07:27Obama saluta americani, vigilate su nostra democrazia

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - "Non possiamo dare la nostra democrazia per scontata. Il successo dell'America dipende dalla nostra partecipazione. Tutti noi dobbiamo vigilare, essere essere guardiani di questa democrazia": è il messaggio di Barack nell'ultimo tradizionale video del fine settimana rivolto alle famiglie americane. Venerdì prossimo Obama lascerà la Casa Bianca, dove si insedierà Donald Trump.

07:13Trump, sono pronto a incontrare Putin

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Donald Trump è pronto a eliminare le sanzioni verso la Russia, a partire dalle ultime varate dall'amministrazione Obama a dicembre, se Mosca si dimostrerà collaborativa: lo ha detto lo stesso presidente eletto degli Stati Uniti in un'intervista al Wall Street Journal, spiegando comunque come intenda mantenere intatte le sanzioni "almeno per un periodo di tempo". Trump si è detto anche pronto a incontrare Vladimir Putin dopo il giuramento del 20 gennaio.

07:03Trump: non prendo impegni su ‘una sola Cina’

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Donald Trump, in un'intervista al Wall Street Journal, afferma che non intende impegnarsi sulla politica di 'una sola Cina' finchè non vedrà progressi da parte di Pechino sul fronte dei cambi e delle pratiche commerciali.

07:00Siria: Wp, Mosca chiama Trump al tavolo dei negoziati

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - La Russia ha invitato l'amministrazione Trump a unirsi ai negoziati di pace sulla Siria che Mosca vuole avviare con Turchia e Iran. Lo rivela il Washington Post citando fonti del transition team del presidente eletto. L'invito sarebbe arrivato nel corso di una telefonata del 28 dicembre tra Michael Flynn, nominato da Trump consigliere per la sicurezza nazionale, e l'ambasciatore russo a Washington Sergei Kislak.

04:57Tenta di fare esplodere bombola davanti Questura, arrestato

(ANSA) - RAGUSA, 14 GEN - Un 44enne con disturbi psicologici ha tentato di fare esplodere una bombola di gas, che aveva cosparso di benzina, cercando di dare fuoco a una miccia collegata al rudimentale ordigno che aveva posto accanto all'ingresso dell'edificio che ospita la Questura di Ragusa. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri, che lo ha notato, e da personale della polizia di Stato. Se fosse esploso, l'ordigno avrebbe potuto causare ingenti danni alla Questura e alle persone in servizio. L'uomo, incensurato, che vive con genitori e una sorella, si sentiva perseguitato da hacker informatici e, a suo dire, la polizia non riusciva a fermarli. Non risulta che in passato avesse denunciato questi presunti episodi alla polizia. Arrestato, su disposizione della Procura di Ragusa, è stato condotto in carcere. (ANSA).

04:05Trump: Senato indagherà su eventuali legami con la Russia

(ANSA)- NEW YORK, 13 GEN - Il Senato americano avvierà un'indagine per verificare l'esistenza di presunti legami tra la Russia e persone associate alle campagne politiche per le presidenziali. Ad indagare sarà la commissione intelligence, nell'ambito di un'inchiesta più ampia volta ad appurare eventuali interferenze di Mosca sul voto dello scorso novembre. La decisione nasce dalla necessità di fare chiarezza soprattutto sui sospetti contatti tra il Cremlino e uomini dell'entourage del presidente eletto Donald Trump.

00:12Fiera Milano spa: si dimettono consiglieri, decade il Cda

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Si dimettono il presidente e i consiglieri di amministrazione di Fiera Milano spa, determinando la decadenza del Consiglio. Lo rende noto la stessa società con una nota diffusa in serata. Il Consiglio "ha inoltre ritenuto che l'amministratore delegato dovesse procedere a rimettere le deleghe". Hanno rassegnato le proprie dimissioni il presidente Roberto Rettani e i consiglieri Joyce Victoria Bigio, Pier Andrea Chevallard, Attilio Fontana, Licia Ronzulli e Vincenza Patrizia Rutigliano. La mossa di Fiera Milano arriva dopo la richiesta della Dda milanese di commissariare tutti i settori del gruppo di piazza Carlo Magno e non solo quello relativo all'allestimento di stand, già in amministrazione giudiziaria, e di revocare il suo cda e quello della sua controllata Nolostand, già commissariata nell'ambito dell'inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose nei lavori del gruppo Fiera, tra cui anche quelli di alcuni padiglioni di Expo.