21:03Calcio: Coppa Africa Gabon-Guinea Bissau aprono con 1-1

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Gabon e Guinea Bissau (quest'ultima all'esordio in una fase finale) hanno aperto con un pareggio (1-1) l'edizione 2017 della Coppa d'Africa. I padroni di casa ed organizzatori del torneo, nello stadio di Libreville sono passati in vantaggio al 7' della ripresa con Aubameyang, il loro giocatore più atteso. L'attaccante del Borussia Dortmund è stato bravo a deviare in rete un cross basso di Bouanga. Il Gabon - al termine fischiato dai propri tifosi - non è però riuscito a segnare la seconda rete ed al 90' ha incassato il pari della Guinea, con Soares che ha colpito di testa un pallone su calcio di punizione. Al fischio finale grande festa dei Licaoni per il primo, storico, punto in Coppa d'Africa.

21:01Leader comunità islamica carcere Augusta, è stato espulso

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il ministero dell'Interno ha espulso oggi, per motivi di sicurezza, un altro tunisino, dopo quello di ieri sospettato di avere collegamenti con l'attentatore di Berlino, Amri. Si tratta di un cittadino tunisino, 46enne già detenuto presso la casa di reclusione di Augusta (SR), da dove è stato scarcerato lo scorso 3 gennaio, per essere trasferito al CIE di Caltanissetta. Questa mattina è stato rimpatriato con un volo decollato da Palermo e diretto a Tunisi. Durante la detenzione nel carcere di Augusta, l'uomo aveva manifestato un atteggiamento di aperta opposizione nei confronti del personale della polizia penitenziaria. Il monitoraggio all'interno del carcere, al quale è stato sottoposto, aveva confermato il suo ruolo di leader tra i detenuti di fede islamica e di potenziale radicalizzatore. Salgono così a 136 le espulsioni dal 2015 ad oggi.

20:43Voleva fare attore porno, truffato nel Palermitano

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Avrebbe voluto fare il pornostar. E sognava di riuscire ad avere un contatto con per girare film a luci rosse. Ma è finito nella maglie di un truffatore, trovato sul web, che gli ha spillato 500 euro e poi è sparito. Protagonista della vicenda è un commerciante di 30 anni di Termini Imerese (Pa) che ha denunciato il raggiro ai carabinieri. Il truffatore nel corso di diverse telefonate e scambio di email aveva promesso alla vittima della truffa che avrebbe ottenuto un incontro all'estero per prendere parte a un provino. Incassata la somma, pero, il falso intermediario ha fatto perdere le sue tracce. Adesso è ricercato dai carabinieri. (ANSA).

20:43Evade da domiciliari per spese con moglie, torna in cella

(ANSA) - SIENA, 14 GEN - Un ottantenne senese che scontava la pena ai domiciliari è evaso per accompagnare la moglie a fare la spesa e per lui si sono riaperte le porte del carcere. E' accaduto a Siena dove l'uomo, che stava scontando sei mesi di arresto, condanna definitiva, per abusivismo edilizio, aveva ottenuto la possibilità di scontare la pena a casa propria. In alcuni casi era risultato assente dando spiegazioni legate al proprio stato di salute ma che non avevano convinto i carabinieri. L'ultima volta aveva affermato di essere uscito per comprare dei medicinali in farmacia, ma, alla richiesta dei carabinieri, non ha potuto esibire nessuno scontrino nonostante il pagamento poteva essere portato in detrazione. Non solo: la farmacia indicata dall'uomo proprio quel giorno era chiusa. Così ha dovuto ammettere di aver abbandonato la detenzione per accompagnare la moglie a fare la spesa. Per ordine dello stesso magistrato che gli aveva concesso il regime più favorevole, è rientrato in carcere. (ANSA).

20:41Imprenditore ucciso:legale fermato,mio assistito è disperato

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - "Il mio assistito Desmond Newthing, di 24 anni, mi è apparso molto turbato. E' arrivato in Italia dopo essere stato perseguitato in modo pesante come gay in Nigeria, ha un discreto grado di scolarizzazione e risulta essere totalmente privo di precedenti penali o di polizia. Ha passato molto tempo durante il colloquio manifestando disperazione. Su di lui vi è una ferita da arma da taglio abbastanza profonda nella mano destra e varie ecchimosi. E' presto per dire se sia responsabile dei fatti che gli vengono addebitati e per poter dire se si trovava nell'appartamento della vittima al momento del fatto. Per ricostruire quel che è successo all'interno dell'appartamento sarà necessario poter leggere le attività investigative svolte e ancora in corso". Lo afferma l'avvocato Andrea Speranzoni, che difende il giovane fermato per l'omicidio dell'imprenditore Lanfranco Chiarini. La scena del crimine "fa pensare che l'omicidio sia nato in un contesto sessuale molto evidente, causato da una situazione improvvisa". (ANSA).

20:40Dakar: la prima volta di Sunderland, Peterhansel fa 13

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Sam Sunderland (in sella a KTM) è il vincitore su due ruote della Dakar 2017, che ha attraversato Paraguay, Bolivia ed Argentina. E' il primo britannico ad aggiudicarsi il trofeo. Tra le auto la vittoria finale è invece andata ad un veterano della gara, il 51enne francese Stephane Peterhansel (su Peugeot, navigatore il connazionale Jean Paul Cottret), giunto al 13/ successo: sei impugnando un manubrio e sette un volante.

20:37Atletica: cimeli Arturo Maffei allo stadio di Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA) 14 GEN - Sono salvi i cimeli di Arturo Maffei, considerato uno dei più grandi saltatori in lungo della prima metà del XX secolo. Maffei sfiorò il podio nella prova del salto in lungo alle Olimpiadi di Berlino nel 1936 dove vinse Jesse Owens: per un centimetro fu superato classificandosi quarto con una misura di 7,73 metri record italiano durato 32 anni. I cimeli che Maffei aveva donato alla città di Viareggio erano stati rimossi dal Comune in attesa di trovare un'altra collocazione, generando polemiche da parte dei familiari, che si erano rivolti anche al presidente del Coni Malagò. Ora la soluzione è stata trovata e i cimeli del vecchio campione saranno collocati in una bacheca allo stadio dei Pini 'Torquato Bresciani' a Viareggio.