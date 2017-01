01:20Calcio: Maran, abbiamo trovato una grande Inter

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "E' un momento un po' particolare: venivamo da una sconfitta brutta domenica scorsa. Oggi è stata diversa: lo spirito c'è stato. Peccato per i cambi forzati: questo aspetto ha condizionato il finale di partita, dove comunque l'Inter è stata brava a trovare la vittoria". Rolando Maran ha riconosciuto la superiorità dell'avversario ed assicurato: "Non siamo sazi: sappiamo che la strada per la salvezza è ancora lunga. Abbiamo trovato una grandissima Inter, ma soprattutto nella seconda parte, abbiamo combattuto. Purtroppo abbiamo subìto i gol nei momenti in cui soffrivamo meno: ci servirà da lezione per il futuro".

01:14Calcio: Pioli, avanti così senza guardare classifica

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Non possiamo immaginare di non concedere niente agli avversari: purtroppo siamo andati sotto nell'unica occasione concessa, ma sono contento dell'ottima reazione. Abbiamo costruito tanto e rischiato poco. Dobbiamo continuare così e non guardare la classifica: pensare a vincere più partite possibile e poi guardare alla fine dove saremo arrivati". Stefano Pioli è soddisfatto del carattere della sua Inter, dopo il 3-1 in rimonta sul Chievo. "A Gagliardini ho solo chiesto di giocare come sa - ha aggiunto, parlando del giocatore prelevato dall'Atalanta - Ha qualità importanti. Se è arrivato all'Inter è perché lo merita". Bravo Icardi a firmare il pari: "E' fortissimo, ho avuto tanti altri attaccanti forti, come Klose, ma Mauro ha numeri eccezionali: fa gol e fa un grande lavoro per la squadra. Icardi che recupera la palla a centrocampo è un segnale importante, un esempio. Inter da Champions? La strada è lunga, dobbiamo continuare a lavorare e pensare prima all'impegno di Coppa e poi al Palermo".

01:09Calcio: Icardi, la Cina? C’è tempo a fine carriera

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Mauro Icardi a segno contro il Chievo, 15/a rete in campionato. Ce n'è abbastanza per farne una preda del calcio cinese compra-tutto. Se arrivasse un'offerta irrinunciabile? "A inizio anno ho firmato un rinnovo con l'Inter e sono contento di restare con questa maglia. Per andare in Cina c'è sempre tempo a fine carriera" ha risposto sorridente l'attaccante argentino, al microfono di Sky Sport. "Abbiamo fatto una grandissima partita. Nel primo tempo ci è mancata un po' la cattiveria sotto porta e nel secondo tempo siamo riusciti a fare gol" ha aggiunto. L'Inter di Pioli mostra di avere sempre più fiducia in se stessa, anche quando c'è da recuperare uno svantaggio: "Penso che il carattere si sia visto già da qualche partita. La squadra sta lavorando bene in settimana e alla fine si portano a casa i frutti".

00:46Calcio: l’Inter ribalta il Chievo, 3-1 in rimonta

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - L'Inter sfodera carattere e determinazione per recuperare il risultato contro il Chievo, battuto 3-1 al fischio finale, dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo. Per i nerazzurri è il quinto successo consecutivo e la classifica ora è più sorridente, con 36 punti e la zona Europa agganciata. Il Chievo è passato in vantaggio al 34' con un bel gol di Pellissier, praticamente nell'unica occasione in cui si è affacciato nell'area nerazzurra. In precedenza era stato Sorrentino a tenere a galla i veneti, con diversi interventi difficili. Nella ripresa la pressione dell'Inter si è fatta ancora maggiore, Sorrentino è stato ancora determinante. Ma al 24' è arrivato il pari di Icardi (15/a rete in campionato). Al 41' Perisic ha firmato il meritato sorpasso ed Eder al 3' di recupero ha chiuso l'incontro.

23:59Calcio: Maradona a Napoli, in albergo sul lungo mare

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Maradona è giunto in serata a Napoli, dove parteciperà lunedì al Teatro San Carlo ad uno spettacolo celebrativo dei 30 anni del primo scudetto del Napoli. L'ex "Pibe de Oro", giunto in auto da Roma, è stato salutato al suo arrivo in un grande albergo del lungomare di via Partenope da un centinaio di tifosi e turisti infreddoliti, che hanno sfidato la temperatura rigida per attenderlo. Maradona torna a Napoli a tre anni di distanza dall'ultima presenza e domani parteciperà ad una conferenza stampa. E' ancora incerta invece la possibilità che l'ex fuoriclasse del Napoli possa recarsi allo stadio San Paolo, dove si giocherà Napoli-Pescara.

23:54Calcio: Coppa Africa, Burkina Faso-Cameroun 1-1

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Burkina Faso e Cameroun hanno chiuso sull'1-1 la seconda partita della Coppa d'Africa, stesso risultato della prima giocata nel gruppo A, tra Gabon e Guinea, per una classifica in assoluto equilibrio. Ha aperto le marcature il Cameroun con il capitano Moukandjo, al 35' del primo tempo, autore di una punizione che ha sorpreso il portiere avversario sul proprio palo. La risposta del Burkina faso è arrivata al 30' della ripresa con un colpo di testa di Dayo, anche in questo caso con la complicità del portiere, autore di una respinta che ha permesso a Kone di servire l'assist del pareggio.

22:12Kosovo: ‘treno della discordia’ ritorna a Belgrado

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 GEN - Il 'treno della discordia' partito stamane da Belgrado per Kosovska Mitrovica e fermo dalle 16:30 a Raska, a ridosso del confine del Kosovo, ripartirà in serata per Belgrado. Ne dà notizia la Tanjug. I passeggeri diretti a Kosovska Mitrovica proseguiranno in autobus, mentre gli altri - esponenti politici e funzionari serbi sul convoglio per il viaggio inaugurale dopo 18 anni di interruzione - faranno ritorno nella capitale. Il ritorno del convoglio a Belgrado è stato deciso dopo le dichiarazioni del premier serbo Aleksandar Vucic, che ha detto di essere stato lui stesso a decidere di fermare il treno a Raska per evitare scontri e incidenti.