16:30Rugby: O’Shea presenta i 32 del 6 Nazioni, esordisce Ruzza

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Conor O'Shea, Ct della Nazionale di rugby, ha ufficializzato una rosa di trentadue giocatori in vista dell'RBS 6 Nazioni 2017, che vedrà gli Azzurri debuttare all' Olimpico di Roma domenica 5 febbraio contro il Galles. O'Shea: "il gruppo di novembre è ok, ora serve continuità. Il ct ha così confermato il gruppo protagonista dei test match di novembre, culminati nel successo di Firenze sul Sudafrica, a cui si aggiungono il pilone destro Chistolini al posto dell'infortunato Simone Ferrari - e l'esordiente seconda linea Ruzza. Questa la rosa azzurra per l'RBS 6 Nazioni 2017: - piloni: Ceccarelli, Chistolini, Cittadini, Lovotti, Panico; - tallonatori: D'Apice, Gega, Ghiraldini; - seconde linee: Biagi, Furno, Fuser, Ruzza, Van Schalkwyk; - flanker/n.8: Barbini, Favaro, Mbandà, Minto, Parisse, Steyn; - mediani di mischia: Bronzini, Gori, Violi; - mediani d'apertura: Allan, Canna; - centri: Benvenuti, Boni, Campagnaro, McLean, Bisegni, Esposito, Venditti; - estremi: Edoardo Padovani.

16:17Calcio: Pescara, presentato l’argentino Cubas

(ANSA) - PESCARA, 12 GEN - Dagli argentini del Boca Juniors al Pescara per alimentare speranze di salvezza degli abruzzesi. Andres Cubas, centrocampista c'entrale 20enne, arrivato in Abruzzo nel mercato di gennaio, è stato presentato questo pomeriggio al centro sportivo Poggio degli Ulivi, prima dell'amichevoli fra i biancazzurri e il Teramo. Seguito nei mesi scorsi dalla Juventus, Cubas è pronto a dare una mano alla squadra di Massimo Oddo: "Dopo le vacanze di Natale si è parlato della possibilità di venire a Pescara e non ci ho pensato due volte. Spero di giocare tanto e aiutare il Pescara a conquistare la salvezza. Non penso alla Juve. Il mio primo obiettivo è far bene con i biancazzurri. Arrivo in un campionato difficile come quello italiano ma per me è anche una grande opportunità". Più che all'ex biancazzurro Torreira, a cui è stato accostato, Cubas si ispira al pescarese doc Marco Verratti. "È un grande giocatore. Torreira l'ho visto giocare poco. Verratti è un campione come lo è stato Gattuso".

16:16Calcio: Milik,contentissimo,non vedo ora di tornare in campo

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - "Si! Posso allenarmi con la squadra. Sono contentissimo, non vedo l'ora di tornare in campo". Lo scrive sul suo profilo Twitter Arek Milik, commentando il via libera ricevuto dai medici per il ritorno in allenamento già da domani. Il prof. Mariani, che lo ha operato al legamento crociato del ginocchio a ottobre, ha constatato che la guarigione ha seguito i tempi previsti e dopo la terza visita di controllo mensile ha dato il via libera al calciatore per tornare ad allenarsi normalmente. Milik si era infortunato l'8 ottobre scorso durante Polonia-Danimarca, partita di qualificazioni ai Mondiali. Il suo cammino verso il rientro in campo sarà graduale: Milik potrebbe essere convocato per la sfida al Palermo del 29 gennaio. Ma i tifosi del Napoli sognano di vederlo nella doppia sfida al Real Madrid, magari già dalla partita di andata il 15 febbraio. Prima di infortunarsi, Milik aveva avuto un ottimo impatto sull'attacco azzurro, segnando 7 gol nelle sue prime 9 partite giocate con il Napoli.

16:12Migranti: al via corridoio umanitario con Etiopia

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Al via un 'corridoio umanitario' per portare in sicurezza e legalità 500 migranti in Italia. È stato firmato al Viminale un protocollo d'intesa tra il governo (ministeri degli Esteri e Interno), la Cei e la Comunità di Sant'Egidio e riguarda l'arrivo e l'accoglienza di 500 persone in difficoltà che si trovano nei campi profughi dell'Etiopia, per lo più eritrei, somali e persone del Sud-Sudan fuggiti dai loro Paesi in guerra. "Troppo spesso ci troviamo a piangere le vittime dei naufragi in mare, senza avere il coraggio poi di provare a cambiare le cose: questo Protocollo consentirà un ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi etiopi in condizioni di grande precarietà materiale ed esistenziale", ha dichiarato il segretario generale della Cei mons. Nunzio Galantino, che ha sottolineato che il progetto sarà sostenuto dai fondi 8 per mille.

16:12Calcio: Genoa presenta maglia con frase Brera e Taarabt

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Nuovo calciatore e nuova maglia per il Genoa. Nel giorno della presentazione del marocchino Taarabt, il calciatore mostra la maglia con una frase di Gianni Brera dedicata al club rossoblù, iniziativa che porterà lentamente a svelare il nuovo sponsor. Ogni frase celebre è accompagnata da una lettera dello sponsor. Quella scelta per la prossima gara recita: "Quando il Genoa già praticava il football gli altri si accorgevano di avere i piedi solo quando gli dolevano". Coi i piedi dovrà dimostrare di valere il neogenoano Adel Taarabt. "Voglio solo far parlare il campo e far vedere a tutti quello che so fare", dice. Nel 2014 aveva incantato con il Milan, poi si era perso finendo nella squadra B del Benfica. Arrivato al Genoa in prestito per 18 mesi il marocchino vuol tornare ad essere quello della sua prima esperienza italiana. "Questa per me è una grande opportunità. Ho trovato un gruppo che mi ha accolto bene e un allenatore che dice sempre la verità in faccia".

15:59Spara e ferisce ex moglie e compagno di lei a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Un uomo ha sparato all'ex moglie e al nuovo compagno di lei, ferendoli entrambi, davanti al Tribunale di Napoli, nel Centro Direzionale della città, dove ci sono uffici, sedi istituzionali ed edifici residenziali. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118: al momento non sono note le condizioni di salute di entrambi.

15:58Genitori uccisi: difensore del figlio, ‘è pentito’

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GEN - Il 16enne fermato per l'omicidio della madre Nunzia Di Gianni e del padre Salvatore Vincelli è "pentito e sconvolto". Le parole per descriverlo sono dell'avvocato Gloria Bacca, nominata difensore d'ufficio che lo ha assistito nell'interrogatorio davanti ai Pm per i minorenni di Bologna. Il giovane avrebbe confermato integralmente la confessione. "Non so come la pensano gli investigatori - ha detto il legale uscendo dal palazzo di giustizia - ma per me è una persona che ha gran bisogno di una mano".