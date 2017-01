19:43Conferenza Parigi, impegno per soluzione 2 Stati in Mo

(ANSA) - PARIGI, 15 GEN - I 75 Paesi che hanno partecipato alla Conferenza di Parigi chiedono a israeliani e palestinesi di "impegnarsi per una soluzione a due Stati" e di "astenersi da passi unilaterali". Dalla conferenza per la pace in Medio Oriente di Parigi è emersa "una posizione equilibrata grazie anche al nostro contributo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano ai microfoni di Rainews 24 al termine della conferenza. "La questione - ha spiegato il titolare della Farnesina - non si può risolvere solo con gli insediamenti israeliani, c'è il tema di chi incita alla violenza e chi considera eroi o martiri i terroristi. Finché sarà così, non ci sarà pace e sicurezza in Israele". "Israele è l'unica democrazia in quell'area ed è interesse del mondo salvaguardarla", ha sottolineato inoltre Alfano, precisando che la conferenza di Parigi "non tifava Palestina ma era equilibrata".

19:41Berlino: media, Amri usava e spacciava cocaina e ecstasy

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Anis Amri, il killer di Berlino, consumava regolarmente cocaina e ecstasy ed era anche uno spacciatore. Lo riferiscono i media tedeschi citando un rapporto degli investigatori. Le autorità tedesche stanno ora verificando se durante l'attacco Amri era sotto effetto di droghe. Il parlamento tedesco discuterà delle inchieste in una sessione speciale domani. In Tunisia, suo Paese d'origine, Amri era stato accusato varie volte per il possesso e il consumo di stupefacenti e anche dopo il suo arrivo in Germania - precisa Die Welt - aveva continuato a spacciare.

19:41Trump vuole ‘sfrattare’ la stampa dalla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Donald Trump starebbe pensando di 'sfrattare' la stampa dalla Casa Bianca. E stando alle parole di Reince Priebus, nominato chief of the staff, i briefing quotidiani del portavoce potrebbero svolgersi fuori dalla residenza presidenziale. I corrispondenti della Casa Bianca verrebbero infatti trasferiti dalla West Wing di Pennsylvania Avenue al vicino edificio dell'Old Executive Office.

19:36Gb: Harry presenta la fidanzata a Kate e Charlotte

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Prime presentazioni in famiglia per Meghan Markle. Secondo il Sun, il principe Harry ha portato la sua fidanzata attrice a conoscere la cognata Kate e la nipotina Charlotte, due delle donne della sua vita. La coppia è rientrata a Londra dopo un romantico viaggio in Norvegia per vedere le aurore boreali e l'incontro avvenuto a Kensington Palace, la residenza ufficiale dei Duchi di Cambridge dove due mesi fa Meghan aveva conosciuto il principe William. "L'incontro è andato molto bene", ha rivelato al tabloid una fonte vicina alla famiglia reale. Pare che l'attrice americana abbia giocato con la piccola Charlotte e, naturalmente, "l'abbia adorata". Forse per farsi ben volere dalla futura cognata, Meghan ha portato un regalo di compleanno a Kate, che il 9 gennaio ha compiuto 35 anni. Un diario in pelle "per scrivere i suoi pensieri".

19:11Papa in visita pastorale in parrocchia vicino Roma

(ANSA) - GUIDONIA (ROMA), 15 GEN - Papa Francesco ha visitato una parrocchia a Guidonia, comune alle porte di Roma e ha portato il suo conforto al vice parroco 47enne gravemente malato di sclerosi laterale amiotrofica. "Anche io a volte ho camminato nel buio della fede e la fede si è abbassata tanto ma poi la ritrovi", ha detto il papa ai giovani della chiesa di Santa Maria a Setteville. "La fede alcuni giorni non si vede, è tutto nero. Quando ieri ho fatto il battesimo di tredici bambini terremotati - ha raccontato - tra loro c'era anche un papà che ha perso la moglie. E si capisce che lì è buio, bisogna rispettare quel buio dell'anima". Poi Bergoglio è tornato a sollecitare l'attenzione per gli altri: "se io dico che sono cattolico, vado a messa ma poi con i genitori non parlo, non assisto i nonni, non assisto i poveri, non vado a trovare gli infermi, così non è testimonianza, non serve". "La testimonianza cristiana si fa con tre cose: la parola, il cuore, le mani".

19:03Maltempo: nevica nelle zone terremotate del Maceratese

(ANSA) - ANCONA, 15 GEN - Forte nevicata sull'Appennino marchigiano e sulle zone terremotate. Visso, Ussita e gli altri borghi dell'epicentro del sisma di fine ottobre sono imbiancati e iniziano i primi disagi alla circolazione. "Ancora una volta l'unica strada che collega Visso alla Val di Chienti è completamente ricoperta di neve ed è difficoltoso percorrerla, rischiamo di rimanere isolati". A dirlo il sindaco di Visso Giuliano Pazzaglini, intento proprio a raggiungere Muccia dopo essere partito dal paese che amministra. Il tratto di strada in questione è la ex statale 209, più nota come "Valnerina". "L'Anas ci deve garantire un servizio puntuale in queste circostanze, è impensabile che i nostri paesi restino isolati dal mondo con tutto quello che stanno vivendo nel post terremoto" sottolinea Pazzaglini. Le precipitazioni nevose in atto sono destinate a proseguire anche nella notte e nella giornata di domani, stando alle previsioni meteo emesse dai centri funzionali di Protezione civile.(ANSA).

19:01Roma: Spalletti “Anche oggi tosti, Dzeko a volte è molle”

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Anche oggi i miei giocatori sono stati tosti: hanno dettato subito la legge di chi vuole portare a casa il risultato con forza". E' soddisfatto il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, dopo la vittoria di Udine. "E' fondamentale avere una continuità di atteggiamento durante la gara - le sue parole a 'Premium -: se ti capitano due o tre occasioni e le sbagli tutte, gli avversari prendono coraggio e cambiano un po' gli equilibri. Ma la vittoria è meritata. Abbiamo trovato gli equilibri con questi tre difensori centrali forti fisicamente, poi però c'è bisogno che partecipino di più alla costruzione del gioco, per creare superiorità a centrocampo. Ci vuole un pizzico in più di iniziativa". "Dzeko? So che giocatore è: ogni tanto è un giocatore molle, io glielo dico. Se gli capitano quattro palle gol, deve buttarne dentro cinque; se ne butta dentro solo due, significa che pecca di cattiveria".