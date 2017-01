12:41Aiut Alpin Dolomites ora vola anche di notte

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - L'Aiut Alpin Dolomites, uno dei pionieri dell'elisoccorso in montagna in Italia, ora si sta cimentando anche nel volo notturno. Dopo un lungo iter burocratico, è arrivato l'ok dell'Enac per la fase di addestramento. "Da circa tre settimane voliamo con visori notturni per il momento con due piloti, come lo impone il regolamento in questa fase di preparazione, che dopo però sarà solo uno", spiega il fondatore dell'Aiut Alpin Dolomites, Raffael Kostner. Tutto lo staff ha già effettuato corsi a Zermatt, in Svizzera, che è all'avanguardia per quanto riguarda il volo notturno in montagna. "In questo modo - spiega Kostner - possiamo allungare la giornata, decollando anche con l'imbrunire e tornando alla base con il buio. In queste poche settimane abbiamo già potuto recuperare con l'elicottero alcune persone, evitando un lungo e impegnativo intervento a piedi". A fine addestramento, l'Aiut Alpin Dolomites sarà il primo elisoccorso in Italia a volare di notte in montagna con un solo pilota.

12:33Tennis: Australian Open, ecco le teste di serie

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Annunciate le teste di serie degli Australian Open, primo Slam della stagione al via lunedì 16 gennaio a Melbourne. Nel tabellone maschile il numero uno del seeding è lo scozzese Andy Murray, seguito dal detentore del titolo, il serbo Novak Djokovic. Nel tabellone femminile prima testa di serie è la tedesca Angelique Kerber, campionessa in carica, seguita dalla statunitense Serena Williams: Roberta Vinci, unica azzurra presente nel seeding, è la n.15. Alle 11 di domani (l'una di stanotte in Italia) è in programma il sorteggio dei tabelloni principali.

12:26Sci: Lindsey Vonn in gara in Austria, a 3 mesi da infortunio

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Lindsey Vonn tornerà alle gare in coppa del mondo domani ad Alternmarkt, in Austria. La campionessa Usa farà la discesa libera. "Le parole non possono descrivere quanto sono felice di poter tornare sulle piste questa settimana - ha detto la sciatrice americana. Sono stati tre mesi davvero duri, con più di 300 ore dedicate alla riabilitazione, ma rendermi conto di essere tornata ad essere veloce e poter tornare alle competizioni mi ripaga del gran lavoro svolto". Lo scorso novembre la 32enne statunitense si fratturò il braccio destro durante un allenamento in Colorado e ora è pronta a riprendere la corsa al record di gare vinte in Coppa del Mondo: è attualmente ferma a 76.(ANSA).

12:22Corea Nord: Usa, anche sorella Kim finisce in lista sanzioni

(ANSA) - PECHINO, 12 GEN - Le sanzioni contro la Corea del Nord da parte degli Usa colpiscono direttamente anche la sorella del leader Kim Jong-un: il dipartimento del Tesoro, infatti, ha iscritto anche Kim Yo-jong tra i sette nominativi di Pyongyang inclusi nella lista di persone accusate di ripetute violazioni dei diritti umani e di censura nell'ambito del regime. Si tratta della sorella più giovane, legatissima al fratello, e attualmente vice direttore del dipartimento di Agitazione e Propaganda del Partito dei Lavoratori. Nella nuova stretta promossa da Washington, in base a una nota, sono finite anche 16 organizzazioni nordcoreane tra cui il ministero della Pianificazione statale e del lavoro. Gli asset presenti negli Usa riconducibili ai soggetti segnalati, sia individuali sia societari, sono congelati ed è vietata qualsiasi transazione finanziaria con cittadini Usa.

12:20Francia: primarie gauche,Anne Hidalgo attacca Valls e Macron

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - E' Anne Hidalgo, sindaca socialista di Parigi, ad aprire le ostilità fra i candidati alle primarie socialiste, che stasera si affrontano in tv per il loro primo dibattito. In un'intervista a Le Monde in edicola oggi pomeriggio, la Hidalgo denuncia "l'immenso spreco" di questi cinque anni di governo della sinistra, puntando il dito contro "Hollande, Valls, Macron". La sindaca, che sostiene l'ex ministro Vincent Peillon, il più vicino al presidente Francois Hollande, parla di "confusione" creata dai "capi di questo quinquennio". "Secondo me - ha precisato - ci sono tre persone responsabili dell'immenso spreco: Francois Hollande, che ha deciso la politica da condurre, Emmanuel Macron, che è stato suo consigliere e l'ispiratore di un pensiero che ha enormemente spaccato la sinistra, e Manuel Valls".

12:18Trump:zar intelligence Usa,estranei a dossier e fuga notizie

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'intelligence statunitense non ha nulla a che fare con il dossier su Donald Trump e le presunte collusioni con Mosca e con la fuga di notizie. Lo afferma il capo delle agenzie di spionaggio americane, James Clapper aggiungendo di essere "pronto a servire questa amministrazione", secondo quanto riferiscono media internazionali. "Sono profondamente costernato" dalla pubblicazione del documento, ha detto Clapper, precisando che la comunità di intelligence "non ha dato alcun giudizio" e di aver parlato telefonicamente ieri sera con lo stesso Trump per sottolineargli che "il dossier non è un prodotto dell'intelligence statunitense" e che la fuga di notizie "è corrosivo e dannoso per la sicurezza nazionale Usa".

12:17Mo: stampa, Abu Mazen inaugurerà ambasciata in Vaticano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 GEN - Il presidente Abu Mazen inaugurerà l'ambasciata della Palestina in Vaticano durante la visita che comincia oggi a Roma. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Maan. Il ministro palestinese degli esteri Riad al-Malki, citato dalla stessa agenzia, prevede che Abu Mazen coglierà l'occasione del suo colloquio di sabato con Papa Francesco per ribadire la opposizione dei palestinesi al possibile trasferimento da Tel Aviv a Gerusalemme dell'ambasciata americana in Israele. Abu Mazen spera, secondo Maan, che anche il Papa invii in merito ''un messaggio forte'' al presidente eletto Donald Trump. Da parte sua il premier palestinese Rami Hamdallah e' tornato ad avvertire che il trasferimento a Gerusalemme dell'ambasciata Usa potrebbe scatenare ''una eruzione'' di proteste nella Regione. Abu Mazen proseguirà poi il suo viaggio a Parigi poi a Parigi.