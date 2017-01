13:38Abu Mazen, Stati seguano il Vaticano

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Ho incontrato Sua Santità. Il Vaticano ha riconosciuto completamente la Palestina come stato indipendente, spero che altri stati prendano esempio dalla Santa Sede". Così Abu Mazen dopo il suo incontro con Papa Bergoglio. Il presidente palestinese è a Roma per inaugurare l'ambasciata presso la Santa Sede. Ad una domanda sull'ipotesi ventilata dal presidente eletto Donald Trump di trasferire l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, Abu Mazen ha risposto: "Se questa sarà la decisione di Trump, non aiuterà la pace. Spero che ciò non accada".

13:18Trudeau critica Trump ma non lo nomina

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Justin Trudeau sferra un attacco al presidente eletto Donald Trump anche se non lo nomina mai direttamente. Parlando dei rapporti tra Canada e Stati Uniti il premier canadese ha assicurato che il suo paese avrà un "rapporto costruttivo con la nuova amministrazione americana" ma, ha aggiunto secondo quanto riportato dalla Cnn intervenendo al comune di Belleville in Ontario, "ci sono questioni che ci stanno a cuore e che gli americani non hanno messo tra le loro priorità". Non mi tirerò mai indietro, ha spiegato Trudeau rispondendo ad una domanda su come l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca potrà influenzare i rapporti con Washington, "di fronte alla difese della cause in cui credo. Che sia urlare al mondo che sono femminista o che l'immigrazione è una fonte di forza per il Canada e che i canadesi musulmani sono una parte essenziale del successo del nostro paese oggi e in futuro".

13:13Tennis: Wta Hobart, a sorpresa vince la Mertens

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Elise Mertens si è aggiudicata l'Hobart International, torneo Wta con montepremi di 250mila dollari che si è concluso sui campi in cemento della città australiana. In finale, la belga numero 127 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha battuto a sorpresa per 6-3, 6-1, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, la romena Monica Niculescu (n. 40 e terza favorita del seeding). Grazie a questo successo, la 21enne di Leuven, che era alla sua prima finale nel circuito maggiore, da lunedì entrerà per la prima volta fra le top 100.

13:06Sci: cancellata libera Wengen

(ANSA) - WENGEN (SVIZZERA), 14 GEN - La discesa maschile del Lauberhorn di Wengen è stata cancellata per troppa neve. Segue così la sorte della discesa donne che era prevista oggi in Austria ad Altenmarkt-Zauchensee. A Wengen anche l'ipotesi di gareggiare su una tracciato molto accorciato si è rivelata impraticabile. Domani nella località svizzera è in programma uno slalom speciale.

13:06Omicidio Milano: fermato ha confessato nella notte

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Ha confessato l'uomo accusato di aver ucciso Tiziana Pavani, la segretaria d'asilo trovata uccisa giovedì nel suo appartamento di Baggio, alla periferia di Milano. La confessione durante la notte, davanti al pm Letizia Mannella e agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, coordinati dal procuratore aggiunto Alberto Nobili. All'uomo, un italiano che non avrebbe precedenti penali, gli investigatori sono giunti soprattutto attraverso una serie di serrati interrogatori tra le conoscenze di vittima e omicida.

12:58Separata e disoccupata, per 9 mesi vive in aeroporto Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Separata e disoccupata, con i 300 euro al mese che le dà l'ex marito non può permettersi una casa. Così una palermitana di 59 anni per nove mesi ha vissuto all'aeroporto di Punta Raisi, fino a quando la polizia non ha segnalato il caso ai servizi sociali del Comune di Cinisi (dove ricade lo scalo), e oggi la donna è ospite della cooperativa LiberaMente che gestisce un bene confiscato alla mafia proprio nei pressi dell'aeroporto. Se i soldi le bastavano, due volte al mese prenotava la camera di un b&b per fare la doccia e dormire su un letto. Nulla nel suo aspetto e nei suoi comportamenti tradiva la sua condizione di senzatetto: "Non ha mai creato problemi - dice Antonio Coccia, dei servizi sociali del Comune -, i suoi modi dignitosi non lasciavano sospettare che fosse in difficoltà così serie".

12:45Migranti: rissa in struttura nel Piacentino, tre feriti

(ANSA) - PIACENZA, 14 GEN - Rissa tra richiedenti asilo nella tarda serata di ieri a Cascina Bossina, alle porte di Piacenza, dove alloggia una settantina di persone. Secondo una prima ricostruzione, tra alcuni uomini, del Bangladesh e del Gambia, è scoppiata una violenta rissa e tre hanno riportato ferite. Le condizioni di uno di loro, in particolare, erano apparse in un primo momento preoccupanti, ma sono successivamente migliorate. Sono intervenute pattuglie di polizia e carabinieri e i sanitari del 118. Tutto potrebbe essere nato da problemi di convivenza legati alla vita quotidiana nella struttura. Gli investigatori stanno valutando la posizione delle persone coinvolte nella rissa. (ANSA).