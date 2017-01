21:34Maltempo: Puglia chiede al Governo lo stato di calamità

(ANSA) - BARI, 12 GEN - La giunta regionale pugliese ha oggi approvato "la dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura per tutto il territorio regionale, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 5, 6 e 7 gennaio". Lo comunica la Regione Puglia, evidenziando che "il documento regionale chiede al ministero delle Politiche agricole la declaratoria dello stato di calamità naturale in considerazione dei gravi danni causati al patrimonio agricolo e zootecnico pugliese". L'assessore regionale all'Agricoltura, Leo Di Gioia, ieri aveva sottolineato che "la situazione è gravissima in gran parte delle zone rurali dei comuni di tutte le sei province", e per questo è necessario "un intervento che ci consenta di attingere al Fondo di solidarietà nazionale". L'assessore precisava di essere "certo e fiducioso che il ministro Martina accoglierà la richiesta in tempi rapidi".

21:27Incendio in palazzo a Milano: morta una 98enne

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Una anziana è rimasta vittima dell' incendio scoppiato oggi pomeriggio in un palazzo di via Monteverdi a Milano. Chiara C., pensionata, lo scorso 9 gennaio aveva compiuto 98 anni. I condomini avevano segnalato ai vigili del fuoco la presenza della donna malata costretta a letto e impossibilitata a muoversi, ma non è stato semplice intervenire poiché le fiamme impedivano l'accesso all'appartamento.

21:19Inchiesta Asl Benevento: archiviata posizione De Girolamo

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Archiviata dal Gip di Benevento l'indagine a carico della parlamentare ed ex ministro Nunzia De Girolamo in relazione all'inchiesta sulla Asl del capoluogo sannita, inchiesta che nel 2014 portò la De Girolamo a dimettersi dal dicastero per le politiche agricole dopo la pubblicazione di alcuni colloqui privati registrati da un indagato all'insaputa degli interlocutori. Oggi il gip Cusani ha disposto l'archiviazione per alcuni indagati, tra i quali la De Girolamo, all'epoca parlamentare dell'Ncd e oggi in Fi. Il gip ha archiviato la posizione anche di altri cinque indagati: due collaboratori della De Girolamo, Giacomo Papa e Luigi Barone, Felice Pisapia (ex direttore amministrativo della Asl Benevento), Gelsomino Ventucci (ex direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria di Benevento) e Arnaldo Falato (ex dirigente Asl Benevento). Il gip ha invece disposto l'imputazione coatta per l'allora direttore generale della Asl di Benevento, Michele Rossi.

21:07M5s:Bulgarelli, piattaforma Rousseau segreteria Movimento?

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Ma l'associazione Rousseau è 'la segreteria' del partito 5 stelle ovvero il centro dei cerchi e cerchietti magici del moVimento? E pensa se non stessero lavorando al DDM (Direct democracy movement)....Beppeeeeeeeeee aiutaci tu!". Così in un post su Fb la senatrice M5s Elisa Bulgarelli. Il post della senatrice Bulgarelli (non nuova a critiche rispetto al M5S negli ultimi tempi) scatena un dibattito serrato su Facebook. Dibattito che vede gli utenti divisi. Tanti non concordano e c'è chi attacca: "La cosa bella di Rousseau è che tutti i cerchietti magici saranno comunque e sempre messi in votazione tra tutti gli iscritti al m5s. Ora è famosa su Repubblica con sta cagata di post, si goda la celebrità". "A quando il trasloco in altri lidi?", ironizza un altro utente mentre c'è chi, nelle parole della senatrice, nota "aria di stanca".

21:02Sport: Pancalli, bene sezioni paralimpiche Fiamme Oro

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "La costituzione di apposite sezioni dedicate allo sport paralimpico, nell'ambito delle attività delle Fiamme Oro, è senza dubbio una novità importantissima per il movimento paralimpico italiano ma anche per tutto lo sport nazionale". È quanto dichiara Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, in una nota in merito alla nascita di sezioni dedicate agli atleti paralimpici da parte della Polizia di Stato. "Si tratta di un ulteriore significativo tassello nella promozione dei valori dello sport paralimpico e per cambiare la cultura e la percezione della disabilità attraverso lo sport", fa sapere ancora un numero uno del Cip, spiegando che questo è "un risultato che è frutto di una proficua collaborazione tra il Cip e la Polizia di Stato nel segno degli obiettivi di inclusione sociale e di tutela della salute sanciti anche dallo Statuto delle Fiamme Oro''.

20:56Calcio: Caldara è della Juve, resta all’Atalanta fino 2018

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Mattia Caldara è un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha acquistato il promettente difensore dall'Atalanta con un investimento di 15 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, più altri 6 milioni di bonus al maturare di determinate condizioni. Il giocatore, che con il suo nuovo club ha siglato un accordo fino al 2021, resterà però a Bergamo - si legge sul sito della Juventus - "a titolo gratuito e temporaneo fino al 30 giugno 2018" con premio di valorizzazione a favore dell'Atalanta fissato in "massimi € 4 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

