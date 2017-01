15:29Maltempo:in Puglia stato emergenza attivo per 30 giorni

(ANSA) - BARI, 13 GEN - Lo stato di emergenza dichiarato dalla Regione Puglia su tutto il territorio regionale, con uno stanziamento iniziale di 1,5 milioni di euro, resta attivo per 30 giorni. Ora, infatti, si monitora la situazione delle dighe perché con lo scioglimento della neve il volume dell'acqua aumenta. Intanto si attende una risposta da parte del ministero dell'Agricoltura per la dichiarazione dello stato di calamità dopo lo stato di crisi in agricoltura dichiarato dalla Puglia. Il punto della situazione è stato fatto oggi nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore con delega alla Protezione civile, Antonio Nunziante. "Il dispositivo - ha spiegato Emiliano - viene mantenuto in efficienza fino a quando non ci sarà il completo cessato allarme. Perché attendiamo ancora una perturbazione le cui proporzioni non sono contenute nei bollettini". Emiliano ha poi ringraziato "tutti i sindaci della Puglia che sono stati fantastici".

15:28Incidenti lavoro: operaio muore in cantiere a Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 13 GEN - Incidente mortale sul lavoro stamani a Trapani, nel cantiere Liberty Shipyard di rimessaggio delle imbarcazioni degli imprenditori Morace. La vittima è Michele Di Lorenzo, 37 anni, un operaio di una ditta esterna che era impegnato nella manutenzione di un aliscafo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'operaio è precipitato compiendo un volo di tre metri in una sala macchine. E' stato subito trasferito all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, in condizioni disperate; poco dopo è morto per le gravi ferite riportate nella caduta. Sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.(ANSA).

15:18Trump promette, entro 90 giorni rapporto su hackeraggi

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Donald Trump torna a respingere le accuse contro di lui messe insieme "da oppositori politici e una spia fallita", fabbricate ad arte da politici "deplorevoli sia democratici che repubblicani" in un dossier "probabilmente rilasciato dall'intelligence, anche sapendo che non ci sono prove e non ci saranno mai". E' il nuovo affondo del tycoon su Twitter che promette: "Entro 90 giorni gli americani avranno un rapporto completo sugli hackeraggi".

15:03Bimba morta di meningite, indagato medico Pronto soccorso

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte della bambina di 5 anni deceduta per meningite da pneumococco agli Spedali Civili di Brescia. Il sostituto procuratore Carlo Pappalardo ha iscritto nel registro degli indagati il medico del Pronto soccorso che lo scorso 7 gennaio aveva dimesso la bambina disponendo una cura antibiotica. Il mattino successivo la bambina è tornata in ospedale dove è stata ricoverata in terapia intensiva per l'aggravarsi delle condizioni.

15:01‘Ndrangheta nel Nord Ovest, 23 richieste rinvio a giudizio

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Si è chiusa con 23 richieste di rinvio a giudizio l'inchiesta "AltoPiemonte" della Procura di Torino sulla presenza dell' 'ndrangheta nel Nord Ovest. Ora si attende la fissazione dell'udienza preliminare, che dovrebbe arrivare entro un paio di mesi. Dagli accertamenti è emerso un risvolto che riguarda i rapporti tra gli ultras della Juventus e personaggi legati alla criminalità organizzata di matrice calabrese. Secondo l'inchiesta, alcuni biglietti erano destinati al bagarinaggio in cambio della tranquillità della curva. Solo un ex esponente della tifoseria bianconera è stato indagato. I pm sono Paolo Toso e Monica Abbatecola.(ANSA).

15:00Truffa vagoni Fse: Cassazione, no a sequestro chiesto da pm

(ANSA) - BARI, 13 GEN - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Bari che insisteva sul sequestro di 12 milioni di euro nell'ambito del procedimento dei vagoni d'oro delle Ferrovie Sud Est. Il pm Isabella Ginefra aveva impugnato, ricevendo oggi il rigetto dalla Suprema Corte, il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Bari nel luglio scorso aveva annullato il sequestro dei beni eseguito dalla Guardia di Finanza su disposizione della magistratura barese nei confronti dell'ex amministratore unico Luigi Fiorillo, del responsabile tecnico di Fse Nicola Alfonso e del procuratore speciale della società polacca Varsa. Il processo, che inizierà dinanzi al Tribunale monocratico di Bari il prossimo maggio, riguarda la presunta truffa relativa all'acquisto di 27 treni interamente finanziati dalla Regione per 93 milioni di euro, pagati secondo l'accusa 12 milioni di euro in più del loro valore di mercato.

14:45Da Usa su smartphone vede che gli svaligiano villa in Italia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 GEN - Dagli Usa si è accorto che gli stavano svaligiando la villa nel quartiere Rosta Nuova a Reggio Emilia grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza arrivate sul suo smartphone e che documentavano in diretta l'assalto da parte di tre malviventi. Ha quindi immediatamente dato l'allarme al 112 di Reggio Emilia. I Carabinieri si sono precipitati sul luogo e hanno intercettato i tre. Due sono riusciti a fuggire un terzo è stato preso dopo un breve inseguimento ed arrestato. All'interno della casa "sventrata" dai ladri i carabinieri hanno sequestrato l'ascia utilizzata per sfondare una parete in cartongesso mentre all'esterno hanno recuperato l'auto usata per raggiungere la villa. Con l'accusa di concorso in tentato furto aggravato è stato arrestato il 47enne Remo Negro, residente in un campo nomadi di Asti. Ingenti i danni strutturali arrecati alla casa dai malviventi che, pare, non abbiamo rubato nulla. (ANSA).