00:12Fiera Milano spa: si dimettono consiglieri, decade il Cda

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Si dimettono il presidente e i consiglieri di amministrazione di Fiera Milano spa, determinando la decadenza del Consiglio. Lo rende noto la stessa società con una nota diffusa in serata. Il Consiglio "ha inoltre ritenuto che l'amministratore delegato dovesse procedere a rimettere le deleghe". Hanno rassegnato le proprie dimissioni il presidente Roberto Rettani e i consiglieri Joyce Victoria Bigio, Pier Andrea Chevallard, Attilio Fontana, Licia Ronzulli e Vincenza Patrizia Rutigliano. La mossa di Fiera Milano arriva dopo la richiesta della Dda milanese di commissariare tutti i settori del gruppo di piazza Carlo Magno e non solo quello relativo all'allestimento di stand, già in amministrazione giudiziaria, e di revocare il suo cda e quello della sua controllata Nolostand, già commissariata nell'ambito dell'inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose nei lavori del gruppo Fiera, tra cui anche quelli di alcuni padiglioni di Expo.

23:52Usa: tv parlamentare per 10 minuti trasmette Russia Today

(ANSA) - WASHINGTON, 13 GEN - C-Span, una tv via cavo che trasmette in diretta le sedute e i lavori parlamentari del Congresso Usa, per dieci minuti ha subito l'intrusione di una tv russa in lingua inglese, Russia Today (Rt), i cui programmi sono andati in onda al suo posto sul suo sito. Un portavoce ha spiegato che potrebbe anche trattarsi di un problema tecnico di ritrasmissione, poiché Rt è una delle emittenti che C-Span monitora regolarmente. "Stiamo indagando e risolvendo questo incidente", ha detto. Ma la deputata democratica della California Maxine Waters ha chiesto se fosse un caso che l'intrusione sia avvenuta mentre lei stava criticando nel suo intervento un progetto di legge repubblicano di riforma della Sec, la Consob americana. "Vista nel contesto degli eventi di attualità sui cyberattacchi e le interferenze nelle nostre elezioni, è molto importante che C-Span fornisca una spiegazione chiara e concisa sull'interruzione dei suoi programmi online, prima di trarre conclusioni o di avvviare ulteriori indagini".

23:45Usa: rapita in fasce in ospedale 18 anni fa, trovata con Dna

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Kamiyah Mobley era stata rapita dalla sua culla in un ospedale della Florida 18 anni fa, poche ore dopo essere nata, e solo oggi finalmente e' stata ritrovata, grazie al test del Dna. A confermarlo ai media statunitensi è Mike Williams, sceriffo di Jacksonville. La giovane ragazza afroamericana e' stata trovata a Walterboro, in South Carolina, dove vive, e la polizia ha già arrestato la donna che l'ha rapita nel luglio del 1998 facendosi passare per un'infermiera, con tanto di camice e guanti. Secondo quanto riportato dalla Cnn si chiama Gloria Williams e ha 51 anni: sino ad ora Kamiyah ha creduto che fosse sua madre, e la donna le aveva anche dato un altro nome. La vera madre della ragazza, Shanara Mobley, ha ricevuto 1,5 milioni di dollari di risarcimento dopo aver vinto una causa contro l'ex University Medical Center, e da allora ha avuto altri tre figli.

23:18Terrorismo: espulso tunisino, radicalizzato ma non basista

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Il tunisino di 32 anni espulso oggi dal Cie di Torino è senza fissa dimora e senza occupazione e gravitava nella zona di Falconara Marittima, dove abitava in un ricovero di fortuna. Sarebbe - secondo fonti investigative - in elemento radicalizzato, ma non un basista, né farebbe parte di una cellula o di un gruppo in grado di offrire supporto logistico o ospitalità a Amri. Dopo l'attentato di Berlino aveva postato sul suo profilo Facebook una bandiera dell'Isis e qualche frase inneggiante alla jihad. A suo carico anche un arresto nei mesi scorsi per avere occupato una barca e avere minacciato i proprietari con un cacciavite e una denuncia per estorsione ai danni di un kebab.

22:58Bloccato pullman al passo della Consuma, soccorse 30 persone

(ANSA) - CONSUMA (FIRENZE), 13 GEN - I vigili del fuoco sono diretti al Passo della Consuma dove dal versante Aretino hanno chiesto soccorso gli occupanti di un pullman rimasto fermo con circa 30 persone a bordo. Il mezzo è dotato di una buona scorta di gasolio che consente di tenerlo acceso e quindi di riscaldare i passeggeri. L'autista dell'autobus, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, si sarebbe fermato in una piazzola in attesa di uno spargi ghiaccio: la strada per le basse temperature è completamente ghiacciata.

22:30Sfregiata con acido: giudice si riserva,Tavares resta dentro

(ANSA) - RIMINI, 13 GEN - Jorge Edson Tavares resta in carcere. Il gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini si è riservato la decisione sull'arresto, ma intanto resta in cella il 29enne originario di Capo Verde accusato di lesioni aggravate per aver sfregiato con l'acido la sua ex fidanzata, la 28enne riminese Gessica Notaro. L'uomo, difeso da Andrea Tura, nega la sua responsabilità, ribadendo che la sera dell'aggressione si sarebbe trovato a Cattolica con un'altra donna. Che però non ha saputo indicare con esattezza gli orari facendo vacillare la dichiarazione di Tavares. Lo stesso indagato è stato poco preciso. Il 29enne ha risposto alle prime domande del giudice ma quando gli hanno ribadito che dopo l'agguato, Gessica ha fatto subito il suo nome, si è limitato a dire "impossibile, non sono stato io". Dopodiché ha taciuto. In casa del capoverdiano la polizia ha sequestrato dei flaconi contenenti sostanze per sturare gli scarichi: le analisi accerteranno se si tratta del liquido gettato in faccia alla 28enne. (ANSA).

21:51Calcio: Genoa, Rubinho si allena, Cataldi ufficiale

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Due volti nuovi per il Genoa. Il primo è una vecchia conoscenza dei colori rossoblù: il portiere Rubinho che torna al Genoa dopo otto anni. Risolto il contratto con il Como Rubinho ha sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento in attesa del completamento delle pratiche per il tesseramento. Rubinho difese la porta del Genoa per tre stagioni dal 2006 al 2009 contribuendo al ritorno in serie A e alla qualificazione in Europa League nel 2009. Andrà a completare la terna dei portieri assieme ad Eugenio Lamanna e Lukas Zima. Primo allenamento con i nuovi compagni anche per Danilo Cataldi il cui arrivo in prestito sino a fine stagione dalla Lazio è stato ufficializzato nel pomeriggio. Ma la società rossoblù è al lavoro anche per il futuro. Dall'Argentina arriva la notizia di un'offerta, per ora rifiutata, per il centrocampista del Rosario Central Walter Montoya, giocatore sul taccuino anche di River e Boca.