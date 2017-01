22:40Meningite esclusa come causa morte bimba a Bari

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Il primi esami compiuti sulla bimba di 4 anni morta questa mattina nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari hanno escluso che piccola avesse contratto una meningite batterica. Lo ha riferito all'ANSA la responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale, Cinzia Germinario. La bimba era arrivata in ospedale già in condizioni critiche. Ulteriori analisi verranno eseguite per individuare le cause della morte.

22:37Calcio: Fiorentina, Bernardeschi “Futuro? Sto bene in viola”

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - "Il mio futuro? Io penso al presente, alla Fiorentina, a questo campionato. Sto bene qui e sono concentrato solo sulla mia squadra". Così Federico Bernardeschi sul mercato che lo vede tra i giocatori più corteggiati. "Non è stato facile, meno male che ce l'abbiamo fatta" ha aggiunto il talento di Carrara. "Può crescere ancora - ha detto di lui Paulo Sousa, che è fiducioso in vista della sfida di domenica con la Juve: "Avremmo dovuto chiudere prima la partita, il Chievo ci ha fatto correre, però sono ottimista". Quanto a Kalinic, il tecnico ha ribadito: "Fintanto che è qui lo utilizzerò, perché è utile alla squadra". Nessun commento sull'arrivo di Sportiello atteso tra domani e venerdì per le visite mediche.

22:30Calcio: Lazio, Cataldi verso prestito al Genoa

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Manca ancora l'ufficialità, ma Danilo Cataldi è vicinissimo a vestire la maglia del Genoa. Il centrocampista della Lazio sta per accasarsi nel club del grifone, con la formula del prestito. Già domani dovrebbe essere nel capoluogo ligure per le visite mediche di rito. Il giovane Under 21 aveva reclamato più spazio, dopo lo scarso utilizzo da parte di Inzaghi nella prima parte di stagione. Su di lui c'era anche l'interesse del Sassuolo, ma ormai sembra averla spuntata il club di Enrico Preziosi.

22:26Calcio: Mihajlovic, contro il Milan con fiducia

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "Per andare in Europa ci sono tante strade e una di queste è la Coppa Italia. Si tratta di una competizione importante, dove non basta solo fare bella figura". L'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic, presenta così la sfida contro il Milan, valida per gli ottavi di finale del torneo. "Nelle partite secche sinora abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti e quindi andiamo a San Siro fiduciosi, cercando di passare il turno - sottolinea l'allenatore granata ai microfoni del Tg3 Piemonte -. Sappiamo che non sarà facile, ma anche che non è impossibile: noi dobbiamo solo pensare a fare bene la nostra partita. La formazione? Cambierò il meno possibile".

21:55Sport: Pancalli, orgogliosi di Bebe Vio

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "La candidatura di Bebe Vio ai Laureus World sports awards 2017 è senza dubbio una notizia che ci riempie di orgoglio. E' un riconoscimento meritatissimo a un'atleta che ha incantato il mondo con le sue prestazioni e con la sua energia positiva. Essere al fianco dei più grandi, esperti e famosi atleti del mondo è già un risultato straordinario per una ragazza agli inizi della sua carriera". Così Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico. "Si tratta, allo stesso tempo, di un riconoscimento alla mission della famiglia paralimpica internazionale, all'importanza di cambiare la cultura e la percezione della disabilità attraverso lo sport. Da parte di tutta la famiglia paralimpica italiana, dunque, un grande in bocca al lupo anche per questa competizione", conclude.

21:49Rugby: Zebre, Canna rinnova contratto

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Carlo Canna vestirà ancora la maglia delle Zebre Rugby, avendo rinnovato il contratto che lo lega alla franchigia di base a Parma. L'apertura beneventana classe '92, giunta a Parma dalle Fiamme Oro nell'estate 2015, ha firmato un nuovo contratto che lo vedrà in bianconero per altre due stagioni fino al 30 giugno 2019. Dopo il suo arrivo al club bianconero al termine del suo primo mondiale giocato in Inghilterra con la maglia dell'Italia, è diventato un punto fisso del XV del Nord-Ovest vestendo la maglia zebrata per 17 volte nella sua stagione d'esordio in Guinness PRO12 e nelle coppe europee. "Sono contento di poter rimanere alle Zebre Rugby ha dichiarato Canna - e spero che le prossime stagioni possano essere positive, continuando nella nostra crescita tecnica. Ringrazio le Fiamme Oro Rugby che mi hanno permesso di continuare a vivere da protagonista questa esperienza di rugby internazionale".

21:43Lite per affitto non pagato, uomo uccide padrona casa

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 11 GEN - Omicidio a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Una donna è stata trovata morta all'interno di un appartamento. Secondo le prime informazioni, apprese dai Carabinieri, sarebbe stata uccisa da un inquilino per questioni di un affitto non pagato. L'uomo, al momento in stato di fermo, avrebbe colpito la padrona di casa alla testa. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Chieti, il Pm e il medico legale.