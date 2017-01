19:42Air show in Thailandia, precipita aereo

(ANSA) - BANGKOK, 14 GEN - Tragedia ad un air show in Thailandia in occasione della giornata dei bambini. Un caccia Jas 39 Gripen, stava effettuando alcune manovre nei pressi della base aerea militare di Hat Yai nel sud del Paese, quando ha perso quota e si è schiantato a terra. Il velivolo ha preso fuoco davanti agli spettatori increduli. Il ministro della Difesa locale ha ordinato un'inchiesta sull'incidente, le cui cause sono ancora ignote. L'ufficio del premier Prayuth Chan-ocha ha inviato le condoglianze alla famiglia del pilota.

19:34Maltempo, Danubio ghiacciato, serve rompighiaccio

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 GEN - La Serbia ha chiesto all'Ungheria l'invio di due rompighiaccio da impiegare unitamente a quelli serbi per rimuovere enormi blocchi di giacchio formatisi lungo il Danubio a causa delle basse temperature degli ultimi giorni. Come riferiscono i media, un primo rompighiaccio potrebbe arrivare entro lunedì. Da oltre una settimana il Danubio e la Sava - i due fiumi più grandi che attraversano la Serbia - sono interdetti alla navigazione a causa di ampi tratti ghiacciati. Le autorità di Belgrado hanno decretato lo stato di emergenza su un tratto del Danubio non lontano dalla frontiera ungherese.

19:33Indagata ex segretario Cisl Campania, “vogliono fermarmi”

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - "Non sono affatto preoccupata, perché non ho fatto nulla di cui mi debba pentire. Anzi, adesso più che mai sono determinata ad andare avanti". Al centro di una indagine per appropriazione indebita, Lina Lucci va all'attacco dichiarandosi vittima di una manovra. L'ex segretario campano della Cisl, su cui indaga la Procura di Napoli nell'ambito di un'inchiesta avviata sulla scorta di un dossier presentato dall'attuale commissario del sindacato, Piero Ragazzini, tira in ballo le denunce che a sua volta ha presentato alla magistratura e agli organismi interni del partito su quelle che definisce "ben altre ruberie nell'organizzazione" e chiede si faccia chiarezza al più presto. Nel mirino dell'inchiesta rimborsi spese, fondi per regali e anche l'affitto di casa per una cifra non ancora quantificata ma che supererebbe i 200 mila euro. Ipotesi rispetto alle quali Lina Lucci ha sempre affermato la liceità della sua condotta.

19:30Calcio: Udinese, operazione Widmer perfettamente riuscita

(ANSA) - UDINE, 14 GEN - L'intervento di osteosintesi chirurgica a cui si è sottoposto oggi Silvan Widmer è perfettamente riuscito. Lo comunica l'Udinese. Il giocatore è stato operato in una clinica privata di Trieste per l'affossamento frontale riportato in uno scontro di gioco nel finale del match con l'Inter e sarà ora monitorato dallo staff medico bianconero per valutare le tempistiche di recupero.

19:29Calcio: Udinese, Delneri “contro le grandi serve intensità”

(ANSA) - UDINE, 14 GEN - L'Udinese si prepara ad affrontare, domani davanti al proprio pubblico, la Roma un'altra grande del campionato italiano. E per provare a dire la sua dovrà giocare ancora una volta cercando grande intensità. Questo il concetto chiave espresso alla vigilia dal tecnico dei friulani Gigi Delneri che, pur conscio della forza della Roma, non intende snaturare l'assetto della sua squadra: "Non dobbiamo adattarci all'avversario -ha detto- dobbiamo essere forti delle nostre certezze". L'idea è quella di replicare il primo tempo visto domenica contro l'Inter, uno dei migliori dei bianconeri da tre anni a questa parte. La via è quella "dell'alta intensità perché altrimenti contro le grandi non fai partita. C'è un dispendio di energie, ma fino a quando le abbiamo dobbiamo buttarle sul campo altrimenti non c'è partita. Non dobbiamo spendere energie per niente, ma farlo bene. Dobbiamo essere pronti a sfruttare quello che ci concede la Roma"; possibilmente - ha aggiunto - "meglio di quanto abbiamo fatto con l'Inter".

19:22Atletica: Ospedale S.Andrea, su Sicari eseguiti tutti esami

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "La ex maratoneta ricoverata presso il nostro ospedale è affetta da oltre due anni da una paraplegia la cui natura, dopo numerosi ricoveri in molti e qualificati ospedali italiani, non è stata accertata. I sanitari del nostro reparto di Neurologia, dove è degente, hanno effettuato o ripetuto tutti gli accertamenti ritenuti necessari, anche quelli non considerati appropriati ma fortemente sollecitati dalla paziente o dai suoi legali". E' quanto riferisce una nota della Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea dopo l'appello, avvenuto ieri, della ex maratoneta azzurra, Vincenza Sicari, in merito al suo caso clinico che la rende impossibilitata a deambulare a causa di una presunta malattia neuromuscolare dal dicembre 2014. "La paziente -prosegue la nota- non ha peraltro prestato il suo consenso alla esecuzione di alcuni di questi, utili per giungere ad una definizione diagnostica. Non c'è stata alcuna inerzia né alcuna resistenza da parte della equipe curante".

19:22Calcio: rivoluzione Samp, con l’Empoli coppia Muriel-Schick

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - "Muriel e Schick insieme? Possono giocare ma è il sacrificio che deve fare la differenza". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo commentando quella che potrebbe essere la grande novità nella formazione blucerchiata contro l'Empoli. A centrocampo ko Barreto per un guaio muscolare quindi Giampaolo punterà "su Linetty e Praet". I blucerchiati vogliono i tre punti per cancellare la beffa di Napoli: "I toscani posso crearti difficoltà - ha sottolineato Giampaolo -, conosco il loro valore: per portare a casa un risultato positivo dovremo 'fare la Sampdoria'". E' anche tempo di mercato con Pedro Pereira che sembra in uscita, tra Inghilterra e il ritorno al Benfica, pur essendo un giocatore fondamentale per lo scacchiere doriano: "Il club farà di tutto per migliorare la rosa ma ad oggi non possiamo rinunciare a Pereira perché so benissimo le garanzie che ci può dare mentre Bereszynski ha ancora bisogno di tempo".