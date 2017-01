15:30Migranti:giovane ospite centro Cona ricoverato per meningite

(ANSA) - VENEZIA, 15 GEN - E' ricoverato nel reparto di malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera di Padova un giovane immigrato ospite del Centro di Assistenza di Cona, soccorso la notte scorsa per un sospetto di meningo-encefalite. Si tratta di un cittadino del Bangladesh di 19 anni. Tutte le procedure sanitarie sono state attivate; esclusa dagli accertamenti una meningite batterica invasiva, l'azione di profilassi, già predisposta, non è stata attivata perchè non necessaria.

15:28Sci: ad Altenmarkt la sorpresa Schleyer, Schnarf sesta

(ANSA) - ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (AUSTRIA), 15 GEN - La sconosciuta austriaca Christine Schleyer - 22 anni, pettorale 25, alla quarta gara - ha vinto a sorpresa in 1'21"15 la discesa di Altenmarkt-Zauchensee. Seconda Tina Weirather del Liechtenstein (1'21"54), terza un'altra carneade, l'inglese Jacqueline Wiles (1'21"69) e pettorale 26. Miglior azzurra - su una pista che si è progressivamente velocizzata - Johanna Schnarf, 6/a in 1'22"30, con Nicol Delago (pettorale 38) 8/a (1'22"40). La campionessa Usa Lindsey Vonn - al rientro dopo 322 giorni di assenza in seguito a due infortuni - ha ottenuto il 12/o tempo (1'22"69). Stagione finita per Nadia Fanchini vittima di una caduta in prova. Per lei frattura dell'omero del braccio destro ed ai processi traversi delle vertebre lombari. Dovrà essere operata.

15:24Migranti: Papa, protezione, difesa, integrazione per i bimbi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 15 GEN - "Questi nostri piccoli fratelli, specialmente se non accompagnati sono esposti a tanti pericoli. E vi dico, eh, ne sono tanti. È necessario adottare ogni possibile misura per garantire ai minori migranti la protezione e la difesa, come anche la loro integrazione". Lo ha detto il Papa all'Angelus nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Papa Francesco ha quindi rivolto "un saluto speciale alle rappresentanze di diverse comunità etniche qui convenute, in particolare - ha detto - a quelle cattoliche di Roma. Cari amici, vi auguro di vivere serenamente nelle località che vi accolgono, rispettandone le leggi e le tradizioni e, al tempo stesso, custodendo i valori delle vostre culture di origine".

15:18Maltempo: neve in Gallura, disagi vicino al Limbara

(ANSA) - OLBIA, 15 GEN - La neve ha raggiunto anche il Nord Sardegna. Così in Gallura, patria delle vacanze estive, la città di Tempio Pausania all'alba di oggi si è svegliata imbiancata. Qualche disagio alla viabilità si registra sulle strade per raggiungere il monte Limbara, meta oggi per una gita fuori porta per numerose famiglie. Nevicata anche a Monti, Buddusò e Ala dei Sardi. In serata è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con i fiocchi che potrebbero cadere sulle campagne e sino al mare ad altitudini più basse. (ANSA).

15:16Iraq: ‘Università Mosul completamente liberata’

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - L'Università di Mosul è stata "interamente liberata" dalle forze speciali irachene che "hanno riconquistato tutte le zone meridionali e orientali sulla riva sinistra del Tigri", che taglia la città in due. Lo riferiscono i media curdi citando un comunicato del Comando di Baghdad e precisando che i jihadisti dell'Isis sono attestati "su residue posizioni difensive, accerchiate dai militari iracheni".

15:09Rogo capannone-rifugio:card.Betori,mancato degno inserimento

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - "Protezione, integrazione e soluzioni durature sono da coltivare anche nell'accoglienza sul nostro territorio". Così il cardinale Giuseppe Betori, nell'omelia per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, sul caso del somalo morto nel rogo del capannone-rifugio a Sesto Fiorentino. "Pur avendo visto riconosciuto il suo status giuridico di rifugiato, non aveva trovato un inserimento degno nella nostra società fino a restarne ai margini, in un alloggio di fortuna in cui ha trovato la morte. Il percorso dell'accoglienza non ha trovato per lui, come ahimè per tanti altri, quella continuità e quella ragionevole concretezza che sole avrebbero permesso il rispetto della sua dignità umana. Ne piangiamo la scomparsa, sentiamo di dover essere vicini ai familiari per il cui ricongiungimento Alì Muse ha perduto la vita, chiediamo che la società individui forme efficaci perché chi fugge da guerre e persecuzioni si veda riconosciuto un asilo, così come prevede il diritto internazionale".

15:04Valanghe: sciatore travolto da slavina, non è grave

(ANSA) - AOSTA, 15 GEN - Uno sciatore genovese di 50 anni è stato travolto questa mattina da una slavina sopra Pila, in Valle d'Aosta. Il distacco nevoso si è verificato sulla Platta de Grevon, a 2.300 metri di quota. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l'elicottero che ha trasportato lo sciatore all'ospedale di Aosta. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie le sue condizioni non sono gravi. Sempre questa mattina un'altra slavina si è staccata nella zona di Punta Hellbronner, sopra Courmayeur, coinvolgendo uno sci-alpinista che è comunque uscito illeso.