'Appello hanno escluso l'aggravante dei futili motivi per José Rosa Martinez, Jackson Lopez Trivino e Andres Lopez Barraza, che sono stati condannati, rispettivamente, a 12 anni, a 14 anni e a 10 anni di reclusione. Nel processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato l'8 febbraio scorso davanti al gup di Milano Alfonsa Ferraro, i tre erano stati condannati rispettivamente a 14 anni, a 16 anni e a 11 anni e 4 mesi. Confermata l'assoluzione, invece, per gli altri tre giovani imputati nel processo, Alexis Ernesto Garcia Rojas, Kevin Jeovanni Vasquez Majano e Henry Alexander Cortez Gonzales.

20:27Gentiloni, grazie per affetto, sto bene, presto al lavoro

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Grazie dell'affetto e degli auguri. Medici e personale sanitario bravissimi. Sto bene. Presto torno al lavoro". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.