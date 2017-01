18:56Rogo capannone-rifugio: Ai Weiwei,Ue intervenga per migranti

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - "L'Unione Europea deve intervenire. Non possiamo permettere che questi eventi vergognosi continuino". Così l'artista dissidente cinese Ai Weiwei commenta il caso dell'incendio divampato la scorsa notte in un capannone di Sesto Fiorentino dove vivevano accampati circa 80 migranti, uno dei quali, Al Muse, ha perso la vita tra le fiamme. In segno di protesta un gruppo degli scampati all'incendio, ha occupato, ieri, Palazzo Strozzi, sede della mostra 'Ai Weiwei. Libero' rivendicando il diritto alla casa e ad una vita dignitosa. "In questa dura stagione invernale, la mia preoccupazione è per la gente che trova riparo in questi rifugi e campi temporanei, in particolare le donne e i bambini", spiega Weiwei, che proprio al tema dell'immigrazione, nella mostra di Firenze, aveva dedicato una installazione con gommoni rossi sulla facciata di Palazzo Strozzi.

18:54Maltempo:problemi a riscaldamento ospedale S.Giorgio Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - Il mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento ha causato l'abbassamento delle temperature in alcuni locali dell'ospedale S. Giorgio di Ferrara, una struttura costituita da una unità operativa di Medicina riabilitativa, con i suoi moduli. Il Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - spiega una nota dell'azienda -, unitamente alla ditta che ha in appalto la manutenzione degli impianti, stanno intervenendo per le riparazioni per ripristinare le normali condizioni climatiche. Dopo un primo sopralluogo si è appurato che alcune caldaie hanno smesso di funzionare regolarmente, impedendo così il mantenimento del calore adeguato all'interno di alcuni ambulatori e studi medici. Sono state ordinate nuove caldaie la cui sostituzione è prevista entro la prossima settimana. Questo - viene detto - non bloccherà lo svolgimento della normale attività: il riscaldamento continuerà a funzionare seppure con qualche disservizio. (ANSA).

18:49Cipro: Erdogan, impossibile ritiro totale truppe turche

(ANSAmed) - ROMA, 13 GEN - Un ritiro completo dei circa 30 mila soldati turchi presenti nel nord di Cipro è "impossibile", a meno che il ritiro non sia "reciproco". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, all'indomani della Conferenza internazionale sulla riunificazione dell'isola a Ginevra, a cui hanno partecipato anche i 3 Paesi cosiddetti garanti, ovvero Turchia, Grecia e Regno Unito. "Cipro del sud (la Repubblica di Cipro, l'unica riconosciuta dalla comunità internazionale, ndr) e la Grecia hanno ancora aspettative diverse" da noi "sulle questioni dei garanti e della sicurezza", ha aggiunto Erdogan, citato dall'agenzia statale Anadolu.

18:48Mps chiede 48mln in processo crac ex Credito Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Banca Mps, nelle sue divisioni Capital Service ed ex Banca Antonveneta, ha chiesto un risarcimento di circa oltre 48 milioni di euro ai costruttori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, più altri co-imputati nel processo sul crac dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino a Firenze. Mps è parte civile nel processo che ha anche affrontato la ristrutturazione del debito dell'ex gruppo Btp di Fusi e Bartolomei. Altre richieste di risarcimento sono arrivate dal liquidatore del Ccf e Bnl, Unipol, BPVi e Mb.

18:44Paura a Marsiglia per ‘esplosioni’, ma era rimbombo aerei

(ANSA) - PARIGI, 13 GEN - Paura a Marsiglia per due esplosioni, dovute secondo ogni probabilità al rimbombo di aerei supersonici. Immediatamente si sono susseguiti tweet che segnalavo le ipotetiche esplosioni, che hanno allarmato in particolare i media stranieri, soprattutto quelli inglesi e americani che scrivevano: "nessun riscontro di vittime alla polizia o agli ospedali". Capita l'origine del boato, è scattata l'ironia sui social: "due botti - scrive un marsigliese su Twitter - e i media stranieri vanno nel panico...". Un altro rincara: "non è niente, m'è scoppiato il cassoulet, rilassatevi...".

18:44Renzi al Gemelli in vista a Gentiloni

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il segretario del Pd Matteo Renzi si è recato in visita al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Renzi è stato dal primo mattino al lavoro nel suo ufficio di largo del Nazareno, poi si è recato in visita al premier, che è ricoverato da martedì notte.

18:43Occupazioni: opposizione archiviazione Merola,Gip si riserva

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - Si è discussa davanti al Gip di Bologna Letizio Magliaro la richiesta di archiviazione della Procura per il sindaco Virginio Merola, indagato per omissione di atti di ufficio per il mancato sgombero di un immobile occupato abusivamente. Il giudice si è riservato la decisione che arriverà nella prossime settimane. Si tratta della palazzina di via Mura di Porta Galliera, liberata a luglio dopo 2 anni di occupazione. L'udienza dopo l'opposizione all'archiviazione presentata dall'avv.Diana Argenio, che assiste il comitato dei residenti da cui partì la denuncia. Le indagini avevano concluso per l'insussistenza del dolo. Verso 36 occupanti il pm procede per invasione di edifici e disturbo del riposo. Nell'udienza di oggi la Procura ha insistito sulla richiesta di archiviazione ravvisando la carenza dell'elemento psicologico del reato. Il difensore del sindaco, prof.Vittorio Manes, ha ribadito la richiesta di archiviazione per insussistenza del fatto. L'avv.Argenio ha riproposto i motivi dell'opposizione. (ANSA).