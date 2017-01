23:59Calcio: Maradona a Napoli, in albergo sul lungo mare

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Maradona è giunto in serata a Napoli, dove parteciperà lunedì al Teatro San Carlo ad uno spettacolo celebrativo dei 30 anni del primo scudetto del Napoli. L'ex "Pibe de Oro", giunto in auto da Roma, è stato salutato al suo arrivo in un grande albergo del lungomare di via Partenope da un centinaio di tifosi e turisti infreddoliti, che hanno sfidato la temperatura rigida per attenderlo. Maradona torna a Napoli a tre anni di distanza dall'ultima presenza e domani parteciperà ad una conferenza stampa. E' ancora incerta invece la possibilità che l'ex fuoriclasse del Napoli possa recarsi allo stadio San Paolo, dove si giocherà Napoli-Pescara.

23:54Calcio: Coppa Africa, Burkina Faso-Cameroun 1-1

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Burkina Faso e Cameroun hanno chiuso sull'1-1 la seconda partita della Coppa d'Africa, stesso risultato della prima giocata nel gruppo A, tra Gabon e Guinea, per una classifica in assoluto equilibrio. Ha aperto le marcature il Cameroun con il capitano Moukandjo, al 35' del primo tempo, autore di una punizione che ha sorpreso il portiere avversario sul proprio palo. La risposta del Burkina faso è arrivata al 30' della ripresa con un colpo di testa di Dayo, anche in questo caso con la complicità del portiere, autore di una respinta che ha permesso a Kone di servire l'assist del pareggio.

22:12Kosovo: ‘treno della discordia’ ritorna a Belgrado

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 GEN - Il 'treno della discordia' partito stamane da Belgrado per Kosovska Mitrovica e fermo dalle 16:30 a Raska, a ridosso del confine del Kosovo, ripartirà in serata per Belgrado. Ne dà notizia la Tanjug. I passeggeri diretti a Kosovska Mitrovica proseguiranno in autobus, mentre gli altri - esponenti politici e funzionari serbi sul convoglio per il viaggio inaugurale dopo 18 anni di interruzione - faranno ritorno nella capitale. Il ritorno del convoglio a Belgrado è stato deciso dopo le dichiarazioni del premier serbo Aleksandar Vucic, che ha detto di essere stato lui stesso a decidere di fermare il treno a Raska per evitare scontri e incidenti.

22:04Calcio: Conte vince il derby con Ranieri

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Due volte Marcos Alonso, al 6' del primo e del secondo tempo, e Pedro al 26' della ripresa hanno deciso a favore del Chelsea di Antonio Conte la sfida in casa del Leicester campione d'Inghilterra, allenato da Claudio Ranieri. E' finita 3-0 per i londinesi che hanno ripreso la corsa in vetta alla Premier League, interrotta dal Tottenham che li aveva battuti 2-0, mettendo fine ad una striscia di 13 successivi consecutivi. Il Chelsea è così tornato a +7 proprio sul Tottenham, secondo il classifica. Brutto colpo per il Leicester, che incassa la decima sconfitta e resta impantanato a 21 punti in altrettante partite, cinque sopra la zona retrocessione.

21:42Migranti: manifestazione Cpa Cona in memoria ivoriana

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - Oltre duecento migranti sono scesi in corteo oggi fuori del Centro di prima accoglienza di Cona (Venezia) per ricordare la loro compagna ivoriana, 25enne, morta una decina di giorni fa nella struttura, per cause naturali. Il corteo, che ha raggiunto il vicino paese di Agna (Padova), si è aperto con un lancio di palloncini bianchi mentre veniva esposto uno striscione con lo slogan "uno vale uno". Ad appoggiare l'iniziativa l'Unione sindacale di base e il gruppo Coalizione internazionale Sans-papiers. La manifestazione ha avuto un solo momento di tensione, quando davanti al minuscolo abitato della frazione un migrante è uscito dal corteo e ha staccato uno striscione messo precedentemente dai residenti, "Conetta: 190 residenti - 1.500 profughi". (ANSA).

21:40Migranti: tenta fuga oltre confine ma cade, grave profugo

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 14 GEN - Un migrante la cui identità è ancora in fase di accertamento è rimasto gravemente ferito mentre cercava di raggiungere la Francia attraverso la collina che divide l'Aurelia a mare da quella a monte. L'uomo è precipitato lungo alcune fasce e ha riportato fratture agli arti inferiori. Data la zona impervia in cui è avvenuto l'incidente i soccorritori hanno dovuto utilizzare una motosega per aprirsi un varco in mezzo ai roveti. Sul posto sono presenti, oltre ai vigili del fuoco e la polizia, anche i volontari della Croce Verde Intemelia. In poco più di due settimane, a Ventimiglia, due profughi sono morti nel tentativo di raggiungere la Francia.

21:39Maltempo: Roma si prepara a allerta neve, “macchina pronta”

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Alle ore 22 su indicazione della sindaca si riunirà il centro operativo comunale (COC) per l'allerta neve a Roma. Si riuniranno gli organi comunali competenti per fronteggiare una eventuale nevicata sulla capitale, ovvero polizia locale, dipartimenti comunali Sviluppo Infrastrutture e Ambiente e rappresentanti dei Municipi, insieme con la Protezione Civile. I veicoli della polizia locale di Roma Capitale sono pronti con catene a bordo e sacchi di sale. "La 'macchina' è già pronta per fronteggiare la neve", fanno sapere i vigili urbani.