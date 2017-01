20:01Truffò onlus umanitarie, pm chiede condanna a 7 anni e mezzo

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - "Ha truffato senza pietà" due società di beneficienza che avevano raccolto fondi da destinare ad emergenze umanitarie, tra cui il terremoto di Haiti del 2010. Ne è convinto il pm di Milano Eugenio Fusco, che ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di carcere per Bernardino Pasta, arrestato nel dicembre 2011 con l'accusa di avere messo in atto "un raggiro" da oltre 9 milioni di euro ai danni di due onlus. Il pm ha sottolineato che Pasta, a processo per bancarotta e truffa, avrebbe dato vita alla sua società di investimento Retemanager con "l'unico scopo premeditato" di distrarre somme a società ignare. Somme che sono state "sperperate, o gestite in modo da renderle irrecuperabili". Le onlus avrebbero versato 9 milioni di euro su un conto corrente della società di Pasta, che poi se li sarebbe intascati. Con quel denaro Pasta avrebbe "comprato barche e auto di lusso" e avrebbe prestato "dai 200 ai 250 mila euro a Lele Mora", l'ex agente dei vip con cui in passato aveva avuto una società.

20:01Gb: ondata maltempo, 4.600 evacuati da villaggio nell’Essex

(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Il villaggio di Jaywick, nella costa dell'Essex, Inghilterra orientale, è stato evacuato per il timore di una alluvione causata dall'ondata di maltempo che ha colpito la Gran Bretagna nelle ultime ore. Ne dà notizia Sky News, secondo cui più di 4.600 abitanti del centro sono stati avvertiti dalle forze di polizia nel corso di una operazione programmata. Per i cittadini è stato allestito un centro di accoglienza dove dovranno rimanere sino a quando non sarà conclusa l'emergenza. Jaywick nel 1953 era stato stato colpito da una alluvione che aveva causato la morte di 35 persone.

19:58Terremoto: inchiesta Camerino, prelievo parte cupola chiesa

(ANSA) - MACERATA, 12 GEN - Su disposizione della Procura di Macerata i vigili del fuoco di Camerino, con il supporto del Nucleo speleo alpino fluviale, hanno proceduto al prelievo di una parte della cupola della chiesa di Santa Maria in via, crollata a seguito del sisma del 26 ottobre scorso. Il lavoro, agevolato da un braccio meccanico, ha impegnato i vigili per tutta la mattinata in quanto la chiesa di si trova in piena 'zona rossa', con le strade d'accesso ancora ingombre di macerie. L'atto, da quel che si apprende, non ha comportato iscrizioni nel registro degli indagati e l'inchiesta va avanti contro ignoti. A causa del sisma la cupola era crollata abbattendosi su un'abitazione occupata da alcune studentesse, che si sono salvate perché erano uscite poco prima. La chiesa, già danneggiata dal sisma del 1997, era stata restaurata con i fondi del terremoto. Il prelievo di oggi, di parte del materiale crollato, consentirà di verificare la qualità dei materiali usati, la tecnica edificatoria e quant'altro necessario alle indagini.

19:58Fisco:da 2% cittadini erogati 11,76 mln a partiti

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il 2,38% dei contribuenti sceglie di destinare il proprio 2X1000 ai partiti, erogando nel complesso 11,76 milioni di euro. Fra le forze politiche, emerge dal prospetto pubblicato dal Mef sulle dichiarazioni fiscali del 2016 relative al 2015, il Pd è quello che riceve più fondi, scelto dall'1,21% dei contribuenti (oltre il 50% fra quelli che destinano i fondi ai partiti) per un totale di 6,4 milioni di euro. Al secondo posto la Lega. Della lista non fa parte il M5S, in quanto movimento e non partito.

19:48M5S, discutiamo della permanenza dell’Italia nella Nato

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "La Nato gioca con le nostre vite. Il M5S si oppone da sempre a questa immonda strategia della tensione e chiede, con una pdl in discussione alla Camera, che la partecipazione dell'Italia sia ridiscussa e sottoposta al giudizio degli italiani". Lo afferma sul blog di Beppe Grillo il deputato e responsabile Esteri del Movimento, Manlio Di Stefano. "Il nostro territorio, le nostre basi, i nostri soldati non possono essere ostaggio di giochi di potere e degli umori del presidente americano di turno", scrive, attaccando "la strategia della tensione" Nato nei confronti della Russia.

19:33Libia: Amb. Perrone, nessun golpe, governo Sarraj attivo

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Non mi risulta alcun golpe in atto, le sedi istituzionali nelle quali opera il governo di accordo nazionale sotto la guida di Sarraj continuano a lavorare". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Libia Giuseppe Perrone. "Non mi risultano scontri in città, sembra che ci siano dei movimenti di uomini vicini a Ghwell in alcuni uffici, più che in sedi del governo", come quello dei mutilati di guerra, ma non si tratta certo di un golpe, ha spiegato l'ambasciatore che si è insediato a Tripoli il 10 gennaio scorso. Peraltro, ha proseguito, il ministero della Difesa che Ghwell ha annunciato di aver occupato "non è più in quella sede, è stato trasferito da tempo in un altro edifico" e "tutte le sedi istituzionali sono operative".

19:22Gemelli, Gentiloni probabilmente a casa in settimana

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - E' prevedibile la dimissione dall'ospedale del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni già in settimana. Lo si apprende dal bollettino del Policlinico Gemelli sulle condizioni del premier dopo l'impianto di uno stent. L'ospedale conferma "l'ottimo decorso della situazione clinica'' rilevato dall'andamento degli esami del sangue, ''dall'eccellente funzione cardiaca e dalla stabilità dei valori pressori'', riferisce con soddisfazione il Professor Filippo Crea, Direttore del Polo di Scienze Cardiovascolari e Toraciche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.