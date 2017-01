10:31Accusato di pedofilia,allenatore si uccide in cella

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 GEN - Si è tolto la vita in carcere Antonio Marci, 63 anni, l'allenatore di squadre giovanili di calcio arrestato nei giorni scorsi ad Alessandria per pedo-pornografia e atti sessuali su minori. "Avevo chiesto i domiciliari perché ritenevo il carcere non adeguato a tutelare la sua incolumità - conferma l'avvocato Massimo Taggiasco, che lo difendeva - mai però mi sarei aspettato una cosa del genere".L'indagine che aveva portato all'arresto era partita dalla testimonianza di una vittima che aveva riconosciuto l'uomo in un bar, per caso,a 29 anni di distanza dagli abusi. I carabinieri lo avevano sorpreso nella sua abitazione, in compagnia di un giovane. Nell'appartamento avevano sequestrato centinaia di videocassette con i filmati dei suoi incontri con i baby calciatori. "Al termine dell'interrogatorio di garanzia, mi aveva promesso che quando ci saremmo rivisti mi avrebbe spiegato", aggiunge l'avvocato, riferendo di un passato problematico, nel quale l'uomo sarebbe stato a sua volta vittima di violenza.

10:19Imprenditore ucciso nel Bolognese,Cc fermano presunto autore

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - E' stato fermato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna il presunto autore dell'omicidio di Lanfranco Chiarini, imprenditore 76enne ucciso il 4 gennaio nella sua abitazione a Palesio, località collinare del Comune di Castel San Pietro Terme. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno portato gli inquirenti al fermo di indiziato di delitto di una persona di nazionalità straniera. L'autopsia aveva rilevato almeno 25 coltellate tra le braccia, la spalla e la base del collo. Sul corpo c'era anche una ferita alla nuca, che probabilmente l'uomo si era procurato cadendo durante una colluttazione con l'assassino. Alcuni tagli sono considerati 'da difesa'. La principale pista investigativa è stata quella di un incontro con qualcuno che Chiarini conosceva, degenerato in lite e poi nel delitto. Dalla casa rubati l'auto della vittima, ritrovata in seguito, il cellulare e una borsa con mille euro. (ANSA).

10:07Un fermato per omicidio donna a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Un uomo è stato fermato per l'omicidio di Tiziana Pavani, la donna di 55 anni uccisa con diversi colpi alla testa nel suo appartamento in via Bagarotti , nel quartiere Baggio, alla periferia di Milano. Il corpo era stato trovato giovedì pomeriggio da un vicino allarmato dal forte odore di gas proveniente dall'abitazione della donna. La sera stessa gli uomini della Squadra mobile, diretti da Lorenzo Bucossi, avevano eseguito una perquisizione a casa di un conoscente della vittima.

10:06Tunisia celebra VI anniversario della Rivoluzione

(ANSAmed) - TUNISI, 14 GEN - Festa nazionale oggi in Tunisia per la ricorrenza del 6° anniversario della Rivoluzione del 14 gennaio. Previste cerimonie in molte città per ricordare il giorno della cacciata dell'ex presidente Ben Ali, costretto alla fuga in seguito all'insurrezione popolare che diede il via alla cosiddetta ''primavera araba''. A sei anni da quei giorni tumultuosi, la Tunisia rimane l'unico paese tra quelli interessati dalle rivendicazioni di piazza per una maggior dignità e libertà ad aver superato la transizione democratica ed essersi dotato di istituzioni democratiche stabili, ma molti problemi di allora rimangono ancora da risolvere. In primis, la mancanza di occupazione e lo sviluppo nelle zone marginalizzate, ai quali si è aggiunto negli anni successivi il terrorismo. Proprio per dare un segnale di vicinanza ai cittadini, il presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, si recherà per l'occasione a Gafsa, città industriale nel centro sud del paese, teatro nel 2008 della prima rivolta contro il regime.

09:29India: un milione di pellegrini nel Gange

(ANSA) - NEW DELHI, 14 GEN - Oltre un milione di pellegrini provenienti da tutti gli Stati indiani e dall'estero si sono immersi dall'alba nell'isola di Sagar (West Bengala), sfidando le acque gelide ed il vento freddo, nel fiume Gange per un bagno sacro in occasione del Makar Sankranti (ingresso del sole nel segno del Capricorno). Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. "Circa 1,2 milioni di persone si sono immerse finora nel Gange e molti altri stanno arrivando. Pensiamo che alla fine i fedeli che avranno partecipato al bagno sacro saranno 1,5 milioni", ha confermato al riguardo il ministro bengalese per lo sviluppo delle Sundarband. Collocata a circa 150 chilometri a sud di Kolkata (la vecchia Calcutta), l'isola di Sagar è considerata fausta dagli indù che si riuniscono ogni anno dove il Gange entra nella Baia del Bengala. I fedeli sono convinti che immergersi nel fiume lavi via tutti i peccati. La Ganga Sagar Mela è considerato il secondo più importante incontro di persone in India dopo la quadriennale Kumbha Mela.

07:27Obama saluta americani, vigilate su nostra democrazia

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - "Non possiamo dare la nostra democrazia per scontata. Il successo dell'America dipende dalla nostra partecipazione. Tutti noi dobbiamo vigilare, essere essere guardiani di questa democrazia": è il messaggio di Barack nell'ultimo tradizionale video del fine settimana rivolto alle famiglie americane. Venerdì prossimo Obama lascerà la Casa Bianca, dove si insedierà Donald Trump.

07:13Trump, sono pronto a incontrare Putin

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Donald Trump è pronto a eliminare le sanzioni verso la Russia, a partire dalle ultime varate dall'amministrazione Obama a dicembre, se Mosca si dimostrerà collaborativa: lo ha detto lo stesso presidente eletto degli Stati Uniti in un'intervista al Wall Street Journal, spiegando comunque come intenda mantenere intatte le sanzioni "almeno per un periodo di tempo". Trump si è detto anche pronto a incontrare Vladimir Putin dopo il giuramento del 20 gennaio.