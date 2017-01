20:40Sci: Cdm, dolori a ginocchio, Svindal lascia Wengen

(ANSA) - WENGEN (SVIZZERA), 13 GEN - Il campione norvegese AkselSvindal, 34 anni, ha lasciato Wengen per Oslo: non partecipera' alla discesa di domani. Svindal ha accusato dolori al ginocchio sinistro operato dopo l'infortunio di un anno fa sulla Streif di Kitzbuehel. Ancora non si sa per il norvegese rientrera' in coppa del mondo per la famosa discesa austriaca in programma tra una settimana.

20:35Ergastolano salentino aggredisce agenti in carcere Messina

(ANSA) - LECCE, 13 GEN - Fabio Perrone, l'ergastolano 43enne salentino, noto col soprannome di 'Triglietta' e ritenuto vicino alla Scu che il 6 novembre 2015 riuscì ad evadere in maniera rocambolesca durante una visita medica all'ospedale di Lecce, ha aggredito e ferito due agenti di polizia penitenziaria del carcere di Messina, dov'è detenuto nel Centro diagnostico terapeutico della struttura dopo essere stato da poco trasferito dal carcere di massima sicurezza di Catanzaro. Ne dà notizia Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). Perrone riuscì a fuggire dall'ospedale di Lecce dove era stato portato per un esame diagnostico, impossessandosi della pistola di uno degli agenti di scorta, ferendo tre persone, sparando all'impazzata in corsia per farsi strada, e rapinando l'auto ad una donna nel parcheggio dell'ospedale, puntandole l'arma alla tempia. L'ergastolano venne catturato il 9 gennaio dello scorso anno, dopo 63 giorni di latitanza, a Trepuzzi (Lecce), suo paese natale.

20:35Mose: Tar Lazio annulla decreto accantonamento utili imprese

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - Il Tar del Lazio ha disposto l'annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Roma, il 22 gennaio 2016, aveva sancito, a garanzia della gestione commissariale del Consorzio Venezia Nuova dal dicembre 2014 dopo le vicende dell'inchiesta 'Mose', l'accantonamento degli utili spettanti alle ditte consorziate. La decisione del Tar del Lazio, con sentenza del 29 dicembre scorso, è stata assunta in accoglimento del ricorso presentato da una della consorziate, la 'Grandi Lavori Fincosit', assistita dallo studio legale Lipani Catricalà & Partners.

20:19Malati a terra a Nola: medico sospeso, non è una punizione

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 13 GEN - ''La sospensione è stata presa in via cautelativa in attesa di chiarire quanto accaduto, non la vedo come una punizione'': così uno dei tre medici sospesi dall'ospedale di Nola (Napoli), in seguito alla diffusione delle immagini di due pazienti del pronto soccorso stesi sul pavimento per la mancanza di barelle. Il medico, che non vuole si riveli la propria identità e che dice di non voler commentare la vicenda, aggiunge:''Cantone ha la sua opinione''.

20:16Calcio: Widmer sarà operato alla testa

(ANSA) - UDINE, 13 GEN - Silvan Widmer sarà sottoposto a un intervento di osteosintesi chirurgica dell'affossamento osseo frontale, riportato a seguito di una gomitata rimediata in uno scontro fortuito di gioco nel finale di Udinese-Inter. L'operazione - fa sapere l'Udinese - è stata decisa a seguito di un secondo consulto effettuato nella serata di ieri nella sede dell'azienda ospedaliera di Udine dove il giocatore era già stato accompagnato per accertamenti subito dopo la fine del match di domenica scorsa. L'esterno sarà operato domani mattina in una clinica privata di Trieste.

20:15Migranti:Viminale lavora a piano Cie, cambieranno anche nome

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Potrebbero chiamarsi Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) i nuovi Cie cui il Viminale sta lavorando, seguendo le indicazioni del ministro Marco Minniti. Non si tratta solo di cambio di nome, ma anche di organizzazione e funzionamento di strutture che - così come sono state concepite - hanno in questi anni dimostrato tutti i loro limiti. Nel momento in cui Minniti, all'inizio dell'anno, ha rilanciato i Cie, ha subito puntualizzato che i nuovi centri "non avranno nulla a che fare con quelli del passato", avranno "governance trasparente e un potere esterno rispetto alle condizioni di vita all'interno". Gli uffici del ministero si sono quindi messi al lavoro per mettere a punto un modello di struttura che possa funzionare in modo efficiente. Saranno centri piccoli - 80-100 posti al massimo, uno per regione (ma Valle d'Aosta e Molise dovrebbero essere escluse), per complessivi 1.500-1.600 posti - da individuare in prossimità degli aeroporti.

20:11Protesta in Cpa: Procura indaga cinque profughi

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - La Procura della Repubblica di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati cinque migranti ospitati nel Cpa di Cona dopo la rivolta dei giorni scorsi scatenata dalla morte per cause naturali di un'ospite ivoriana. Per i cinque l'imputazione è di violenza privata. Si tratta del primo atto frutto di un'indagine ancora in corso che dovrebbe portare a ulteriori sviluppi, considerato che la Digos ha individuato, tra le 1.300 persone ospitate nel Cpa, almeno una ventina di persone tra quanti hanno distrutto suppellettili, minacciato gli operatori e creato anche un principio d'incendio.