10:35Cecenia: agente ucciso in scontro a fuoco

(ANSA) - MOSCA, 12 GEN - Quattro miliziani e un agente delle forze dell'ordine russe sono stati uccisi ieri sera in uno scontro a fuoco nell'ambito di "una operazione speciale nei villaggi del distretto di Kurchaloy", in Cecenia: lo dichiara il controverso leader dell'instabile repubblica nel Caucaso russo, Ramzan Kadyrov, aggiungendo che un miliziano è stato catturato e un altro "è riuscito a scappare a causa del buio". Secondo il luogotenente di Putin in Cecenia, decine di persone sono state arrestate negli ultimi giorni e tra i fermati ci sarebbero dei familiari di "Isa Muskiyev, uno dei più sanguinari capibanda". Rispondendo a una domanda su eventuali legami dei miliziani con l'Isis, Kadyrov - citato dall'agenzia Interfax - ha risposto: "Certo, i legami erano stretti e concreti, su questo non ci sono dubbi". Le parole del leader ceceno, accusato di gravi violazioni dei diritti umani, sono comunque difficilmente verificabili.

10:26Criminalità: Gdf di Lodi, in corso perquisizioni e arresti

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Un'operazione anticrimine condotta dalla Guardia di Finanza di Lodi, sotto la direzione ed il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è in corso dall'alba di stamani nei confronti di "un ampio contesto criminale operante nel nord lodigiano e nel sud milanese". Nell'operazione, che vede impiegati oltre 150 finanzieri, 5 unità cinofile ed 1 elicottero, si stanno effettuando oltre 40 perquisizioni eseguendo 22 misure cautelari personali - di cui 11 in carcere, 6 ai domiciliari e 5 di altro tipo - e sequestri di beni per 1,3 milioni di euro. I reati contestati, a vario titolo, vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti, all'usura ed all'estorsione fino alla corruzione di pubblici ufficiali.

09:10Trump: media, ex 007 autore del dossier è terrorizzato

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'ex agente del MI6 britannico che ha realizzato l'ultimo dossier-scandalo su Donald Trump è "terrorizzato" dopo la pubblicazione del suo nome e teme ritorsioni da Mosca. Lo rivela il Daily Telegraph citando fonti vicine all'uomo, Christopher Steele, 52 anni. Mercoledì sera l'ex agente ha "lasciato l'abitazione nel Surrey, affidando il gatto a un vicino". Quando ha saputo che la sua identità sarebbe stata resa nota Steele "è inorridito, ora teme per sé e la sua famiglia", afferma la fonte.

06:31Pena morte: in Texas prima esecuzione del 2017 in Usa

(ANSA) - HUNTSVILLE, 12 GEN - Prima esecuzione del 2017 negli Stati Uniti, nella notte in Texas. A subire l'iniezione letale è stato Christopher Wilkins, 48 anni, accusato di aver ucciso due uomini dopo che uno di loro lo aveva deriso per essere caduto in un finto affare di droga. Lo scorso anno le esecuzioni negli Stati Uniti sono state una ventina, cifra più bassa dal 1980 ad oggi. Wilkins è stato dichiarato morto alle 6.29 della sera, ora locale, 13 minuti dopo l'iniezione di pentobarbital. Prima di morire ha mormorato due volte "mi dispiace" rivolto a due parenti di una delle vittime che assistevano all'esecuzione attraverso un vetro. Wilkins aveva detto ai giurati al processo, nel 2008, come e perchè aveva ucciso tre anni prima i suoi due conoscenti a Fort Worth, aggiungendo che non gli importava se lo avessero condannato a morte. Le vittime sono Willie Freeman, 40 anni, e Mike Silva, 33, quest' ultimo coinvolto per caso nell' omicidio.

03:41Presidente Messico, non pagheremo per il muro

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - Il presidente messicano Enrique Pena Nieto ha affermato che il suo Paese non ha "assolutamente" intenzione di pagare per il muro che il presidente eletto Usa Donald Trump dice di voler costruire sul confine tra i due Paesi. Parlando durante un ricevimento di ambasciatori e consoli, Nieto ha affermato come sia "evidente" che il suo Paese abbia "alcune differenze di vedute con il prossimo governo degli Stati Uniti, come ad esempio circa il muro che il Messico non ha assolutamente intenzione di pagare". Ha poi aggiunto che "principi fondamentali" quali "la nostra sovranità" non sono "negoziabili". Trump, nella conferenza stampa di ieri, aveva insistito sul fatto che il Messico avrebbe sicuramente pagato per il muro contro l'immigrazione illegale. Pena Nieto ha quindi precisato che qualunque negoziato con gli Stati Uniti dovrebbe includere un impegno a fermare il flusso illegale di armi e denaro dagli Stati Uniti al Messico.

03:24Rogo capannone-rifugio per stranieri, un morto

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Un uomo è morto nel rogo di un capannone in disuso a Sesto Fiorentino (Firenze) usato come rifugio da un centinaio di somali. L'uomo era il più grave dei tre feriti nell'incendio scoppiato ieri sera nel capannone che un tempo ospitava l'ex mobilificio Aiazzone. La struttura è occupata dai cittadini extracomunitari da circa due anni. L'uomo, 35enne, extracomunitario, era stato trovato dai vigili del fuoco all'interno del fabbricato. Le sue condizioni erano state giudicate fin da subito critiche ed era stata a lungo rianimato. Poi la corsa verso l'ospedale, ma inutilmente.

01:42Rogo in capannone-rifugio, 3 feriti, 1 grave

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - E' di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio al momento di un incendio sviluppatosi ieri sera nell'ex mobilificio Aiazzone a Sesto Fiorentino, da due anni occupato da extracomunitari, per lo più somali. Il ferito più grave è un giovane che è stato recuperato dai vigili del fuoco all'interno del fabbricato. Le sue condizioni, come riferito dai carabinieri, erano critiche e i sanitari lo hanno rianimato. E' stato poi portato in ambulanza all'ospedale. Anche altri due extracomunitari sono andati in ospedale perché rimasti intossicati. Da quanto appreso sono alcune decine le persone riuscite a uscire da sole dall'ex mobilificio. Sarebbero incolumi, secondo quanto riferisce il 118 che ha allestito un punto medico avanzato soprattutto in considerazione del freddo. La protezione civile ha distribuito loro coperte ed è stata messa in piedi anche una cucina da campo per dare bevande calde.