18:19Ex Ccf: pm, condannate Verdini a 11 anni

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Il pm di Firenze Luca Turco e Giuseppina Mione hanno chiesto la condanna a 11 anni di reclusione per il senatore di Ala Denis Verdini nella requisitoria del processo sul crac della banca Credito Cooperativo Fiorentino e per le presunte truffe allo Stato nei contributi dell'editoria. Chieste condanne di 9 anni ciascuno per i costruttori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, 6 anni per l'onorevole di Ala Massimo Parisi. Altre pene fra 5 e 6 anni per la governance della banca a vari imputati.

18:17Coni: consegnato a Paltrinieri Collare d’Oro

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, insieme al segretario generale Roberto Fabbricini, e al vice segretario generale e responsabile della preparazione olimpica, Carlo Mornati, ha consegnato oggi al Foro Italico il Collare d'Oro al campione olimpico a Rio 2016 nei 1500 sl di nuoto, Gregorio Paltrinieri (assente per motivi di salute alla cerimonia del 19 dicembre al Salone d'Onore) e la Palma d'Oro al merito al suo tecnico, Stefano Morini. All'incontro era presente anche Gabriele Detti, doppio bronzo olimpico a Rio 2016, rispettivamente nei 400 e nei 1500 sl. Nel corso del colloquio, Malagò ha parlato con Morini e con i due fuoriclasse azzurri degli obiettivi del 2017 e dei programmi futuri, omaggiando la delegazione con il libro del centenario del Coni.

18:11M5s, nessun altro addio da gruppo a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GEN - "La notizia secondo cui alcuni eurodeputati del Movimento 5 Stelle sarebbero pronti all'addio è priva di ogni fondamento". Lo hanno scritto in una nota diffusa dall'ufficio stampa i 15 europarlamentari del Movimento 5 Stelle rimasti nel gruppo Efdd all'indomani dell'uscita di Marco Affronte e Marco Zanni, passati rispettivamente al gruppo dei Verdi e allo Enf di Salvini e Le Pen. Tra i 15 firmatari, anche David Borrelli, per il quale martedì scorso Nigel Farage ha chiesto che lasci la carica di co-presidente del Gruppo Efdd per aver negoziato il passaggio al gruppo Alde poi fallito per l' opposizione della maggioranza del gruppo lib-dem. Gli altri firmatari sono Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli e Marco Zullo.

18:08Calcio: Di Francesco, il Sassuolo si riprenderà

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - "Noi stiamo recuperando dei giocatori che non sono al meglio, non al top, e questo ci permetterà di fare un girone di ritorno migliore". Lo ha affermato Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, ospite oggi dello stand di Ferrante a Pitti Immagine Uomo. L'attesa di tutti è per il rientro di Berardi: "Non è ancora nella condizione ottimale per poter essere 90' in campo - ha spiegato il tecnico - però valuteremo il suo stato fisico partita dopo partita". Quella di domenica prossima contro il Palermo, secondo Di Francesco, "è una partita importantissima per noi perché potrebbe darci un pò di tranquillità e di svoltare. E' un periodo un pò difficile per noi, particolare, in cui abbiamo avuto tante situazioni difficili e tanti infortuni. Ci auguriamo di poterne venire fuori al meglio con una partita molto delicata, perché non dico che il Palermo sia all'ultima spiaggia, ma diventerà per loro fondamentale portare a casa dei punti".

18:06Auto: il Rally Italia Talent 2017 parte dalla Sicilia

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Riparte dalla Sicilia la fortunata 'serie' per appassionati di motori del Rally Italia Talent 2017. La quarta edizione del 'Grande Fratello' del Rally targata Aci e Abarth accende i propulsori questo fine settimana sullo storico Autodromo di Pergusa, facendo segnare il record d'iscritti per la selezione siciliana con oltre 400 partecipanti, tra cui 28 presenze in rosa e 18 minorenni. L'edizione 2017, il cui obiettivo resta quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, vedrà per la prima volta l'Automobile Club d'Italia, nella persona del presidente Angelo Sticchi Damiani, direttamente coinvolto nell'organizzazione. Il marchio Abarth partecipa, in qualità di partner, anche di questa edizione che dopo lo straordinario successo della precedente vedrà ancora protagoniste sette Abarth 595 Competizione da 180 CV. Le iscrizioni per le prossime selezioni sono ancora aperte e potranno essere effettuate online sul sito www.rallyitaliatalent.it.

17:59Calcio: morto Graham Taylor, fu ct Inghilterra

(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Graham Taylor, commissario tecnico dell'Inghilterra dal 1990 al 1993, è morto all'età di 72 anni, probabilmente per un infarto, ha reso noto la famiglia. Soprannominato "la rapa" dai tabloid per aver fallito la qualificazione al Mondiale del '94, Taylor (allenatore anche di Aston Villa e Watford, che portò dalla quarta alla prima divisione), raggiunse la vetta della carriera nel '90, quando fu chiamato alla guida della Nazionale. Con l'Inghilterra ottenne la qualificazione all'Europeo del 1992, dove la sua squadra fu eliminata al primo turno. Ma il mancato accesso alla fase finale del successivo Mondiale decretò la fine del suo mandato, dal quale si dimise. Elton John, ex proprietario del Watford e presidente onorario del club, lo ha ricordato con affetto su Instagram: "Era come un fratello per me. Abbiamo condiviso un legame indissolubile fin dal nostro primo incontro. Insieme abbiamo compiuto un viaggio incredibile insieme e rimarrà con me per sempre".

17:51Mps: M5s, pignorare i beni dei grandi debitori

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Il governo si faccia dare la lista ufficiale di tutti coloro che non hanno adempiuto ai propri obblighi e vada a pignorare i beni dei debitori di MPS. Si faccia quello che fino ad oggi non è stato mai fatto!". E' quanto chiedono i parlamentari M5s dal blog di Beppe Grillo in cui si ricorda: "Il governo stanzia altri 20 miliardi di euro presi dalle tasse, dal sangue e dal sudore dei cittadini per salvare la Banca MPS del PD. Adesso basta. Andiamo a pignorare allora direttamente tutti i beni (immobili, mobili, azioni, partecipazioni, conti correnti, titoli, partecipazioni, crediti verso terzi, finanziamenti pubblici, ecc.) dei vari grandi debitori di MPS che hanno ricevuto prestiti e finanziamenti dall'istituto, senza rilasciare adeguate garanzie reali, e non li hanno mai restituiti. Non stiamo parlando di milioni, ma di miliardi e miliardi".