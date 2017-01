11:24Chiusa in casa con il cadavere del padre morto da un mese

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Una donna di 48 anni con patologie psichiatriche gravi è rimasta chiusa in casa con il cadavere del padre morto da un circa mese in totale stato di decomposizione. La scoperta è stata fatta nella tarda serata di ieri dagli uomini della guardia medica e dai vigili del fuoco chiamati dai vicini di casa perché la donna, dopo essersi chiusa alle spalle la porta, è rimasta chiusa fuori e ha chiesto aiuto. Una volta entrati nella casa i pompieri hanno avvertito un forte odore e hanno scoperto che la porta del bagno era stata 'sigillata' con degli asciugamani. Nella stanza c'era il cadavere dell'uomo in avanzato stato di decomposizione. E' successo a Genova Sampierdarena. La donna è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. La polizia tenterà di ricostruire i dettagli della vicenda e capire come mai nonostante la donna fosse seguita da tempo dagli operatori del servizio di salute mentale della zona nessun assistente sociale si fosse accorto della tragedia. (ANSA).

11:14Tennis: Atp Auckland, finale Sousa-Sock

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sarà tra Joao Sousa e Jack Sock la finale dell' "ASB Classic", torneo Atp con un montepremi di 463.520 dollari che si conclude domani sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2017. Nella semifinale della parte alta del tabellone il portoghese ha superato per 6-1 7-5 il cipriota Marcos Baghdatis, ottava testa di serie, mentre lo statunitense, quarto favorito del seeding, ha fatto suo con il punteggio di 6-4 6-3 il derby con il connazionale Steve Johnson, settima testa di serie. Per Sock si tratta della sesta finale in carriera nel circuito principale, nelle quali ha conquistato fin qui un solo titolo, nel 2015 a Houston, perdendone invece cinque, tre nella passata stagione. Sousa è invece all'ottava finale con due successi, nel 2015 a Valencia e nel 2013 a Kuala Lumpur. Il portoghese si è aggiudicato l'unico confronto diretto fra i due al Masters 1000 di Madrid dello scorso anno.

11:11Tennis: Australian Open, avanza Vanni

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Anche Luca Vanni, dopo Thomas Fabbiano, è approdato al terzo e decisivo turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2017, in programma dal 16 al 29 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 31enne toscano, dopo aver fatto suo il derby tricolore d'esordio con Federico Gaio, al secondo turno ha prevalso per 3-6 6-3 6-2 sullo statunitense Alexander Sarkissian. Nel match che vale l'accesso al tabellone principale Vanni affronterà il ceco Jan Satral, che al primo turno aveva sconfitto Alessandro Giannessi. Sarà invece il brasiliano Andre Ghem, l'avversario del pugliese Fabbiano, 31/a testa di serie delle qualificazioni.

11:11Maltempo: nella notte chiuso temporaneamente tratto A26

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 GEN - Notte difficile in tutta la provincia di Alessandria a causa della pioggia gelata. Numerosi gli incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, soprattutto nelle zone di Novi Ligure, Trino Vercellese, sulla tangenziale di Casale Monferrato e a Felizzano. Molte le auto ferme sulla carreggiata, altre finite fuori strada; sulla A26 temporaneamente chiusi in entrata i caselli di Casale Monferrato Nord e Sud. Nel Casalese, in particolare a Vignale Monferrato, in due differenti servizi l'ambulanza medicalizzata non è riuscita a raggiungere le abitazioni da cui erano partite le chiamate di soccorso. Stop forzato anche per il mezzo proveniente da Asti, che cercava di arrivare a destinazione da un'altra strada. I pompieri, con un fuoristrada, hanno poi trasportato il personale sanitario, ma all'arrivo il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso, per cause naturali, di un uomo di 63 anni.(ANSA).

11:05Terremoto: scossa magnitudo 3 nel Fiorentino, no danni

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Una terremoto di magnitudo 3.0, a 5 km di profondità, è stata registrata stamani alle 8:05 dalla Rete sismica nazionale dell'Ingv con epicentro nel comune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. La scossa, spiega la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze, è stata avvertita dalla popolazione ma dalle verifiche effettuate al momento non si registrano danni a persone o cose.(ANSA).

10:55Due persone ferite in agguato nella notte a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Due persone sono state ferite in un agguato nella notte a Napoli. Un uomo di 40 anni e un giovane di 21 si trovavano con degli amici vicino a un locale, in via Carrozzieri, nella zona dei Decumani, nel centro storico della città quando - secondo quanto riferito alla Polizia - è arrivata una persona con il volto coperto che ha cominciato a sparare loro alle gambe. Entrambi hanno riportato ferite multiple ed il 40enne anche una frattura del femore. Trasportati dall'ambulanza del 118, sono stati ricoverati nell'ospedale Vecchio Pellegrini. Per loro una prognosi di 30 giorni. Sul fatto indaga la Polizia che sul luogo dell'agguato ha trovato alcuni bossoli di una pistola calibro 9x21.(ANSA).

09:54Assenteismo: indagati 9 dipendenti Enac aeroporto Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - I finanzieri del Gruppo di Palermo hanno notificato a nove dipendenti dell'Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) in servizio presso la Direzione dell'Aeroporto "Falcone Borsellino" di Punta Raisi, un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo per truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni, nonché peculato d'uso. L'indagine della Guardia di Finanza, denominata "Prendo il volo", diretta dal Procuratore della Repubblica, Francesco Lo Voi, e coordinata dal Procuratore Aggiunto, Bernardo Petralia e dal Pm Francesco Del Bene, ha consentito di smascherare un collaudato meccanismo basato sulla sistematica assenza degli indagati dal posto di lavoro, che facevano invece figurare la loro presenza grazie al "favore" prestato da qualche collega compiacente che effettuava la timbratura del cartellino invece dell'assente.