11:57Neve su A22, corsie parzialmente innevate

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Nevica tra Bressanone e Brennero, in Alto Adige. Le corsie dell'A22 e della strada statale del Brennero sono parzialmente innevate. Lo comunica la Centrale della Viabilità di Bolzano. Chiusura notturna per il passo Giovo (tra le ore 18 e le ore 8), per motivi di sicurezza, invece, è stato chiuso il passo Pennes. Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Stalle. Nevica anche in Tirolo austriaco. Le corsie sono parzialmente innevate. Sulle strade di montagna a tratti c'è obbligo di catene.

11:55Morto in gita, Pm Milano chiede archiviazione inchiesta

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Si trattò di un incidente e, per questo, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte dello studente padovano di 19 anni, Domenico Maurantonio, precipitato dalla finestra di un hotel mentre con i cuoi compagni di liceo era in gita a Expo. La decisione dopo un maxi-consulenza da cui non è emersa alcuna traccia di altre persone, quella notte nel corridoio dell'hotel Da Vinci di Bruzzano, con lo studente. Conclusioni diverse rispetto a quelle di una consulenza svolta dagli esperti della famiglia Maurantonio che ipotizzavano la presenza di almeno un'altra persona. Alla luce di queste contraddizioni i pm avevano chiesto al gip una perizia. Richiesta non accolta e gli atti erano stati restituiti alla Procura che ora ha chiesto l'archiviazione del procedimento per omicidio colposo rimasto sempre contro ignoti. Appare scontata l'opposizione del legale della famiglia e la questione tornerà all'attenzione del gip il quale deciderà se disporre l'archiviazione o nuove indagini.

11:52Terrorismo: espulso tunisino, era stato fermato prima Natale

(ANSA) - ANCONA, 14 GEN - Chebli Sami, il tunisino 32enne espulso ieri dall'Italia per motivi di sicurezza a causa dei suoi contatti con un connazionale in collegamento con l'attentatore di Berlino Anis Amri, era stato fermato l'ultima volta poco prima di Natale dai carabinieri di Falconara, dove viveva in uno stabile disabitato a Villanova, perché se ne andava in giro con un machete con cui aveva minacciato per futili motivi un romeno. L'uomo era conosciuto anche per altri episodi di violenza, come quando, a novembre aveva minacciato il gestore di un kebab dove aveva lavorato per un periodo per farsi consegnare del denaro che, a suo dire gli spettava. Conosciuto come un "esaltato", secondo fonti investigative, sarebbe un elemento radicalizzato ma non 'organico'. Appresa la notizia, il sindaco di Falconara Goffredo Brandoni, che a seguito della vicenda del kebab e di altri episodi di criminalità con al centro extracomunitari, aveva chiesto la presenza dell'esercito in città, ha commentato: "Che debbo dire? Sono contento".

11:28Bimba ferita: 4 fermi, due vicini a clan e due ambulanti

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Sono 5 i provvedimenti di fermo emessi per la sparatoria del 4 gennaio scorso al mercato di Forcella a Napoli. Durante l'agguato rimasero ferite 4 persone, tra cui una bimba di 10 anni e 3 ambulanti senegalesi. Dei fermi, 4 sono stati eseguiti,una 5/a persona é ricercata. Tra i fermati dalla Polizia c'è anche chi ha materialmente esploso i colpi di arma da fuoco. Si tratta Gennaro Cozzolino, 39 anni, coinvolto nel raid insieme a Valerio Lambiase, 28 anni, entrambi ritenuti contigui al clan camorristico Mazzarella. Cozzolino è ritenuto l'autore materiale del ferimento. Lambiase nel corso dell'aggressione era, invece, armato di una mazza da baseball. Quest'ultimo è il fratello di Giammarco Lambiase ucciso il 1 marzo del 2015 a seguito di un regolamento di conti tra clan camorristici contrapposti. Fermati anche Luciano Rippa, 33 anni, e Gennaro Vicedomine, 25 anni, venditori ambulanti nel mercato della Maddalena/Duchesca, non considerati vicini al clan Mazzarella.

11:20Sci: ancora neve ad Altenmarkt, tutto bloccato

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Continua a nevicare ad Altenmarkt-Zauchensee, in Austria, ed è quindi stata annullata, per ora, l'unica prova di Coppa del mondo di discesa femminile in programma stamani alle ore 9:15, che avrebbe dovuto essere seguita dalla gara. Sulla pista sono ora al lavoro più di un centinaio tra volontari e militari per ripulire il fondo di almeno una parte della pista dalla tanta neve fresca. Il tentativo è quello di far svolgere oggi almeno la prova su un tracciato accorciato, in modo da poter spostare la discesa a domani, ipotizzando anche una gara sprint con due manche brevi. In questo caso - avendo priorità assoluta la discesa - verrebbe cancellata la combinata prevista domani.

11:19Chiuso divorzio Johnny Depp, a Amber Heard 7 mln e i cani

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - A lui la collezione d'auto e moto d'epoca, a lei 7 milioni di dollari e i due cani. Dopo mesi di battaglie legali e accuse reciproche, si è concluso il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, durato un anno e tre mesi e finito con un'ordinanza restrittiva per il 'pirata' accusato di violenza domestica. Accuse che Depp ha sempre negato e alla fine i suoi avvocati sono riusciti a ottenere che Heard le ritirasse. Dunque, in base all'accordo raggiunto tra i due ex coniugi alla star di Hollywood resteranno diverse proprietà immobiliari tra Los Angeles e Parigi, oltre alla sua isola privata alle Bahamas. Mentre alla giovane attrice è stata affidata la custodia dei due Yorkshire terrier Pistol e Boo, che furono al centro di uno scandalo quando i loro padroni non li segnalarono alle autorità australiane durante un viaggio. Heard ha anche ottenuto dall'ex marito 7 milioni di dollari che saranno devoluti tutti in beneficenze, dichiarano gli avvocati di lei.

11:04Trump: migliaia attesi a Washington per Obama e Luther King

(ANSA-AP) - WASHINGTON, 14 GEN - "Proteggere il sogno di Martin Luther King e preservare l'eredità del presidente Obama". All'insegna di questo slogan migliaia di persone sono attese a Washington oggi per una grande manifestazione organizzata ad una settimana dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e in occasione del Martin Luther King Day che ricorre lunedì. La protesta è stata organizzata dal gruppo National Action Network, fondato dal reverendo reverendo Al Sharpton, e partirà in mattinata (il pomeriggio in Italia) davanti al Washington Monument. Altre manifestazioni sono previste per l'Inauguration Day, in particolare la Marcia delle donne a cui dovrebbero partecipare quasi 200 mila persone, tra cui tante star e attrici di Hollywood: da Katy Perry ad Amy Schumer, passando per Scarlett Johansson, Cher e Julianne Moore.