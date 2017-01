02:09Obama consegna a Biden speciale onorificenza

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - Il presidente uscente degli Stati Uniti Barack Obama ha voluto onorare il suo vice Joe Biden con uno speciale riconoscimento, la medaglia presidenziale della liberta', onorificenza in passato riservata da suoi predecessori a pochissime personalità, come Giovanni Paolo II e Ronald Reagan. La medaglia e' stata consegnata in una cerimonia a sorpresa che Obama ha voluto alla Casa Bianca, un vero e proprio tributo durante il quale ha definito Biden "il miglior vicepresidente che l'America abbia mai avuto" e "un leone della storia americana". Joe Biden, commosso, e' stato accolto da un lungo applauso e da un'ovazione. "Sei la prima decisione che ho preso da presidente eletto ed e' stata la migliore", ha aggiunto Barack Obama che ha ribadito, come sottolineato in più occasioni, la profonda amicizia che lo lega al suo numero due.

02:06Condannata cameraman Ungheria che fece sgambetto a migranti

(ANSA) - SZEGED (UNGHERIA), 12 GEN - E' stata condannata a tre anni di libertà vigilata per comportamento scorretto Petra Laszlo, la videoperatrice della tv ungherese N1TV filmata mentre faceva deliberatamente lo sgambetto ad un migrante non giovane con in braccio un bambino in fuga dalla polizia vicino al confine tra Ungheria e Serbia. Non paga, la donna, dopo aver fatto cadere a terra i fuggitivi ha tirato un calcio al bambino. Petra Laszlo - all'epoca dei fatti licenziata dalla N1TV dopo la diffusione del filmato di un altro operatore televisivo tedesco che la mostrava in azione - non si è presentata in tribunale a Szeged, ma è intervenuta da una località sconosciuta tentando di difendersi, in lacrime. Quindi, annunciando l'intenzione di fare ricorso in appello. Il suo legale, Ferenc Sipsos, ha riferito che la donna non e' apparsa al cospetto dei giudici perchè ha ricevuto minacce di morte. Il giudice Illes Nanasi, da parte sua, ha detto che il comportamento di Laszlo "è andato contro le norme sociali"

01:27Usa-Cuba: Obama cambia regole immigrazione cubani

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama mette fine a una norma in vigore da tempo negli Stati Uniti che consente ai cubani che arrivano sul suolo statunitense di rimanervi con il riconoscimento della residenza Usa. La revoca della regola nota come 'wet foot, dry foot' avra' effetto immediato. Lo riferisce la Associated Press citando fonti ufficiali anonime.

01:09Calcio: amarezza Mihajlovic, Torino si è suicidato

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - "Possiamo solo recitare il mea culpa, ci siamo suicidati". E' il rammarico di Sinisa Mihajlovic per la sconfitta subita in rimonta dal suo Torino, eliminato dal Milan agli ottavi di coppa Italia. "Nel primo tempo abbiamo dominato la gara, potevamo chiuderla e abbiamo sbagliato troppe ripartenze - il commento dell'allenatore granata intervistato da Rai Sport -. Abbiamo preso due gol e quando abbiamo ricominciato a giocare era troppo tardi. Bisogna fare i complimenti al Milan, noi dobbiamo prendercela con noi stessi". Il serbo ha ammesso che la coppa era un obiettivo anche per qualificarsi all'Europa League. "Ci tenevamo molto e dispiace perché in tre minuti abbiamo rovinato tutto. Poi Donnarumma in due situazioni ha salvato il risultato. E' brutto perdere così - ha continuato -, speriamo ci serva da lezione per lunedì, quando li affronteremo di nuovo in campionato. Ci manca un po' di personalità".

01:04Coppa Italia: Montella si gode Milan, grandissima partita

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - "E' stata una grandissima partita": Vincenzo Montella è soddisfatto della vittoria contro il Torino con cui il suo Milan ha conquistato un posto nei quarti di finale di coppa Italia contro la Juventus. "Nel primo tempo eravamo un po' lenti, abbiamo trovato un Torino molto abile e il gol subito ci ha dato una spinta in più - ha commentato l'allenatore rossonero a Rai Sport -. Nel secondo tempo siamo stati bravi a trovare il pareggio e portarci in vantaggio meritatamente contro un avversario ostico. E' stata una grandissima partita". Più sintetico Montella è stato a proposito di Gerard Deulofeu, obiettivo di mercato dichiarato. "Parlo dei giocatori della mia rosa che si meriterebbero tanti elogi - ha tagliato corto l'allenatore -. Lo conosco bene, se arriverà ne parlerò nel dettaglio, altrimenti va bene così".

00:53Calcio:Copa y Rey, Benzema al 93′, record imbattibilità Real

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Un gol di Karim Benzema in pieno recupero (93'), inutile ai fini del passaggio di turno (ipotecato dopo il 3-0 dell'andata) permette al Real Madrid di agguantare un insperato pareggio a Siviglia e, soprattutto, allungare la 40 la striscia di partite senza sconfitte, nuovo record spagnolo (fino a stasera in coabitazione con il Barcellona di Luis Enrique). Allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán finisce 3-3, al termine di una gara rocambolesca che ha visto anche il debutto tra i padroni di casa di Stefan Jovetic, autore anche di un gol. Vantaggio andaluso con un autogol di Danilo a cui ribatte Asensio per il momentaneo pareggio, poi di nuovo doppio vantaggio del Siviglia prima con il montenegrino e poi con Iborra, quando mancano 13' alla fine. Sembra tutto fatto ma prima il solito Ramos (83') poi l'attaccante francese proprio allo scadere (93') regalano l'insperato pareggio e il nuovo record.

00:33Coppa Italia: 2-1 al Torino, Milan nei quarti con Juve

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Milan ha battuto in rimonta 2-1 il Torino, in una gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Prossimo avversario dei rossoneri, dopo il vantaggio di Belotti) sarà la Juventus in gara unica. A San Siro le due squadre si aggiudicano un tempo a testa: chiudono meritatamente avanti i granata col l'ennesimo gol stagionale di Belotti che finalizza uno splendido contropiede innescato da Iturbe e Benassi che pesca il Gallo in area, tocco di prima che fredda Donnarumma. Nella ripresa meglio i Milan che in 3' prima agguanta e poi sorpassa i granata, grazie a Bonaventura che pesca sul secondo palo Kucka che non perdona. 180 secondi e vantaggio rossonero con Suso che pennella in mezzo all'area per l'ex Atalanta che di potenza batte Hart. Belotti avrebbe la palla del pareggio ma Donnarumma para prodigiosamente. Sul finire, espulso Barreca per doppia ammonizione e occasionissima per Lapadula che però spreca malamente.