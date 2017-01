16:43Papa:con Abu Mazen,nuovi negoziati diretti pace M.O

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 GEN - Per il "processo di pace in Medio oriente" la "speranza che si possano riprendere i negoziati diretti tra le Parti per giungere alla fine della violenza che causa inaccettabili sofferenze alle popolazioni civili e ad una soluzione giusta e duratura". Il Papa ha ricevuto in un colloquio privato durato 23 minuti il presidente palestinese Abu Mazen. Entrambi hanno espresso anche l'auspicio che, "con il sostegno della Comunità internazionale, si intraprendano misure che favoriscano la reciproca fiducia e contribuiscano a creare un clima che permetta di prendere decisioni coraggiose in favore della pace".

16:41Calcio: Sarri, Maradona? Spero venga allo stadio

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Oggi arriva a Napoli Diego Maradona e si tratterrà in città fino a martedì. Domani sarà al San Paolo per Napoli-Pescara? Maurizio Sarri ci spera e lo rivela in conferenza stampa. "Maradona sta bene dentro ad uno stadio - spiega il tecnico del Napoli - per cui l'emozione di vederlo al San Paolo sarebbe superiore a quella di vederlo in un teatro. Lui ha le chiavi del San Paolo, ne è il proprietario legittimo e quindi penso che sceglierà lui se venire o meno. Per noi sarebbe davvero emozionante". Sarri ha poi risposto ad una domanda sull'allargamento del Mondiale a 48 squadre a partire dall'edizione 2026, deciso nei giorni scorsi dalla Fifa: "penso che sia un modo per raccogliere voti nelle elezioni Fifa, Uefa e tutto il resto. Non ha senso". Pavoletti è già arrivato, Gabbiadini dovrebbe partire da un momento all'altro, ma il mercato del Napoli potrebbe non finire qui. "Babbo Natale afferma Sarri - è già passato, la Befana uguale, non mi aspetto più un c... da nessuno".

16:38Omicidio Milano: killer, soldi spesi a slot e gratta e vinci

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - A Luca Raimondo Marcarelli, il 32enne fermato per l'omicidio di Tiziana Pavani, è contestata l' aggravante della premeditazione poiché si è spogliato prima di ucciderla per non sporcare i suoi abiti di sangue mentre la colpiva con una bottiglia di vetro nell'abitazione della donna in via Bagarotti a Milano. Nell'interrogatorio, in cui ha confessato, ha ricostruito i rapporti con la donna, la sua dipendenza dalla cocaina e i ricoveri in psichiatria, quindi il delitto seguito all'abuso di cocaina, il ritorno a casa e il giorno dopo trascorso a spendere i 500 euro rubati alla vittima con gratta e vinci, slot e ricariche telefoniche. Marcarelli ha affermato di aver avuto "un attimo di 'schizzo': ho preso una bottiglia e l'ho colpita mentre lei stava dormendo. Prima di uscire ho aperto il gas del piano cottura. Essendo un modello vecchio non aveva la valvola di sicurezza. L'idea era quella di cancellare le prove con l'incendio della casa. Il mio cervello in quel momento era completamente in pappa".

16:34Calcio: Oddo, per il Pescara è un periodaccio

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Alla vigilia della proibitiva gara di Napoli, il tecnico del Pescara Massimo Oddo non può non parlare delle assenze, soprattutto nel reparto arretrato: "Ho solo tre difensori a disposizione (Coda, Crescenzi e Stendardo), e per questo ho deciso di aggregare alla prima squadra i giovani Delli Carri, Maloku e Pompetti. Fortunatamente Fornasier è disponibile e lo porteremo; per il resto né Cubas, né Zuparic potranno essere convocati. Gli infortuni, purtroppo, fanno parte del calcio. Questo per noi è un periodaccio. Ci sono nove infortunati di cui cinque con traumi riportati da scontri di gioco. Dovremo fare di necessità virtù". Nonostante ciò, Oddo spiega quel che cercherà di fare la sua squadra, anche perché impostare una gara in difesa sarebbe un suicidio. "Non si può pensare di andare a Napoli a chiudersi. Andremo a giocarcela cercando di essere bravi nelle ripartenze e attenti quando ci attaccheranno. Gilardino? È il giocatore che ci è mancato fino a questo momento: una pedina importante per la squadra".

16:31Carabiniere al Nord e politico al Sud, ‘no’ a trasferimento

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Carabiniere in servizio a Caluso (Torino) e nello stesso tempo consigliere comunale a Monte San Giacomo (Salerno). Ci sono circa 1.030 km fra le due località dove Giacomo Vernaglia, militare al Nord e amministratore locale al Sud, ha i suoi impegni principali: l'Arma, però, gli ha negato la possibilità di trasferirsi più vicino alla Campania, e il provvedimento è stato confermato dal Tar del Piemonte. Se vuole esercitare l'attività politica, il carabiniere può sempre avvalersi dei permessi previsti dalla normativa di settore. Oppure chiedere un periodo di aspettativa. Vernaglia è stato eletto a Monte San Giacomo il 5 giugno 2016. In provincia di Salerno, peraltro, abitano la moglie e il figlio di tre anni. Lo scorso 3 novembre il Comando ha detto "no" al trasferimento perché nel suo reparto "si registra un deficit complessivo di una unità", e la "ulteriore vacanza organica" sarebbe difficilmente colmabile. Il Tar ha fatto presente che i consigli comunali sono convocati con un preavviso di 5 giorni. (ANSA).

16:31Calcio: Sarri, affrontare il Pescara con umiltà

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Il Pescara è la squadra che ci ha messo più in difficoltà in questa stagione. Memori di quanto è accaduto all'andata, dobbiamo affrontare questo avversario con grande attenzione ed umiltà". L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri spiega in conferenza stampa che giocare contro l'ultima in classifica non sarà facile. "Hanno messo in difficoltà non solo noi - aggiunge il tecnico azzurro - ma anche molte altre avversarie, basti guardare le partite con il Milan e con la Roma. Il Pescara è sicuramente una formazione che merita molto più di quanto non ha. Hanno una grande facilità di palleggio - conclude Sarri - e mettono sempre in difficoltà chi sta di fronte".

16:25Calcio: Inzaghi, contro l’Atalanta sarà scontro al vertice

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Scontro diretto? Sì, finora abbiamo fatto benissimo entrambe, domani sarà uno scontro al vertice: lo dice la classifica". Così l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta. "Abbiamo fatto un grandissimo girone di andata - aggiunge Inzaghi - È stato bellissimo, ma il difficile verrà adesso, perché sia noi, sia l'Atalanta non saremo più la sorpresa". Quanto ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini, il tecnico biancoceleste avverte: "È una squadra che sta molto bene, con Gasperini ho parlato la scorsa estate; è una squadra preparata che farà di tutto per renderci la vita difficile". Eppure, il portiere Etrit Berisha si è detto sicuro di vincere. "Anche io lo sono...", chiosa Inzaghi, che sulla partenza di Danilo Cataldi, in prestito al Genoa, chiarisce: "Ha chiesto di andare a giocare con più continuità: è solo un arrivederci, tornerà più forte".