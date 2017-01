03:41Presidente Messico, non pagheremo per il muro

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - Il presidente messicano Enrique Pena Nieto ha affermato che il suo Paese non ha "assolutamente" intenzione di pagare per il muro che il presidente eletto Usa Donald Trump dice di voler costruire sul confine tra i due Paesi. Parlando durante un ricevimento di ambasciatori e consoli, Nieto ha affermato come sia "evidente" che il suo Paese abbia "alcune differenze di vedute con il prossimo governo degli Stati Uniti, come ad esempio circa il muro che il Messico non ha assolutamente intenzione di pagare". Ha poi aggiunto che "principi fondamentali" quali "la nostra sovranità" non sono "negoziabili". Trump, nella conferenza stampa di ieri, aveva insistito sul fatto che il Messico avrebbe sicuramente pagato per il muro contro l'immigrazione illegale. Pena Nieto ha quindi precisato che qualunque negoziato con gli Stati Uniti dovrebbe includere un impegno a fermare il flusso illegale di armi e denaro dagli Stati Uniti al Messico.

03:24Rogo capannone-rifugio per stranieri, un morto

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Un uomo è morto nel rogo di un capannone in disuso a Sesto Fiorentino (Firenze) usato come rifugio da un centinaio di somali. L'uomo era il più grave dei tre feriti nell'incendio scoppiato ieri sera nel capannone che un tempo ospitava l'ex mobilificio Aiazzone. La struttura è occupata dai cittadini extracomunitari da circa due anni. L'uomo, 35enne, extracomunitario, era stato trovato dai vigili del fuoco all'interno del fabbricato. Le sue condizioni erano state giudicate fin da subito critiche ed era stata a lungo rianimato. Poi la corsa verso l'ospedale, ma inutilmente.

01:42Rogo in capannone-rifugio, 3 feriti, 1 grave

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - E' di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio al momento di un incendio sviluppatosi ieri sera nell'ex mobilificio Aiazzone a Sesto Fiorentino, da due anni occupato da extracomunitari, per lo più somali. Il ferito più grave è un giovane che è stato recuperato dai vigili del fuoco all'interno del fabbricato. Le sue condizioni, come riferito dai carabinieri, erano critiche e i sanitari lo hanno rianimato. E' stato poi portato in ambulanza all'ospedale. Anche altri due extracomunitari sono andati in ospedale perché rimasti intossicati. Da quanto appreso sono alcune decine le persone riuscite a uscire da sole dall'ex mobilificio. Sarebbero incolumi, secondo quanto riferisce il 118 che ha allestito un punto medico avanzato soprattutto in considerazione del freddo. La protezione civile ha distribuito loro coperte ed è stata messa in piedi anche una cucina da campo per dare bevande calde.

01:04Calcio: Coppa di Lega inglese, il Liverpool ko a Southampton

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il Liverpool cade al Saint Mary's contro il Southampton, che s'impone per 1-0: nella sfida di ritorno dovrà lottare parecchio per guadagnarsi l'accesso alla finale della Coppa di Lega inglese. Il 25 gennaio, ad Anfield Road, i 'Reds' saranno chiamati a ribaltare il punteggio di stasera, fissato dalla rete di Redmond, dopo 20' di gioco. I 'Saints' hanno giocato un'onesta partita contro un avversario visibilmente sottotono che dovrà cambiare metodo in fretta. Unica nota positiva di una serata da dimenticare per Juergen Klopp il rientro del brasiliano Coutinho dopo l'infortunio. La Dea bendata nel finale evita il tracollo definitivo al Liverpool: la conclusione di Redmond, infatti, si stampa sulla traversa. Poteva andare nettamente peggio. (ANSA).

00:50Calcio: Coppa del Re, Barca cala il tris e vola nei quarti

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La MSN non perdona e il Barcellona vola nei quarti di finale della Coppa del Re, piegando l'Athletic Bilbao, che all'andata si era imposto per 2-1 nei Paesi Baschi, con il punteggio di 3-1. Le reti sono state realizzate da Suarez, Neymar (rigore) e Messi. Inutile il punto della bandiera di Saborit, che aveva firmato il momentaneo 2-1. Sorpresa in Andalusia: a Cordoba, grazie alla vittoria per 2-1 sulla squadra di casa (andata 0-0), l'Alcorcon passa il turno. Decidono il match le reti di David Rodriguez, al 5' st, e Ivan Alejo (23' st), che ribaltano l'1-0 iniziale del solito Federico Piovaccari. L'Alaves avanza a spese dei galiziani del Deportivo La Coruna, grazie all'1-1 finale che fa il paio con il 2-2 dell'andata. Infine, la Real Sociedad elimina il Villarreal (andata 3-1 per i baschi), cui non basta il gol di Roberto Soriano che fissa il punteggio sull'1-1. (ANSA).

00:42Calcio: Juve, Allegri “abbiamo sofferto e rischiato troppo”

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "E' stata una bella partita, la Juve ha smesso di giocare prima sul 2-0 e successivamente sul 3-1, poi ne abbiamo combinate di grosse. C'è stata un po' di sofferenza e questo ci fa bene, perchè ci fa capire che sul 2-0 ci si difende diversamente. Il problema è che, staccando la spina, tutto poi diventa più difficile. Questo ci deve far riflettere. Era capitato a Doha e altre volte". Così Massimiliano Allegri ha commentato il successo della Juventus sull'Atalanta che le è valso il passaggio ai quarti della Coppa Italia. "Bisogna mettersi in testa che non bisogna subire gol. Stasera abbiamo rischiato molto - ha aggiunto l'allenatore dei bianconeri -. Dybala? A Doha non è successo niente. Dybala ha bisogno di giocare e stasera ha disputato una buona partita. Fino al 2-0 non avevamo corso rischi, nè c'erano state parate da parte del nostro portiere. Se fai una difesa attenta non corri rischi". "Pjaca? Ha buone qualità, ma deve crescere - ha concluso -. Toro o Milan? Per adesso pensiamo alla trasferta di Firenze".

00:40Calcio: Francia, in Coppa di Lega avanzano PSG e Bordeaux

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Con un doppietta del difensore brasiliano Thiago Silva, il PSG ha battuto il Metz per 2-0 e si è qualificato per le semifinali della Coppa di Lega francese. I gol sono arrivati al 27' del primo e al 27' del secondo tempo. Nell'altro quarto di finale successo del Bordeaux per 3-2 sul Guincamp, grazie al gol di Kamano al 16' pt e alla doppietta di Laborde, fra il 36' pt e il 20' st. Aveva aperto le marcature per gli ospiti Privan, dopo 11' di gioco, ha chiuso i conti Benezet a 2' dal 90'. Un gol inutile, il suo. Per i 'girondini' si tratta della seconda semifinale di seguito. (ANSA).