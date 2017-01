18:10M5S: deputata, a Palermo clamorosa presa in giro

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Il risultato" di ciò che sta succedendo a Palermo secondo "gli articoli di stampa, è evidente che sia una clamorosa presa in giro per i palermitani, sia quelli che hanno seguito la graticola dal vivo, sia quelli che l'hanno seguita online" e per "quelli che credono nel M5S". Lo scrive la deputata siciliana del M5S Chiara Di Benedetto in un post su Facebook sul caos liste a Palermo, rilanciato da Riccardo Nuti. "Questi atteggiamenti e giochetti non appartengano al M5S per come l'ho conosciuto", attacca.

18:07Terremoto: Arrigo Sacchi a Ascoli, Italia è indietro

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 GEN - "Il nostro è un Paese quasi sempre indietro, conservatore, dove i politici dicono sempre le stesse cose. Ma la colpa è anche nostra, di noi cittadini, perché se non alziamo la qualità delle persone difficile che avremo governanti di qualità". Lo ha detto l'ex ct della nazionale di calcio ed ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi intervenendo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli all'evento 'Dire fare', i cui proventi sono destinati alla costruzione di una palestra ad Acquasanta Terme, uno dei centri più colpiti dal sisma. "Questo - ha aggiunto - è un Paese che purtroppo non conosce la prevenzione, e allora disperdiamo valori storici e umani". Per Sacchi, poi, "non basta ricostruire. Serve che ci siano meno corruzione e più regole certe, chiare, soprattutto quando si tratta di costruire case, e fare in modo che tutti le rispettino. Così fosse, sono sicuro che piangeremmo di meno". Tra gli ospiti, Oliviero Toscani, Maurizia Cacciatori, Arrigo Sacchi, Pupi Avati, Josefa Idem.

18:02Unioni Civili: Orlando, concluso definitivamente iter

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Oggi si è concluso definitivamente il percorso di attuazione della legge sulle Unioni civili. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in esame definitivo, i tre decreti legislativi che adeguano le norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e quelle di coordinamento in materia penale. Lo scrive il ministro della Giustizia Andrea Orlando su facebook, dopo il Consiglio dei ministri.

17:58Short track: Europei, oro Fontana

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - E' azzurra la prima medaglia d'oro assegnata agli Europei di short track al Palavela di Torino: l'ha vinta nei 1.500 metri Arianna Fontana, con il tempo di 2'28"884 millesimi. Al terzo posto un'altra italiana, Lucia Peretti, preceduta dalla russa Sofia Prosvirnova. Solo quarta una delle altre grandi favorite, l'olandese Suzanne Schulting. Nei 1.500 uomini vittoria del russo Semen Elistratov davanti all'ungherese Shaoang Liu e all'israeliano Vladislav Bykanov. L'azzurro Tommaso Dotti 3/o nella finale B.

17:52Governo: Gentiloni, le riforme non si fermano

(ANSA) - ROMA, 14 JAN - "Approvati oggi i decreti attuativi sulla #scuola. Un pacchetto importante, aperto al contributo del Parlamento. Le #riforme non si fermano". Così il premier Paolo Gentiloni su twitter dopo la riunione del Consiglio dei ministri.

17:29Vela: Mascalzone Latino, esordio a Key West

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - E' in occasione della superclassica Quantum Key West Race Week che l'equipaggio di Vincenzo Onorato tornerà per la prima volta in acqua nel 2017 con il J70, l'ultimo arrivato nella flotta di Mascalzone Latino varato lo scorso novembre nelle acque di Montecarlo. A bordo Vincenzo Onorato, armatore-timoniere, Cameron Appleton, tattico, Stefano Ciampalini, trimmer e Matteo Savelli, drizzista. I Mascalzoni saranno seguiti come sempre dallo storico coach e sail designer Marco Savelli. L'edizione 2017 si svilupperà su cinque intense giornate con inizio ogni giorno alle 11.00 (ora della East Coast) a partire da lunedì 16 gennaio, e prevede un numero massimo di 12 prove con la possibilità di scartare il peggiore dei risultati dopo lo svolgimento della sesta regata. Sulla linea di partenza della manifestazione la flotta J70 si presenta indubbiamente come la più popolare e competitiva, con oltre 40 scafi iscritti dove figurano tutti e tre i campioni del mondo della giovane classe.

17:28Marito e moglie uccisi: assassini temevano essere visti

(ANSA) - FERRARA, 14 GEN - Avevano paura di essere visti mentre portavano via i cadaveri il 16enne e il 17enne in carcere minorile per l'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, padre e madre del più giovane dei due. Per questo alla fine i corpi sono rimasti nella villetta di Pontelangorino di Codigoro (Ferrara), dopo essere stati massacrati a colpi di scure, nella notte tra lunedì e martedì, dal più grande dei due su mandato del 16enne con la promessa di denaro, 80 euro dati in anticipo. In particolare è stato il figlio delle vittime a tirarsi indietro, proprio per timore che qualcuno li vedesse o che venissero intercettati mentre in auto avevano i due corpi. Questo almeno ha riferito negli interrogatori il 17enne. Entrambi hanno confessato. Il piano iniziale prevedeva che i due cadaveri venissero trasportati in auto e poi gettati nel fiume con pietre, che dovevano essere prelevate dal giardino di casa, legate ai piedi. (ANSA).