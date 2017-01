00:53Calcio:Copa y Rey, Benzema al 93′, record imbattibilità Real

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Un gol di Karim Benzema in pieno recupero (93'), inutile ai fini del passaggio di turno (ipotecato dopo il 3-0 dell'andata) permette al Real Madrid di agguantare un insperato pareggio a Siviglia e, soprattutto, allungare la 40 la striscia di partite senza sconfitte, nuovo record spagnolo (fino a stasera in coabitazione con il Barcellona di Luis Enrique). Allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán finisce 3-3, al termine di una gara rocambolesca che ha visto anche il debutto tra i padroni di casa di Stefan Jovetic, autore anche di un gol. Vantaggio andaluso con un autogol di Danilo a cui ribatte Asensio per il momentaneo pareggio, poi di nuovo doppio vantaggio del Siviglia prima con il montenegrino e poi con Iborra, quando mancano 13' alla fine. Sembra tutto fatto ma prima il solito Ramos (83') poi l'attaccante francese proprio allo scadere (93') regalano l'insperato pareggio e il nuovo record.

00:33Coppa Italia: 2-1 al Torino, Milan nei quarti con Juve

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Milan ha battuto in rimonta 2-1 il Torino, in una gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Prossimo avversario dei rossoneri, dopo il vantaggio di Belotti) sarà la Juventus in gara unica. A San Siro le due squadre si aggiudicano un tempo a testa: chiudono meritatamente avanti i granata col l'ennesimo gol stagionale di Belotti che finalizza uno splendido contropiede innescato da Iturbe e Benassi che pesca il Gallo in area, tocco di prima che fredda Donnarumma. Nella ripresa meglio i Milan che in 3' prima agguanta e poi sorpassa i granata, grazie a Bonaventura che pesca sul secondo palo Kucka che non perdona. 180 secondi e vantaggio rossonero con Suso che pennella in mezzo all'area per l'ex Atalanta che di potenza batte Hart. Belotti avrebbe la palla del pareggio ma Donnarumma para prodigiosamente. Sul finire, espulso Barreca per doppia ammonizione e occasionissima per Lapadula che però spreca malamente.

22:18Donna trovata morta in casa con ferita alla testa a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Una donna di 55 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in via Bagarotti, a Milano, con una ferita al sopracciglio. La polizia è intervenuta su chiamata di un vicino di casa che ha sentito un forte odore di gas provenire dall'appartamento della vittima. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l' appartamento al quarto piano della donna aveva la porta aperta. Il cadavere era disteso sul letto e c'era molto sangue nella stanza. Sul corpo è stata individuata una ferita al sopracciglio ma non c'è ancora un quadro preciso delle condizioni del cadavere. I primi a intervenire sono stati i paramedici del 118 che dopo aver chiuso il rubinetto del gas hanno avvertito la polizia, arrivata sul posto attorno alle 18.45.

22:03Trump: il sostegno di Nicole Kidman, lasciatelo lavorare

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Dopo la pubblica disapprovazione da parte di tante star di Hollywood, i veterani Meryl Streep e Robert De Niro in testa, il presidente eletto Donald Trump incassa a sorpresa il sostegno di un'altra celebrity, Nicole Kidman. In un'intervista alla Bbc l'ex moglie di Tom Cruise, nata alle Hawaii ma cresciuta in Australia, ha esortato gli americani a "sostenere il presidente eletto, chiunque sia". Per l'attrice, che ha la doppia cittadinanza australiana e americana, "quel che è successo è successo. Il paese si deve unire dietro al presidente e andare avanti".

21:49Usa 2016: dipartimento Giustizia apre indagine su Fbi

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Il Dipartimento di Giustizia americano ha aperto un'inchiesta sull'operato dell'Fbi durante la campagna elettorale per le presidenziali. L'ispettore generale dovrà accertare se le decisioni in merito alle indagini sulle email di Hillary Clinton erano basate su considerazioni errate

21:34Maltempo: Puglia chiede al Governo lo stato di calamità

(ANSA) - BARI, 12 GEN - La giunta regionale pugliese ha oggi approvato "la dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura per tutto il territorio regionale, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 5, 6 e 7 gennaio". Lo comunica la Regione Puglia, evidenziando che "il documento regionale chiede al ministero delle Politiche agricole la declaratoria dello stato di calamità naturale in considerazione dei gravi danni causati al patrimonio agricolo e zootecnico pugliese". L'assessore regionale all'Agricoltura, Leo Di Gioia, ieri aveva sottolineato che "la situazione è gravissima in gran parte delle zone rurali dei comuni di tutte le sei province", e per questo è necessario "un intervento che ci consenta di attingere al Fondo di solidarietà nazionale". L'assessore precisava di essere "certo e fiducioso che il ministro Martina accoglierà la richiesta in tempi rapidi".

21:27Incendio in palazzo a Milano: morta una 98enne

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Una anziana è rimasta vittima dell' incendio scoppiato oggi pomeriggio in un palazzo di via Monteverdi a Milano. Chiara C., pensionata, lo scorso 9 gennaio aveva compiuto 98 anni. I condomini avevano segnalato ai vigili del fuoco la presenza della donna malata costretta a letto e impossibilitata a muoversi, ma non è stato semplice intervenire poiché le fiamme impedivano l'accesso all'appartamento.