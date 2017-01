17:12FCA: Boccia, c’è qualche dubbio su accuse EPA

(ANSA) - ROMA, 13 GEN -"L'accusa dell'Epa dagli USA a FCA sui dati relativi alle emissioni merita un approfondimento serio. Quando un'agenzia americana fa analisi così sofisticate in particolare su aziende europee nonostante la parte USA di FCA, qualche dubbio emerge; e comunque, da quello che emerge sono casi diversi, FCA non ha montato software che cambiavano in funzione dei test, il meccanismo era ed è sempre lo stesso e sono passati tre anni dal primo caso". Così Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, in diretta a L'aria che tira, su La7. "Si accorgono solo ora? Queste sanzioni se annunciate in questo modo provocano danni che rischiano di essere incalcolabili per l'azienda sarebbe il caso di comunicarle solo dopo il confronto definitivo tra le parti. Cosa succede se poi si scopre che c'è un errore di valutazione?".

17:05L’Isis voleva fare un altro attentato a Nizza

(ANSA) - PARIGI, 13 GEN - Dopo quello sulla Promenade des Anglais, un secondo attentato terroristico avrebbe dovuto insanguinare Nizza, un mese più tardi, nel giorno di Ferragosto. E' quello che pensano gli inquirenti dopo aver esaminato due sms scambiati da due presunti complici del killer, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, otto giorni prima dell'attacco con il camion, che provocò la morte di 86 persone. Nel primo sms, trasmesso alle 21:54, c'è scritto soltanto "14/7/16", la data dell'attentato compiuto. In un secondo, inviato qualche minuto dopo, alle 22:04, si legge "15/8/16". I due messaggi sono stati inviati il 6 luglio da Hamdi Zagar, cognato di Mohamed Lahouaiej Bouhlel, sotto inchiesta per associazione per delinquere finalizzata a terrorismo. Il destinatario era Mohamed Oualid detto "Walid" Ghraieb, anche lui arrestato con la stessa accusa. Il primo figura su alcune foto scattate il 12 luglio davanti al camion poi utilizzato per la strage, il secondo si fece un selfie sulla promenade des Anglais il giorno dopo l'attentato.

17:04Calcio: Pioli, Gagliardini è pronto e ci darà energia

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Gagliardini è importante perchè ha dimostrato di avere qualità. E' pronto, sta bene sia a livello fisico che psicologico. Credo e possa dare molta energia alla squadra oltre a prospettive per il futuro. E' un segnale che la società è ambiziosa": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli alla vigilia della partita contro il Chievo. L'allenatore nerazzurro non identifica il giocatore in un preciso ruolo: "Si è descritto bene dicendo che la sua migliore qualità è il senso della posizione. Se un giocatore sa stare in campo non ha problemi a stare in un centrocampo a due o a tre".

16:59Spagna: epidemia di influenza, 53 morti

(ANSA) - MADRID, 13 GEN - L'influenza ha fatto già 53 morti in Spagna dall'inizio dell'inverno e si prevede che il peggio non sia ancora passato, con il forte calo delle temperature previsto nelle prossime settimane. Ci sono stati finora 429 casi gravi, che hanno richiesto il ricovero in ospedale dei malati. Le regioni più colpite sono Castiglia, Baleari, Catalogna e Cantabria. El Mundo riferisce che diversi ospedali sono 'al collasso', anche a causa dei tagli nel settore sanitario decisi durante la grave crisi economica degli ultimi anni dal governo di Madrid.

16:57M5s, ipotesi tassare eletti del tutto priva di fondamento

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Quanto riportato da alcuni organi di stampa rispetto all'ipotesi di tassare gli eletti del M5S è del tutto privo di fondamento. E' un'ipotesi che non esiste né mai è stata presa in considerazione. Il M5S non ha alcuna intenzione di tassare i propri eletti". E' quanto si apprende dallo staff della comunicazione del M5S.

16:56Politici spiati: Di Maio, portare cyber-sicurezza a G7 e G20

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Crediamo che l'argomento della Cyber sicurezza debba essere affrontato con grande priorità e per questo chiediamo che le grandi nazioni lo facciano nel G7 di Taormina e del G20 di luglio in Germania. Se in questo paese c'è il rischio che vengano spiati i computer del Presidente del Consiglio, dei Ministri e dei parlamentari, immaginiamoci quale sicurezza possa mai essere garantita alle imprese e ai cittadini". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio in occasione di una giornata di approfondimento dei temi della cyber-security organizzata dal M5s a Montecitorio. Per il M5s occorre "collaborare per garantire soprattutto la sicurezza delle informazione delle nostre infrastrutture strategiche e delle nostre imprese. Non si deve ledere la privacy dei cittadini ma mettere in piedi norme e strutture per evitare che altri paesi o malintenzionati tentino di accedere alle nostre informazioni".

16:48Rosarno: a 7 anni rivolta stato migranti resta drammatico

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 13 GEN - Sono passati sette anni dalla "rivolta dei neri" - come fu chiamata - a Rosarno, ma la situazione dei migranti che arrivano nella piana di Gioia Tauro per la raccolta degli agrumi resta drammatica. Attorno alla tendopoli di san Fredinando, che dovrà essere smantellata per fare posto ad un diverso sistema di accoglienza secondo il piano della Prefettura di Reggio Calabria, è cresciuta e si allarga di giorno in giorno una baraccopoli con strutture di legno, plastica e cartoni. Una situazione ad estremo rischio incendi, come quello che si è verificato alcune settimane fa, fortunatamente senza conseguenze e che costituisce una polveriera sempre pronta ad esplodere. (ANSA).