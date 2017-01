00:50Calcio: Coppa del Re, Barca cala il tris e vola nei quarti

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La MSN non perdona e il Barcellona vola nei quarti di finale della Coppa del Re, piegando l'Athletic Bilbao, che all'andata si era imposto per 2-1 nei Paesi Baschi, con il punteggio di 3-1. Le reti sono state realizzate da Suarez, Neymar (rigore) e Messi. Inutile il punto della bandiera di Saborit, che aveva firmato il momentaneo 2-1. Sorpresa in Andalusia: a Cordoba, grazie alla vittoria per 2-1 sulla squadra di casa (andata 0-0), l'Alcorcon passa il turno. Decidono il match le reti di David Rodriguez, al 5' st, e Ivan Alejo (23' st), che ribaltano l'1-0 iniziale del solito Federico Piovaccari. L'Alaves avanza a spese dei galiziani del Deportivo La Coruna, grazie all'1-1 finale che fa il paio con il 2-2 dell'andata. Infine, la Real Sociedad elimina il Villarreal (andata 3-1 per i baschi), cui non basta il gol di Roberto Soriano che fissa il punteggio sull'1-1. (ANSA).

00:42Calcio: Juve, Allegri “abbiamo sofferto e rischiato troppo”

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "E' stata una bella partita, la Juve ha smesso di giocare prima sul 2-0 e successivamente sul 3-1, poi ne abbiamo combinate di grosse. C'è stata un po' di sofferenza e questo ci fa bene, perchè ci fa capire che sul 2-0 ci si difende diversamente. Il problema è che, staccando la spina, tutto poi diventa più difficile. Questo ci deve far riflettere. Era capitato a Doha e altre volte". Così Massimiliano Allegri ha commentato il successo della Juventus sull'Atalanta che le è valso il passaggio ai quarti della Coppa Italia. "Bisogna mettersi in testa che non bisogna subire gol. Stasera abbiamo rischiato molto - ha aggiunto l'allenatore dei bianconeri -. Dybala? A Doha non è successo niente. Dybala ha bisogno di giocare e stasera ha disputato una buona partita. Fino al 2-0 non avevamo corso rischi, nè c'erano state parate da parte del nostro portiere. Se fai una difesa attenta non corri rischi". "Pjaca? Ha buone qualità, ma deve crescere - ha concluso -. Toro o Milan? Per adesso pensiamo alla trasferta di Firenze".

00:40Calcio: Francia, in Coppa di Lega avanzano PSG e Bordeaux

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Con un doppietta del difensore brasiliano Thiago Silva, il PSG ha battuto il Metz per 2-0 e si è qualificato per le semifinali della Coppa di Lega francese. I gol sono arrivati al 27' del primo e al 27' del secondo tempo. Nell'altro quarto di finale successo del Bordeaux per 3-2 sul Guincamp, grazie al gol di Kamano al 16' pt e alla doppietta di Laborde, fra il 36' pt e il 20' st. Aveva aperto le marcature per gli ospiti Privan, dopo 11' di gioco, ha chiuso i conti Benezet a 2' dal 90'. Un gol inutile, il suo. Per i 'girondini' si tratta della seconda semifinale di seguito. (ANSA).

00:09Calcio: Coppa Italia, Juventus Atalanta 3-2

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La legge dello Juventus Stadium vale anche in Coppa Italia e l'Atalanta, sconfitta 3-2, lascia la competizione agli ottavi, anche se a testa alta. I bianconeri affronteranno al prossimo turno al vincente di Milan-Torino di domani. La sfida pare segnata nel primo tempo, con le reti di Dybala al 22' e Mandzukic al 34'. Nella ripresa i lombardi si fanno più intraprendenti e al 27' Konko batte Neto ma il tentativo di rimonta sembra vanificato quando l'arbitro punisce con un rigore un fallo su Lichtsteiner e Pjanic lo trasforma al 30'. L'Atalanta continua però a crederci e trova il secondo gol al 36' con il giovanissimo Latte Lath, ma mancando poi il colpo per andare ai supplementari.

22:40Meningite esclusa come causa morte bimba a Bari

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Il primi esami compiuti sulla bimba di 4 anni morta questa mattina nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari hanno escluso che piccola avesse contratto una meningite batterica. Lo ha riferito all'ANSA la responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale, Cinzia Germinario. La bimba era arrivata in ospedale già in condizioni critiche. Ulteriori analisi verranno eseguite per individuare le cause della morte.

22:37Calcio: Fiorentina, Bernardeschi “Futuro? Sto bene in viola”

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - "Il mio futuro? Io penso al presente, alla Fiorentina, a questo campionato. Sto bene qui e sono concentrato solo sulla mia squadra". Così Federico Bernardeschi sul mercato che lo vede tra i giocatori più corteggiati. "Non è stato facile, meno male che ce l'abbiamo fatta" ha aggiunto il talento di Carrara. "Può crescere ancora - ha detto di lui Paulo Sousa, che è fiducioso in vista della sfida di domenica con la Juve: "Avremmo dovuto chiudere prima la partita, il Chievo ci ha fatto correre, però sono ottimista". Quanto a Kalinic, il tecnico ha ribadito: "Fintanto che è qui lo utilizzerò, perché è utile alla squadra". Nessun commento sull'arrivo di Sportiello atteso tra domani e venerdì per le visite mediche.

22:30Calcio: Lazio, Cataldi verso prestito al Genoa

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Manca ancora l'ufficialità, ma Danilo Cataldi è vicinissimo a vestire la maglia del Genoa. Il centrocampista della Lazio sta per accasarsi nel club del grifone, con la formula del prestito. Già domani dovrebbe essere nel capoluogo ligure per le visite mediche di rito. Il giovane Under 21 aveva reclamato più spazio, dopo lo scarso utilizzo da parte di Inzaghi nella prima parte di stagione. Su di lui c'era anche l'interesse del Sassuolo, ma ormai sembra averla spuntata il club di Enrico Preziosi.