15:15Calcio: Juve, Allegri loda Bernardeschi e Berardi

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - "I giovani italiani forti? Ci sono sempre stati, non si scoprono ora". Così Massimiliano Allegri, a proposito delle trattative di mercato: "Gagliardini è un giocatore giovane, molto bravo, che adesso affronta un test importante: giocare nell'Inter. E a San Siro non è facile - ha spiegato il tecnico della Juventus - Berardi e Bernardeschi, invece, sono giocatori diversi, veramente bravi, due talenti".

15:08Calcio: Genoa Cataldi titolare a Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - Danilo Cataldi, il centrocampista arrivato in prestito al Genoa dalla Lazio, subito titolare a Cagliari. Juric, complice l'emergenza in mezzo al campo dovuta alla cessione di Rincon alla Juve e alle assenze di Veloso (infortunato) e Gakpè (Coppa d'Africa) ha deciso di forzare i tempi dell'inserimento dell'ultimo arrivato. "Giocherà dall'inizio anche se è una scelta forzata perché non conosce bene ancora tutti i nostri movimenti ma è una scelta obbligata. E' un giocatore che mi piace, fa bene sia la fase difensiva che offensiva e viene dalla Lazio che ha un grande centrocampo. Trasferta insidiosa quella che attende un Genoa reduce da tre sconfitte consecutive. "Perdere non mi fa mai piacere ma vorrei che la squadra continuasse a giocare bene - ha detto Juric - Cagliari? Hanno un grande potenziale come rosa ma fino a ora hanno alternato buonissime partite ad altre meno belle. Hanno dimostrato di aver lavorato molto sulla fase difensiva che era un limite della squadra".

15:03Calcio: Spalletti, il mercato? Non chiedo niente

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Il mercato è un tema caldo, attuale, però sono coerente nel dire che questa finestra invernale poteva anche non esserci perché questa è una squadra forte e bisogna lasciarla esprimere. Io non vado a chiedere niente alla società, ho sposato questa causa, mi ci sono buttato con tutto l'amore e l'affetto che ho per questi colori, e si lavora sugli elementi che si hanno. Mi concentro su quello che ho a disposizione". Così il tecnico della Roma Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta in casa dell'Udinese. L'allenatore giallorosso riconosce poi che "un periodo sarà veramente duro, quando in 40 giorni giocheremo 11 partite; ma, avendo una squadra tosta, non penso di avere più problemi del dovuto. Nutro grande fiducia nei miei calciatori - sottolinea - La squadra è seria e i giocatori ora ragionano nella maniera giusta. Non ho bisogno di sostituire nessuno, ho solo bisogno di uno sforzo quando servirà, quando ci sarà da soffrire. Perderemo altre partite, ma sarà dura per chiunque ci troveremo davanti".

15:01Migranti diventano agricoltori, recuperano antico vigneto

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - Giovani immigrati e richiedenti asilo che lavorano per il recupero di una antica tradizione enologica genovese come quella del bianco di Coronata, la 'Bianchetta': accade su iniziativa della diocesi attraverso la fondazione Migrantes. "Nell'ambito del nostro progetto di recupero delle valli genovesi, abbiamo a disposizione alcuni terreni dati in concessione dall'Ospedale Galliera, nei quali, i nostri ragazzi lavorano da tempo, prima per la ripulitura e poi per il ripristino degli antichi vigneti. Contiamo di avere le prime bottiglie il prossimo anno, il passo successivo, sarà la richiesta delle certificazioni DOP e IGP", spiega monsignor Giacomo Martino, responsabile della Fondazione Migrantes. "Questi ragazzi - ha spiegato - nascono quasi tutti contadini. Grazie ai nostri progetti di borsa lavoro, togliamo questi giovani dalla strada, insegniamo loro l'italiano e diamo le necessarie conoscenze di agronomia per poter continuare un giorno a lavorare da soli".

14:58Siria: Ong, vasta offensiva Isis nell’est del paese

(ANSAMed) - BEIRUT, 14 GEN - L'Isis ha lanciato nelle ultime ore una vasta offensiva nella Siria orientale contro una zona ancora controllata dalle truppe governative siriane. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale siriano per i diritti umani (Ondus). L'Ondus precisa che si tratta di un attacco congiunto su diversi fronti nella città di Dayr az Zor, sull'Eufrate, e attorno al vicino aeroporto della città contesa tra governativi e jihadisti e al centro di una regione ricca di risorse energetiche.

14:49Calcio: Sorrentino, appello all’Inter

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "Ciao Inter come faccio a prendere tre biglietti per la mia famiglia? Sono in ritiro. Mi date una mano? Vorrei fare una sorpresa". Siparietto su Twitter tra il portiere del Chievo Stefano Sorrentino e il club nerazzurro. L'estremo difensore, dal ritiro della squadra veneta, chiede un aiuto per acquistare i biglietti della sfida di questa sera a San Siro. Pronta la risposta dell'Inter con un tweet: "Ciao Sorrentino! I biglietti sono ancora in vendita su internet ma visto il bel pensiero proviamo ad aiutarti noi...". Missione compiuta e tagliandi acquistati nell'era dei social network. "Inter grazie mille per la disponibilità. Sono riuscito ad acquistare i biglietti con facilità. Siete gentilissimi, a stasera!", la risposta del portiere.

14:47Medico assenteista, in Costiera Sorrentina anziché all’Asl

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 14 GEN - Invece di recarsi al lavoro impiegava il tempo da trascorrere all'Asl - come accertato dai carabinieri - per faccende personali e per passeggiata in costiera sorrentina. Per questo motivo i militari del nucleo operativo di Sorrento (Napoli) hanno denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata uno psicologo del distretto sanitario della Napoli 3 Sud. È accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Durante gli scorsi due mesi, le giornate di lavoro del medico -psicologo sono state monitorate da carabinieri in borghese, riusciti così a seguirlo e a documentare numerosi allontanamenti non autorizzati dal posto di lavoro.