09:03Venezuela: arrestati tre esponenti di opposizione

(ANSA) - CARACAS, 13 GEN - Sarebbero tre i politici di opposizione arrestati in Venezuela, in un nuovo giro di vite del governo di Nicolas Maduro contro il dissenso nel Paese, provato da una grave crisi economica. L' ondata di arresti è cominciata mercoledì notte quando la polizia, su ordine di una nuova struttura "anti-golpe" istituita dal governo socialista, ha arrestato il deputato supplente del Parlamento venezuelano e dirigente del partito oppositore Volontà Popolare Gilber Caro. Il vicepresidente Tareck El Aissami ne aveva annunciato l'arresto sulla tv di Stato, dicendo che la polizia aveva trovato un fucile ed esplosivi sulla sua automobile ad un casello autostradale. Poco dopo, in modo simile, è stato fermato un altro dissidente, un consigliere di Maracaibo, Jorge Luiz Gonzalez. Infine, ieri, è toccato ad un ex ministro della Difesa del governo Chavez, il generale Raul Baduel, accusato di una cospirazione per rovesciare l'attuale esecutivo.

08:48Trump: ‘governo Gb autorizzò Steele a passare dossier’

(ANSA) - LONDRA, 13 GEN - Un via libera dall'interno del governo britannico avrebbe preceduto la consegna da parte dell'ex agente dell'Mi6 Christpher Steele all'Fbi del dossier su commissione da lui realizzato sui presunti rapporti fra Donald Trump e la Russia. Lo sostengono "fonti americane" citate dal Daily Telegraph online accreditando un sospetto che minaccia di minare i rapporti futuri fra la compagine di Theresa May e l'ormai entrante presidente eletto degli Usa.

08:38Usa-Cuba: Obama, cancelliamo regola di un’altra era

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha comunicato la revoca della regola che fino ad oggi ha consentito ad immigrati cubani che toccano il suolo degli Stati Uniti il riconoscimento della residenza legale negli Usa, definendolo un "passo importante verso la normalizzazione dei rapporti con Cuba" e sottolineando che quella regola appartiene ad "un'altra era". In questo modo, ha aggiunto in una nota diffusa dalla Casa Bianca "trattiamo gli immigrati cubani allo stesso modo di quelli provenienti da altri paesi".

02:09Obama consegna a Biden speciale onorificenza

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - Il presidente uscente degli Stati Uniti Barack Obama ha voluto onorare il suo vice Joe Biden con uno speciale riconoscimento, la medaglia presidenziale della liberta', onorificenza in passato riservata da suoi predecessori a pochissime personalità, come Giovanni Paolo II e Ronald Reagan. La medaglia e' stata consegnata in una cerimonia a sorpresa che Obama ha voluto alla Casa Bianca, un vero e proprio tributo durante il quale ha definito Biden "il miglior vicepresidente che l'America abbia mai avuto" e "un leone della storia americana". Joe Biden, commosso, e' stato accolto da un lungo applauso e da un'ovazione. "Sei la prima decisione che ho preso da presidente eletto ed e' stata la migliore", ha aggiunto Barack Obama che ha ribadito, come sottolineato in più occasioni, la profonda amicizia che lo lega al suo numero due.

02:06Condannata cameraman Ungheria che fece sgambetto a migranti

(ANSA) - SZEGED (UNGHERIA), 12 GEN - E' stata condannata a tre anni di libertà vigilata per comportamento scorretto Petra Laszlo, la videoperatrice della tv ungherese N1TV filmata mentre faceva deliberatamente lo sgambetto ad un migrante non giovane con in braccio un bambino in fuga dalla polizia vicino al confine tra Ungheria e Serbia. Non paga, la donna, dopo aver fatto cadere a terra i fuggitivi ha tirato un calcio al bambino. Petra Laszlo - all'epoca dei fatti licenziata dalla N1TV dopo la diffusione del filmato di un altro operatore televisivo tedesco che la mostrava in azione - non si è presentata in tribunale a Szeged, ma è intervenuta da una località sconosciuta tentando di difendersi, in lacrime. Quindi, annunciando l'intenzione di fare ricorso in appello. Il suo legale, Ferenc Sipsos, ha riferito che la donna non e' apparsa al cospetto dei giudici perchè ha ricevuto minacce di morte. Il giudice Illes Nanasi, da parte sua, ha detto che il comportamento di Laszlo "è andato contro le norme sociali"

01:27Usa-Cuba: Obama cambia regole immigrazione cubani

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama mette fine a una norma in vigore da tempo negli Stati Uniti che consente ai cubani che arrivano sul suolo statunitense di rimanervi con il riconoscimento della residenza Usa. La revoca della regola nota come 'wet foot, dry foot' avra' effetto immediato. Lo riferisce la Associated Press citando fonti ufficiali anonime.

01:09Calcio: amarezza Mihajlovic, Torino si è suicidato

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - "Possiamo solo recitare il mea culpa, ci siamo suicidati". E' il rammarico di Sinisa Mihajlovic per la sconfitta subita in rimonta dal suo Torino, eliminato dal Milan agli ottavi di coppa Italia. "Nel primo tempo abbiamo dominato la gara, potevamo chiuderla e abbiamo sbagliato troppe ripartenze - il commento dell'allenatore granata intervistato da Rai Sport -. Abbiamo preso due gol e quando abbiamo ricominciato a giocare era troppo tardi. Bisogna fare i complimenti al Milan, noi dobbiamo prendercela con noi stessi". Il serbo ha ammesso che la coppa era un obiettivo anche per qualificarsi all'Europa League. "Ci tenevamo molto e dispiace perché in tre minuti abbiamo rovinato tutto. Poi Donnarumma in due situazioni ha salvato il risultato. E' brutto perdere così - ha continuato -, speriamo ci serva da lezione per lunedì, quando li affronteremo di nuovo in campionato. Ci manca un po' di personalità".