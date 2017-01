21:51Calcio: Genoa, Rubinho si allena, Cataldi ufficiale

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Due volti nuovi per il Genoa. Il primo è una vecchia conoscenza dei colori rossoblù: il portiere Rubinho che torna al Genoa dopo otto anni. Risolto il contratto con il Como Rubinho ha sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento in attesa del completamento delle pratiche per il tesseramento. Rubinho difese la porta del Genoa per tre stagioni dal 2006 al 2009 contribuendo al ritorno in serie A e alla qualificazione in Europa League nel 2009. Andrà a completare la terna dei portieri assieme ad Eugenio Lamanna e Lukas Zima. Primo allenamento con i nuovi compagni anche per Danilo Cataldi il cui arrivo in prestito sino a fine stagione dalla Lazio è stato ufficializzato nel pomeriggio. Ma la società rossoblù è al lavoro anche per il futuro. Dall'Argentina arriva la notizia di un'offerta, per ora rifiutata, per il centrocampista del Rosario Central Walter Montoya, giocatore sul taccuino anche di River e Boca.

21:49Calcio: Diego Costa tentato dalla Cina

(ANSA) - LONDRA, 13 GEN - Clamorosa non meno che inattesa, è rottura tra il Chelsea e Diego Costa, che si è escluso dalla trasferta di sabato sul campo del Leicester. L'attaccante spagnolo non ha viaggiato oggi con il resto della squadra, lamentando un problema alla schiena. Teme il riacutizzarsi dei soliti problemi muscolari. Un caso che può aprire scenari di mercato imprevisti. Perché l'auto-diagnosi dello spagnolo non solo non convince lo staff medico del Chelsea, ma alimenta il sospetto - anche di Antonio Conte - che Costa voglia deliberatamente rompere con i Blues per trasferirsi al più presto in Cina. Secondo radio-mercato è lì che si trovano i suoi agenti che stanno trattando un contratto multimilionario. Per il momento il Chelsea smentisce e si sforza di minimizzare il caso. Ma è grande il rischio di perdere l'uomo in più di questa prima parte della stagione, capocannoniere della Premier League con 14 reti.

21:46Calcio: rimosso dirigente Barca dopo commento su Messi

(ANSA) - MADRID, 13 GEN - Il Barcellona ha annunciato questa sera di avere rimosso dall'incarico il responsabile delle relazioni istituzionali Pere Gratacos per una battuta ieri su Lionel Messi che aveva suscitato polemiche. Dopo la qualificazione ai quarti di finale della Copa del Rey di mercoledì sera, ottenuta grazie a un grande gol su punizione dell'asso argentino, Gratacos aveva detto ai cronisti che "Leo è uno dei giocatori più importanti del club, ma non sarebbe cosi bravo senza Neymar, Suarez, Pique o Iniesta". Parole che avevano suscitato reazioni critiche fra i tifosi. Il club catalano ha annunciato la rimozione dall'incarico di Gratacos affermando che aveva espresso una "opinione personale che non coincide con quella del club". L'ex-responsabile delle relazioni internazionali continuerà a lavorare per il Barcellona ma con un altro incarico. Secondo la stampa sportiva spagnola, Messi e il Barcellona hanno iniziato a parlare del rinnovo del contratto dell'asso argentino.

21:41Terrorismo: espulso tunisino, collegamento con Amri

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Con provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti per motivi di sicurezza dello Stato, è stato espulso oggi dal Cie di Torino un tunisino di 32 anni che, a seguito di indagini svolte dai servizi di sicurezza e di prevenzione, anche in ambito internazionale, avrebbe tenuto contatti con un estremista connazionale, membro dell'Isis, a sua volta entrato in collegamento con l'attentatore di Berlino Anis Amri.

21:40Stadio Roma: via a tavolo Comune-proponenti, sarà di tecnici

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Partirà la prossima settimana, a quanto si apprende, un tavolo tecnico specifico sullo Stadio della As Roma tra il Campidoglio e i proponenti dell'impianto. Vi prenderanno parte a quanto si apprende un tecnico, ancora da individuare, in rappresentanza del Campidoglio e uno o più tecnici per i proponenti. Si lavorerà in particolar modo sulle cubature con l'obiettivo di fornire dei dati utili a raggiungere poi una auspicata sintesi 'politica' sul progetto.

21:02In tv con suoi 7 figli,mamma modello accusata maltrattamenti

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Mamma modello in televisione, finisce in tribunale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La vicenda è stata discussa a Palazzo di Giustizia a Torino, dove il processo è ripreso oggi con gli interventi degli avvocati di parte civile e della difesa. Secondo la denuncia del marito, che ha anche presentato alcuni video, schiaffi e tirate di capelli sarebbero iniziati nel 2013, dopo la nascita del settimo figlio. Per la difesa della donna, sostenuta dall'avvocato Luca Olivetti, la questione è "delicata: il marito vuole farla passare per pazza - sostiene il legale -. Lei voleva il divorzio e lui l'ha portata più volte all'esasperazione. Non si può parlare di violenze". Nel processo, che è stato aggiornato alla prossima settimana per la sentenza, il pm Marco Sanini ha chiesto la condanna ad un anno e dieci mesi della madre, che in occasione della nascita del settimo figlio era stata ospite di numerose trasmissioni televisive.(ANSA).

20:58Calcio: Fiorentina, Sportiello in prestito fino al 2018

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del portiere Marco Sportiello in prestito fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto intorno a 6 milioni. Sportiello, classe '92, nelle ultime quattro stagioni ha militato nell'Atalanta collezionando 84 presenze in serie A. Il neo viola, da oggi a Firenze, si è sottoposto alle visite mediche e da domani si allenerà agli ordini di Paulo Sousa.