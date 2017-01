13:30Nato: M5s, rivedere impegni per Italia, ma no referendum

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Quello che chiediamo noi è rivedere l'impegno dell'Italia nella Nato e della stessa Nato e ci fa piacere che anche Trump venga su questa linea". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio a margine di un convegno organizzato dal M5s sull'Intelligence. "La nostra posizione sulla Nato è sempre stata coerente: andare oltre la Nato, non uscire dalla Nato. Siamo dei pazzi a portare le nostre truppe al confine con la Russia", afferma Di Maio che ricorda: "Questo dibattito non l'abbiamo scatenato noi, l'ha aperto il presidente degli Stati Uniti, mettendo anche lui in dubbio la Nato cos' com'è. Noi nel nostro piccolo siamo stati precursori di un dibattito che ci sarà a livello planetario e nello specifico tra i paesi membri anche perché, vi ricordo, la Nato in questo momento sta portando truppe al confine con la Russia quando noi crediamo che in un'ottica di lotta al terrorismo e di pace tra potenze militari sia una cosa folle".

13:28Atti sessuali su bimbo 5 anni, a domiciliari nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Con l'accusa di atti sessuali su un bambino straniero di 5 anni è stato arrestato a Giugliano (Napoli) uno studente ventenne incensurato. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord che ha concordato con le indagini svolte dei carabinieri: disposti i domiciliari per il ventenne ritenuto gravemente indiziato di quanto accaduto. Dagli accertamenti svolti è emerso che durante l'estate scorsa e poi a ottobre il giovane avrebbe commesso atti sessuali su un bambino di 5 anni di nazionalità straniera. I due si conoscevano perché il ragazzino abita nello stesso condominio di parenti del ventenne. Il bambino ha raccontato alcuni particolari di quanto accaduto alla madre. La donna si è rivolta così ai carabinieri che hanno avviato le indagini.(ANSA).

13:22Libia: governo Sarraj, ristabilire ordine dopo tentato golpe

(ANSAmed) - IL CAIRO, 13 GEN - Il Consiglio presidenziale del governo libico di intesa nazionale di Fayez al Sarraj ha incaricato unità delle forze armate libiche di ristabilire l'ordine e contrastare il gruppo armato affiliato a Khaliga Ghwell - l'ex premier del dissolto governo libico islamista di salvezza nazionale - che ieri ha assaltato e preso possesso delle sedi di tre ministeri a Tripoli. Lo rende noto lo stesso governo libico sulla sua pagina Facebook. Se ne è discusso ieri sera nel corso di una riunione presieduta dal vicepresidente del Consiglio presidenziale libico Ahmed Maetig con responsabili e militari.

13:21Tennis: Australian Open, Serena Williams rischia

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Un ipotetico quarto di finale da sogno fra Roger Federer e Andy Murray, ma anche una serie di ostacoli insidiosi per il campione in carica Novak Djokovic che debutterà contro Fernando Verdasco. Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open non ha risparmiato motivi di interesse per gli appassionati. Murray debutterà contro l'ucraino Ilya Marchenko e ha un cammino agevole almeno fino agli ottavi dove dovrebbe incrociare il francese Lucas Pouille. Poi, a quel punto, la sfida contro 'King' Roger. Il 35enne di Basilea dovrà però superare ostacoli non semplici come il ceco Tomas Berdych al terzo turno e poi eventualmente agli ottavi il giapponese Kei Nishikori. Sempre nella metà superiore del tabellone, quella presidiata da Murray, è stato collocato dalla sorte anche l'altro elvetico Stan Wawrinka. In campo femminile la tedesca Angelique Kerber, n.1 mondiale, debutterà contro l'ucraina Lesia Tsurenko mentre Serena Williams avrà subito la svizzera Belinda Bencic.

13:19India: Modi a posto Gandhi su calendario ‘khadi’, proteste

(ANSA) - NEW DELHI, 13 GEN - Nel 2017 è il premier indiano Narendra Modi e non il Mahatma Ghandi a troneggiare nell'atto di filare il 'khadi' (cotone organico grezzo) su una grande 'charkha' (ruota) sul frontespizio del tradizionale calendario pubblicato dalla Commissione per i villaggi dell'industria del Khadi' (Kvic), e questo ha suscitato sorpresa e anche proteste. Il calendario ha praticamente quasi sempre riprodotto in prima pagina il Mahatma, che negli anni '20 fondò il 'Movimento del khadi' con l'obiettivo nonviolento di spingere la popolazione al boicottaggio delle merci di cotone importate sotto il regime britannico. Respingendo le critiche, il presidente della Kvic, Vinai Kumar Saxena, ha detto che la decisione "non è inusuale se si guarda indietro negli anni". Quello che Gandhi rappresenta per il 'khadi' "è fuori questione. Tutta l'industria del settore è basata sulla sua filosofia, idee e ideali, è l'anima del settore, quindi lungi da noi il proposito di volerlo trascurare".

13:18Sfregiata con acido: notte tranquilla, lieve miglioramento

(ANSA) - RIMINI, 13 GEN - Ha trascorso una notte tranquilla Gessica Notaro la 28enne riminese sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Jorge Edson Tavares nella serata di martedì. La giovane si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena e le sue condizioni sono in leggero miglioramento. I medici non si sbilanciano ancora sul recupero della vista, in particolare ad un occhio che ha subito lesioni più serie.

13:14Filippine: piano Duterte, preservativi gratis a 6 mln donne

(ANSA) - PECHINO, 13 GEN - Il programma contro la povertà del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte passa anche per la distribuzione gratuita alle donne di 6 milioni di preservativi: il discusso "Trump di Manila" ha firmato per l'attuazione del piano sulla "procreazione responsabile e la salute riproduttiva" per assicurare la piena risposta alla contraccezione e alla riduzione della povertà. Le misure tracciano la "nuova famiglia moderna" con uno strumento, gli anticoncezionali, in un Paese tra i più cattolici al mondo e il baluardo del Vaticano in Asia. Per questo, ha riportato la stampa di Manila, il decreto esecutivo - relativo peraltro a una legge voluta e varata nel 2012 dal predecessore Benigno Aquino III - è destinato a creare attriti con Roma. La normativa affida ai filippini "il diritto a decidere, in modo libero e responsabile, il numero di figli desiderato". In questo senso, i contraccettivi gratuiti vanno incontro alle 6 milioni di donne che non hanno accesso adeguato alle corrette informazioni.