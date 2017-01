14:40Distrutta targa ricordo Matteotti a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Distrutta una targa in memoria di Giacomo Matteotti a Roma. L'allarme è stato dato stamattina alla polizia intorno alle 11. Secondo quanto si è appreso, si tratta di una delle targhe in ricordo del deputato socialista rapito e ucciso dai fascisti che si trovava all'angolo tra lungotevere Arnaldo da Brescia e viale Scialoja, dove c'è il ponte a lui dedicato. A quanto riferito, era fissata sul selciato ed è stata estirpata e frantumata. Sulla vicenda indaga il commissariato Villa Glori.

14:35Rogo capannone-rifugio: protesta stranieri a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Un gruppo di una cinquantina di stranieri, che occupavano il capannone andato a fuoco la notte la scorsa a Sesto Fiorentino dove è morto un uomo, ha protestato davanti alla sede della prefettura a Firenze insieme ad alcuni esponenti del Movimento di lotta per la casa. I manifestanti hanno gridato 'vergogna, vergogna' e hanno esposto alcuni striscioni, tra cui quello con scritto 'Ali morto per colpa dello Stato'. Alcuni si sono quindi distesi a terra per bloccare il traffico. Ci sono stati anche momenti di tensione quando gli stranieri hanno cercato di spingere il portone d'ingresso del palazzo che ospita la prefettura.

14:31Gb: cancellate decine di voli per maltempo

(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Una ondata di maltempo, con neve e gelo, che ha già colpito la Scozia, si sta spostando verso l'Inghilterra causando forti disagi ai trasporti. Secondo Sky News, in previsione di forti nevicate gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick hanno cancellato decine di voli. I passeggeri sono stati invitati a chiedere informazioni alla propria compagnia aerea prima di andare allo scalo. Avvisi per venti forti e nevicate sono stati diffusi dal Met Office, in particolare per la Scozia, dove si segnalano incidenti automobilistici non gravi e la chiusura di alcune strade.

14:30Mattarella, cultura decisiva contro ritorno nazionalismo

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GEN - "Oggi il diritto comune europeo nuovo potrebbe essere messo in discussione dal ritorno nazionalistico, che sarebbe la retroguardia del diritto europeo: un arretramento. Contro questo arretramento la cultura è decisiva". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un breve discorso nell'aula magna dell'università di Bologna dove ha ricevuto la massima onorificenza accademica del Sigillum Magnum. Il capo dello Stato, nel ricevere l'onorificenza, ha sottolineato l'esperienza, nel Medioevo, della scuola dei glossatori di Bologna avviata da Irnerio. "Allora quella esperienza - ha argomentato - fu attenuata dal forte rafforzarsi, progressivo, degli Stati nazionali, inevitabile. Oggi - ha ribadito - il diritto comune europeo nuovo potrebbe essere messo in discussione dal ritorno nazionalistico".

14:30Siria: Putin-Erdogan, tregua regge

(ANSA) - MOSCA, 12 GEN - La tregua in Siria regge: i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, si sono detti d'accordo su questo in una conversazione telefonica. A riferirlo e' il Cremlino in una nota. "Gli accordi raggiunti con la mediazione russa e turca tra il governo della repubblica araba siriana e l'opposizione moderata sulla cessazione delle ostilità è generalmente osservata", si legge nel comunicato. Il Cremlino sottolinea poi che Putin ed Erdogan hanno sono concordi nel "continuare gli sforzi congiunti per preparare i colloqui tra le parti ad Astana".

14:23Processo rating:pm,condannare analista Fitch a 9 mesi

(ANSA) - TRANI, 12 GEN - Il pm del Tribunale di Trani, Michele Ruggiero, ha chiesto la condanna alla pena di 9 mesi di reclusione e 16mila euro di multa al termine della requisitoria al processo per manipolazione del mercato a carico dell'analista di Fitch David Riley, all'epoca dei fatti capo del rating sovrano. Riley è accusato di aver fornito in due occasioni (il 10 e il 17 gennaio 2012) anticipazioni sull'imminente doppio declassamento del rating dell'Italia (da A a BBB+) deciso da Fitch ufficialmente solo il 27 gennaio 2012. In questo modo - secondo l'accusa - ha turbato in negativo l'andamento del mercato finanziario italiano.

14:23Eternit: processo bis, procura ricorre in Cassazione

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Finisce in Cassazione il caso Eternit bis. La procura di Torino e la procura generale del Piemonte hanno impugnato la decisione con cui il gup Federica Bompieri, lo scorso 29 novembre, aveva derubricato l'accusa da omicidio volontario a omicidio colposo, e aveva frazionato il processo in quattro tronconi ordinando il trasferimento degli atti a Napoli, Reggio Emilia e Vercelli per ragioni di competenza territoriale (a Torino sono rimaste solo due delle 258 vicende contestate). Il ricorso è stato firmato dal pm Gianfranco Colace e dal sostituto procuratore generale Carlo Pellicano. L'imputato è l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, sotto accusa per le morti che sarebbero state provocate dall'amianto lavorato negli stabilimenti italiani della multinazionale.(ANSA).